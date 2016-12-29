Грядущая волна миграции

МАНИЛА – Представьте, что вы фермер. Ваши посевы гибнут, потому что погода всё более изменчива; вода в колодце стала такой солёной, что её невозможно пить; покупать рис на рынке слишком дорого. Итак, вы покидаете свой дом в поисках лучшей жизни.

Миллионам людей из уязвимых групп населения в различных странах мира не надо воображать такой сценарий. Они уже в нём живут, что вызвано растущей непредсказуемостью климата; и число таких людей будет, видимо, быстро увеличиваться, потому что эффект изменения климата только усиливается.

Между тем, мир подготовлен к этой грядущей климатической миграции даже хуже, чем Европа оказалась готова к нынешнему наплыву людей, бегущих из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Основная часть климатических мигрантов будут переселяться внутри своих стран, однако у некоторых из них не будет иного выбора, кроме как искать убежище за рубежом. Если уровень моря поднимется выше, чем на метр, тогда, скорее всего, всё население тихоокеанских атоллов и островных рифов будет вынуждено куда-нибудь переселиться.

Если качественно планировать и управлять миграцией, она сможет помочь людям адаптироваться к данным угрозам. Если нет, тогда она приведёт к гуманитарным кризисам. В целом, сегодняшняя политика является неадекватной. Страны-источники мигрантов и страны назначения должны срочно обеспечить более простые и безопасные способы перемещения людей, или же дать им возможность остаться там, где они находятся, если они не могут или не хотят уехать.

Изменение климата будет одним из многих факторов, стимулирующих грядущие миграционные волны. Различать людей, которые бегут по экологическим причинам, от тех, кто покинул свой домой по иным соображениям, со временем будет всё труднее. Но мы знаем, что роль климат в миграционных процессах будет возрастать, потому что как медленно прогрессирующие риски, например эрозия почв, так и единовременные опасности, например циклоны, ставят под угрозу жизнедеятельность всё большего числа людей.

Люди из зоны риска в основном живут в Азии, которая больше других континентов подвержена последствиям изменения климата. Девять из десяти стран мира, где большинство населения живёт в низменных землях (и которым, следовательно, грозят наводнения, штормовые приливы, засоление и эрозия почв), расположены в Азии, что объясняется массовой миграцией в мегаполисы в течение последних десятилетий.

По прогнозам учёных, к 2060 году население низменных территорий Азии может удвоиться по сравнению с уровнем 2000 года до 983 миллионов человек, то есть до 70% от общемирового числа. Дефицит воды в этом регионе, вызванный сокращением количества осадков, засолением, отступлением ледников и опустыниванием, приведёт к снижению запасов пресной воды, росту цен на еду и воду, поставит под угрозу жизнедеятельность людей.

Этот радикальный сценарий не материализуется, если мир сумеет смягчить негативные последствия изменения климата. Ни одна страна не должны сидеть сложа руки. Азиатским странам, в первую очередь, необходимо готовиться к худшему сценарию и принимать решения, ориентированные на будущее. Например, программа «Миграция с достоинством» в Кирибати предусматривает обучение и профессиональную подготовку граждан этого низменного островного государства в Тихом океане, чтобы у них выросли шансы найти приличную работу за рубежом.

Для подготовки к любому сценарию будущего в Азии необходимы более полные данные, чтобы можно было оценивать потенциальный эффект и время наступления различных климатических событий, а также оценивать их влияние на характер миграции. Данные по конкретным странам позволят властям повысить качество реализуемых мер. Речь идёт, в частност��, о более тщательной переписи населения, поскольку при её проведении зачастую игнорируются маргинальные сообщества, например, жители трущоб. Учёт населения должен производиться максимально полно, а полученные данные передаваться в национальные базы данных для мониторинга прогресса и выявления уязвимых групп населения, а также обмена этой информацией с другими странами региона.

Власти должны просвещать население по поводу последствий изменения климата, чтобы те, кто хочет остаться или не может уехать, были лучше к ним подготовлены. Страны-источники мигрантов должны регулярно проводить национальную оценку рисков катастроф (чтобы можно было планировать их потенциальный ущерб), составлять всеобъемлющие карты рисков, создавать системы раннего предупреждения о катастрофах для восстановления уверенности у населения. Необходимо строить новые дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру, например, системы водоснабжения, которые способны выдержать экстремальные погодные явления.

Одновременно власти должны обеспечить портативный доступ к системе социальной защиты тем, кто всё-таки уезжает, чтобы они могли себя поддержать за границей. А странам назначения следует рассмотреть возможность предоставления рабочих мест в чрезвычайном режиме для перемещаемых работников, при этом в качестве модели можно использовать программы Австралии и Новой Зеландии для сезонных рабочих. Страны назначения могут также создавать городские центры труда и профессиональной переподготовки для прибывающих мигрантов, поскольку многие из них не имеют навыков, необходимых для работы в городе. Им также следует признавать квалификацию людей, имеющих необходимые знания, и помогать им искать работу.

Странам назначения будет также крайне важно инвестировать в устойчивую инфраструктуру и обеспечение базовых услуг для вновь прибывающих. Некоторые города неохотно предлагают такие услуги: они боятся, что это привлечёт новых мигрантов. Однако подобное отношение лишь выталкивает мигрантов в трущобы, а это ведёт к ещё большим проблемам. Лучше направлять мигрантов из уязвимых сельских зон в близлежащие города среднего размера, имеющих необходимые ресурсы, чтобы их принять. Это, в свою очередь, поможет защитить мегаполисы от возрастающей угрозы неустойчивости.

Благодаря комплексному подходу в соответствии с такими принципами, миграция может стать один из решений проблемы изменения климата, а не просто одним из её губительных последствий. Многим странам понадобится финансирование для реализации данных планов; обнадёживает, что в рамках Парижского климатического соглашения 2015 года была учреждена рабочая группа по проблемам климатической миграции. Одна из её основных задач – гарантировать, чтобы в механизмах финансирования адаптации к изменению климата учитывались проблемы миграции.

Сегодня нам нужна более энергичная глобальная дискуссия по данному насущному вопросу. Принесёт ли вызванная климатом миграция облегчение или хаос, зависит от тех мер и инвестиций, о которых мы сегодня договоримся. Мы должны начать действовать сейчас, чтобы уязвимые группы населения получили голос в будущем.