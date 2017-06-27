Как справиться с проблемой воды в Африке

АБИДЖАН – Вода необходима для жизни, но во многих частях мира её запасы крайне малы. А сейчас, из-за последствий изменения климата, Африка переживает самую суровую засуху с 1945 года, особенно в Южном Судане, Сомали, Эфиопии и Северной Нигерии.
Эти регионы испытывают трудности и нуждаются в поддержке мирового сообщества. Нам необходимо создать устойчивые системы, которые будут гарантировать доступ к питьевой воде для всего населения, а также улучшат снабжение водой и санитарные условия в быстро растущих городах Африки.
Мы должны начать с расширения возможностей Африки в использовании сточных вод. Благодаря инвестициям и правильному управлению сточные воды могут стать устойчивым источником богатства для многих африканцев, а также пойдут на пользу здоровью людей, производительности сельского хозяйства и экологической устойчивости.
За последние шесть лет Африканский банк развития (АБР) инвестировал $3,3 млрд в проекты по улучшению доступа к воде и санитарных условий, при этом около $2,2 млрд из этой суммы были направлены в проекты городских систем, обслуживающих, по меньшей мере, 17 млн человек.
АБР содействует внедрению «Интегрированной модели городского управления водоснабжением» (сокращённо IUWM), которая, в соответствии с шестой целью устойчивого развития ООН, даёт населению возможность получать устойчивый доход от управления городскими жидкими и твёрдыми отходами.
Проекты IUWM требуют значительных первоначальных инве��тиций и связаны с высокими капитальными и операционными затратами. Лишь немногие африканские города собирают и очищают более 20% сточных вод через централизованные системы канализации. Остальные 80% представляют собой колоссальный неиспользуемый источник потенциально ценных жидких и твёрдых отходов. С помощью правильных инвестиций, планирования и упорства этот недооценённый ресурс позволит создавать рабочие места и обеспечит устойчивый рост экономики.
Именно поэтому управление сточными водами является центральным элементом в стратегических приоритетах АБР, получивших название «Топ-5». Наши цели – улучшить качество жизни африканцев, их здоровье, достичь гендерного равенства, создать рабочие места, повысить устойчивость населения к последствиям изменения климата. Кроме того, вода будут играть ключевую роль в достижении целей, связанных с индустриализацией и устойчивым фермерством.
В Яунде (Камерун) АБР помог защитить около 300 тысяч человек, а также их имущество, снизив частоту наводнений с 15 случаев в год до всего лишь трёх. Благодаря проекту улучшения санитарных условий стоимостью $40 млн, АБР помог снизить процент населения города, страдающего от малярии, с 16% до 12%.
В Абиджане (Кот-д’Ивуар) профинансированный АБР проект «Интегрированное управление сточными водами в бассейне Гуру» стоимостью $23 млн позволил значительно снизить частоту наводнений в бассейне Гуру, тем самым, улучшив жизнь для 2,8 млн жителей.
В Зимбабве, где в 2008-2009 годах 4300 человек умерли во время пандемии холеры, АБР вместе с другими донорами поддержал чрезвычайный проект улучшения водоснабжения и санитарных условий стоимостью $43,6 млн. Данный проект позволил провести срочный ремонт канализационных систем в городских зонах, что помогло 2,5 миллионам человек.
Все поддерживаемые АБР проекты систем управления сточными водами опираются на стратегии устойчивого развития, которые приносят пользу экономике и местным сообществам, сохраняя при этом доступность. Данные проекты помогают также странам утилизировать отходы, трансформируя их в биогаз и удобрения.
В дополнение к проектному финансированию у АБР существует программа «Африканская вода» (AWF), которая помогает мобилизовать инвестиции в водную инфраструктуру. В феврале наводнение и сильный тропический шторм Динео разрушили побережье Мозамбика, что крайне негативно повлияло на местное население. Но уже спустя несколько недель в AWF началась работа над технико-экономическим обоснованием проекта по улучшению жизнедеятельности и повышения устойчивости к изменению климата в мозамбикской провинции Иньямбане, на которую обрушился шторм.
Кроме того, AWF, в сотрудничестве с «Глобальным водным партнёрством» (GWP), занимается внедрением систем IUWM в пяти африканских городах, в том числе в Киншасе (Демократическая республика Конго) и Марондере (Зимбабве). К 2030 году в одной только Демократической республике Конго системы IUWM, как ожидается, помогут улучшить снабжение водой и санитарные условия для 17 млн человек.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс также пользуется экспертным опытом АБР, предоставив грант в размере $18 млн на финансирование второй фазы программы АБР по улучшению санитарных условий в городах. Данный проект поможет стимулировать бизнес-инновации в сфере доступных и устойчивых услуг канализации в Африке, что напрямую коснётся двух миллионов городских жителей и ещё шести миллионов человек через связанные проекты.
Проблемы управления сточными водами в Африке значительны и сложны. Но АБР твёрдо намерен открывать новые возможности, которые будут приносить дивиденды населению Африки – улучшение здоровья, санитарных условий, состояния экономики и экологической защиты.
Для повышения качества жизни всех африканцев необходимы политическая решимость, частно-государственные партнёрства, активное общественное участие. В рамках стратегии «Топ-5» АБР работает над соединением этих трёх ингредиентов.
Все участники процесса – в Африке и в мире – должны удвоить усилия, чтобы гарантировать доступность чистой воды для всех людей и поддержать африканские страны, пострадавшие от засухи исторических масштабов. Это наш моральный долг. Ведь вода – это жизнь.
CommentsHide Comments Read Comments (1)
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Comment Commented mm semarumi
It is unfortunate that the AfDB focuses on promoting the one element of the water system that is clearly intended to create profitable opportunities for western water companies.
Of course wastewater needs to be managed - but first, people have to have water to waste. The logical sequence is water supply to households, sanitation in households (first on-site and then flowing away) then wastewater drainage and when that is all in place, wastewater treatment.
Starting with treatment means all the money is spent on the rich (and the people who build and operate the plants) instead of bringing safe water to poor people who have none.
But then we know that AfDB has to be nice to its (rich, European) shareholders... Read more
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