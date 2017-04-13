Усиление Африканской трансформации

КЕЙПТАУН/ЛАГОС – Впереди у Африки светлое будущее. Производительность и рост улучшатся, так как Африканские экономики продолжают уделять больше внимания услугам и производству, производству товаров и добиваются быстрых результатов в сельском хозяйстве и легкой промышленности.

Но успех Африканских стран предполагает, что они генерируют и управляют энергией на устойчивой основе, чтобы идти в ногу с растущим спросом. В ближайшие 35 лет рост населения Африки будет продолжаться, причем 800 миллионов человек по всему континенту переедут в города. И Африканцы уже в значительно большей степени подвержены неблагоприятным последствиям изменения климата, даже несмотря на то, что они несут коллективную ответственность за менее 4% глобальных выбросов парниковых ��азов.

Города должны будут снизить нагрузку на окружающую среду, продвигая низкоуглеродные энергетические системы, электрический общественный транспорт и инициативы по повышению энергоэффективности, а также использованию более экологического топлива для приготовления пищи. Сельская местность может создавать новые возможности, которые снизят потребность в городской миграции, расширяя системы возобновляемых источников энергии и доступ к энергии.

Но даже с этими мерами, обеспечить достаточное количество энергии для современной, всеобъемлющей экономики будет непросто. Африка уже сталкивается с частыми отключениями электроэнергии, даже с учетом того, что более 600 миллионов человек там не имеют доступа к электричеству, а текущий спрос относительно невелик.

Чтобы избежать негативных побочных эффектов высокоуглеродного экономического роста, Африка должна будет пройти “интеллектуальную климатическую” энергетическую революцию. Африканским странам необходимо будет создать климатически устойчивую инфраструктуру и задействовать многочисленные возобновляемые источники энергии на континенте. Это позволит расширить доступ к энергии, создать “зеленые” рабочие места, снизить загрязнение окружающей среды и повысить энергетическую безопасность за счет диверсификации источников.

В то же время, Африканская энергетическая революция столкнется с вызовами связанными с наихудшими последствиями изменения климата. Например, поскольку количество осадков становится более нерегулярным, выработка гидроэнергии и доходы могут сократиться. Этими рисками можно управлять, путем модификации существующих инвестиционных планов, с учетом больших климатических колебаний. Тем не менее, для адаптации региона, по расчетам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, потребуются ежегодные инвестиции в размере около $7-15 млрд. к 2020 году и $50 млрд. к 2050 году.

Вместо того, чтобы рассматривать новые связанные с климатом риски как препятствия для преодоления, мы должны рассматривать их как возможность для инвестиций и инноваций. Мы стоим на пороге захватывающей новой эры, в которой технический прогресс позволяет нам использовать спектр обычных и нетрадиционных вариантов энергоснабжения (за исключением ядерной энергии).

Сегодня Африканские страны могут комбинировать источники энергии для адаптации к реалиям на местах. В отличие от прошлых десятилетий, они больше не нуждаются в привязке к одному источнику энергии. И, поскольку большая часть энергетической инфраструктуры в Африке еще не построена, у правительств есть шанс в кратчайшие сроки осуществить свою энергетическую и инфраструктурную политику, тем самым максимально увеличивая окупаемость инвестиций.

Для того, чтобы помочь трансформировать энергетический сектор Африки и стимулировать долгосрочный экономический рост, директивным органам следовало бы предпринять несколько важных шагов. Во-первых, упрощение, безопасность и финансовая привлекательность для частных инвесторов для выхода на рынки электроэнергии, повысили бы конкуренцию, тем самым стимулируя инновации и снижая затраты. Более того, Африканским странам необходимо изыскивать возможности для совместного использования инфраструктуры и создания трансграничных энергетических пулов.

Другим важным шагом является инвестирование в возобновляемые источники энергии. Африка располагает исключительно богатым портфелем чистых энергетических активов, включая почти девять тераватт солнечной энергии, более 350 гигаватт гидроэнергетических мощностей и более 100 ГВт ветроэнергетического потенциала. Этого более чем достаточно для удовлетворения будущего спроса континента.

В то же время, возобновляемые источники энергии становятся все менее дорогостоящими, что делает их все более конкурентоспособными с альтернативными видами ископаемого топлива. Например, цена выработанной фотоэлектрической солнечной энергии в Африке снизилась на 50%, в период между 2010 и 2014 годами, и продолжает снижаться по сей день. А в Южно-Африканской программе Закупки Энергии у независимых производителей возобновляемой энергии наблюдалось общее снижение цен предложений и увеличение участников программы.

Между тем, инновационные внесистемные, и мини распределительные системы электроэнергии уже преобразовывают энергетический ландшафт Африки и открывают множество возможностей использования источников чистой энергии, и повышают доступ к электроснабжению для бедных слоев населения, особенно в районах, где потребители рассредоточены на большой территории. Такие компании, как M-kopa и Mobisol, сделали небольшие солнечные энергетические установки доступными для тысяч Африканских домов, позволяя своим клиентам платить за них в рассрочку посредством своих мобильных устройств.

Тем не менее, для ускорения рыночного сдвига в таких масштабах, которые необходимы Африке, потребуется увеличить финансирование со стороны экспортно-кредитных агентств, банков развития, коммерческих финансовых учреждений и других трансграничных источников.

У Африки есть шанс приобщить сотни миллионов людей, не имеющих электричества, к современной экономике; а у нас есть возможность стать первопроходцами следующей инвестиционной границы. Получение Африкой права на преобразование энергии, путем проведения комплекса политических и инвестиционных мер, способствующих разнообразию и укрепляющих устойчивость, обеспечит более светлое будущее для всех нас.