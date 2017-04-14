Спасти матерей в Азии

БАНГКОК – На фоне всех разговоров о наступающем «Азиатском веке» можно было бы ожидать, что этот регион уже избавился от традиционных проблем в сфере здравоохранения, свойственных бедным странам, таких, например, как высокий уровень материнской смертности. Но реальность совершенно иная.

По оценкам, в 2015 году в странах Азии и Тихоокеанского региона 85000 женщин умерли от осложнений при беременности и родах. Это 28% от общемировой цифры. Вплоть до 90% этих смертей (их большая часть приходится всего лишь на 12 стран) можно было бы предотвратить с помощью качественного пренатального, акушерского и перинатального ухода.

Из-за отсутствия такого ухода средний коэффициент материнской смертности (КМС) в странах Азии и Тихоокеанского региона исключительно высок: 127 смертей на 100 тысяч новорожденных, в то время как в развитых странах КМС равен 12 на 100 тысяч. В списке 12 стран с самым высоким КМС, превышающим 100 смертей на 10 тысяч новорожденных, – Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Индонезия, Лаос, Мьянма, Непал, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины и Восточный Тимор.

В целом на эти страны приходится около 78 тысяч зарегистрированных материнских смертей в 2015 году. Реальные цифры, вероятно, выше. Более того, оценивать КМС крайне трудно, когда конфликты, бедность, плохая инфраструктура, слабые системы здравоохранения и неадекватные ресурсы приводят к тому, что многие случаи смерти оказываются не зарегистрированы.

Тем не менее, данные КМС указывают на общие тенденции, которые не вселяют оптимизма. Если существующие тенденции сохранятся, тогда к 2030 году только в этих 12 азиатских странах с высоким КМС потеряют жизни сотни тысяч матерей.

Да, за последние 15 лет был достигнут значительный прогресс, и предпринимаются усилия для закрепления этих успехов. Повестка ООН в сфере развития, опирающаяся на программу «Цели устойчивого развития» (ЦУР), предусматривает снижение КМС до 70 смертей на 100 тысяч новорожденных к 2030 году. Если эта цель будет достигнута, тогда в странах Азии можно будет спасти почти 100 тысяч жизней.

Но для достижения этой цели нужно ускорить годовые темпы снижения КМС. Они особенно низки (2%) в Папуа-Новая Гвинея и на Филиппинах. При текущих темпах лишь четыре из 12 стран Азии с высоким КМС смогут выполнить задачу ЦУР по снижению уровня материнской смертности. Остальным восьми странам для этого потребуется в среднем 26 лет.





В период, когда политика семейного планирования сталкивается с растущими ограничениями, ускорение данных темпов может оказаться трудной задачей. Более того, в некоторых странах существует угроза замедления уже набранных темпов.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) активно работает над противодействием этой тенденции. Мы стремимся гарантировать, чтобы все беременности были безопасными и желанными и чтобы все женщины и девочки имели возможность не только самостоятельно принимать решения по поводу своей семьи и своего тела, но и вносили больший вклад в снижение уровня бедности и в развитие экономики.

ЮНФПА выступает за создание в 12 странах Азии с высоким КМС оперативных и инклюзивных систем здравоохранения с достаточным количеством подготовленного персонала – от акушерок до добровольных медицинских работников. И мы уже работаем над выполнением этой задачи.

В Афганистане ЮНФПА вместе со своими партнёрами поддерживает проект расширения медицинских услуг на местах, в том числе путём создания 80 домов семейного здоровья и девяти мобильных команд поддержки. Эти инициативы охватили к 2015 году более 420 тысяч человек.

В Лаосе ЮНФПА помогает министерству здравоохранения готовить акушерок и медицинских деревенских волонтёров, которые оказывают базовые услуги в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, предоставляют информацию, которая помогает женщинам избегать нежелательной беременности. В период с 2005 по 2015 гг. это помогло резко снизить КМС – с 450 до 220 смертей на 100 тысяч новорожденных.

На Фиджи ЮНФПА при поддержке правительства Австралии складировала тысячи наборов для репродуктивного здоровья и женского достоинства. После разрушительного циклона Уинстон в феврале 2016 года эти стратегически размещённые запасы помогли удовлетворить первоочередные нужды женщин и девочек, связанные с репродуктивным здоровьем, и спасти жизни матерей и детей.

Но, хотя подобные инициативы уже оказывают мощный позитивный эффект, необходимо направлять больше инвестиций в обеспечение доступности комплексных медицинских услуг для всех, а особенно для наиболее уязвимых групп населения. В частности, дополнительные ресурсы требуются для развития медицинской помощи, связанной с сексуальным и репродуктивным здоровьем, и обеспечения её доступности. Развитие услуг пренатального ухода, предоставление квалифицированной помощи для обеспечения безопасных родов, расширение сети срочной акушерской помощи – всё это ключевые направления работы, помогающие снизить КМС в регионе.

Разумеется, женщины нуждаются и в доступе к услугам семейного планирования, помогающим им избежать нежелательной беременности и сократить число опасных абортов. Необходимо уважать право всех женщин и их партнёров выбирать тот метод семейного планирования, которые им больше всего подходит. Для всех должен быть доступен полный спектр качественных контрацептивов.

Когда женщины полностью контролируют своё сексуальное и репродуктивное здоровьем, общество в целом получает огромную пользу. Каждый $1, вложенный в современные контрацептивные услуги, может принести до $120 в виде социальной, экономической и экологической отдачи. Данные инвестиции должны осуществляться частично из средств международных программ содействия развитию (в которых следует повысить приоритет услуг в сфере сексуального и репродуктивного здоровья), а частично – из средств национальных правительств.

Но правительства могут предложить не только деньги. Они могут и должны разрабатывать инклюзивную политику, отвечающую нуждам уязвимых, маргинализованных групп населения. Сюда относятся меры не только в сфере здравоохранения. Речь идёт о борьбе с такими порочными явлениями, как детские браки и гендерное насилие; об устранении легальных препятствий контрацепции; о работе с местными сообществами с целью развенчания неправильных представлений о сексуальном и репродуктивном здоровье.

Безопасность беременности и родов является важнейшим приоритетом для ЮНФПА и должна стать таким же приоритетом для общества во всех стран мира. Если мы хотим выполнить задачу ЦУР по снижению материнской смертности, мы должны вместе работать над целевой, индивидуальной политикой, которая уважает право женщин и девочек принимать решения, касающиеся их сексуального и репродуктивного здоровья.