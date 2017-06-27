直面非洲的水资源挑战

阿比让——水对生命而言必不可少，但世界许多地区都面临水资源稀缺。由于气候变化的影响，非洲正在经历1945年来最严重的干旱，尤其是在南苏丹、索马里、埃塞俄比亚和北尼日利亚等地区。

上述脆弱地区现在需要国际社会的支持。我们需要建设能确保为所有人提供饮用水的弹性系统，并在非洲快速发展的城市区域改善供水和卫生设施。

我们首先应当从提高非洲人利用废水的能力开始。通过投资和恰当的管理，废水可以为许多非洲人持续提供财富，并有益于提高人类健康、农业生产率和可持续的环境保护。

过去六年来，非洲开发银行已经投资33亿美元用于拓展饮用水和卫生设施项目，其中约22亿美元被用于至少惠及1，700万人的城市服务。

非洲开发银行支持一种综合性城市水资源管理模式（IUWM），这种模式贯彻联合国可持续发展目标第六条的精神，确保民众能够从城市液体和固体废物管理中获得可持续收入。

综合性城市水资源管理模式需要大量的初期投资，之后的资金和运营成本同样是十分可观的。目前仅有少数几个非洲城市通过集中废水管理系统搜集并处理超过20%的废水。其余80%具有潜在价值的大量液体和固体废物完全没有被加以利用。如果有恰当的投资、远见和承诺，上述被严重低估的资源可以创造就业并带来可持续增长。

废水管理也因此成为非洲开发银行重点战略的核心特征。这项被称为High 5s的计划旨在提高非洲人的生活质量、促进公共卫生、实现两性平等、创造就业机会，并使社会更能从容应对气候变化的影响。同时，水资源还将在实现High 5s工业化和可持续农业目标方面发挥关键的作用。

在喀麦隆首都雅温得，非洲开发银行通过将每年发生洪灾的频率从15次降低到仅仅3次来为 300,000民众及其财产提供保护。而且非洲开发银行投资的一项4，000万美元的卫生项目协助将雅温得市疟疾感染的人口比例从16%降到12%左右。

在科特迪瓦首都阿比让，非洲开发银行投资的价值2，300万美元的古鲁盆地综合流域管理项目大大减少了古鲁盆地的洪灾次数，并显著改善了280万居民的生活。

在津巴布韦，在4，300人死于2008-2009年爆发的霍乱疫情后，非洲开发银行和其他捐助者出资支持了4，360万美元的紧急供水和卫生设施修复项目，该项目对城市地区废水系统进行了紧急维修，惠及当地超过250万人口。

所有非洲开发银行支持的废水管理系统都遵循可持续发展原则，以确保能提高经济收益、惠��当地社会并让当地民众负担得起相应的费用。这些项目还通过将污水转化为沼气和化肥来帮助相关国家利用废水和废物。

不仅如此，非洲开发银行的非洲水利设施（AWF）项目还通过吸引下游资金投向水利基础设施很好地补充了其项目融资工作。今年2月，热带风暴迪尼奥造成的洪水和飓风摧毁了莫桑比克海岸，严重影响了当地民众的生产生活。但短短几星期后，非洲水利设施计划就启动了一项可行性调查，目的是改善遭受风暴袭击的莫桑比克伊尼扬巴内省适应气候变化的能力和民众生活。

非洲水利设施计划与全球水体合作伙伴组织一道，正在包括刚果民主共和国的金沙萨和津巴布韦马龙德拉在内的非洲五大城市推行综合性城市水资源管理项目。截止2030年，仅在刚果民主共和国一地，综合性城市水资源管理系统就可望帮助1，700万人改善供水和卫生设施。

比尔和梅林达·盖茨基金同样在利用非洲开发银行的专业知识，通过提供1，800万美元的赠款来支持非洲开发银行第二阶段的城市卫生项目。这项工作将有助于催生能为非洲提供廉价、可持续卫生服务的商业创新，该计划可以令两百万城市居民直接受益，并通过附属项目惠及另外600万人。

非洲面临的废水管理挑战巨大而又复杂。但非洲开发银行决心为非洲民众提供能够带来红利的机会，无论涉及到公共保健、卫生改善、经济发展还是环境保护。

改善所有非洲人的生活质量需要政治决心、公私合作以及积极的公众参与。在High 5s框架下，非洲开发银行正在努力将所有三项要素加以整合。

非洲和全球所有利益相关方必须加倍努力，确保为所有人提供洁净廉价的日常用水，并且为正在遭受着历史性旱灾的非洲国家提供援助。这样做是我们的道义义务。毕竟，水和生命是联系在一起的。

翻译：Xu Binbin