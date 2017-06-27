Как справиться с проблемой воды в Африке

АБИДЖАН – Вода необходима для жизни, но во многих частях мира её запасы крайне малы. А сейчас, из-за последствий изменения климата, Африка переживает самую суровую засуху с 1945 года, особенно в Южном Судане, Сомали, Эфиопии и Северной Нигерии.

Эти регионы испытывают трудности и нуждаются в поддержке мирового сообщества. Нам необходимо создать устойчивые системы, которые будут гарантировать доступ к питьевой воде для всего населения, а также улучшат снабжение водой и санитарные условия в быстро растущих городах Африки.

Мы должны начать с расширения возможностей Африки в использовании сточных вод. Благодаря инвестициям и правильному управлению сточные воды могут стать устойчивым источником богатства для многих африканцев, а также пойдут на пользу здоровью людей, производительности сельского хозяйства и экологической устойчивости.

За последние шесть лет Африканский банк развития (АБР) инвестировал $3,3 млрд в проекты по улучшению доступа к воде и санитарных условий, при этом около $2,2 млрд из этой суммы были направлены в проекты городских систем, обслуживающих, по меньшей мере, 17 млн человек.

АБР содействует внедрению «Интегрированной модели городского управления водоснабжением» (сокращённо IUWM), которая, в соответствии с шестой целью устойчивого развития ООН, даёт населению возможность получать устойчивый доход от управления городскими жидкими и твёрдыми отходами.

Проекты IUWM требуют значительных первоначальных инве��тиций и связаны с высокими капитальными и операционными затратами. Лишь немногие африканские города собирают и очищают более 20% сточных вод через централизованные системы канализации. Остальные 80% представляют собой колоссальный неиспользуемый источник потенциально ценных жидких и твёрдых отходов. С помощью правильных инвестиций, планирования и упорства этот недооценённый ресурс позволит создавать рабочие места и обеспечит устойчивый рост экономики.

Именно поэтому управление сточными водами является центральным элементом в стратегических приоритетах АБР, получивших название «Топ-5». Наши цели – улучшить качество жизни африканцев, их здоровье, достичь гендерного равенства, создать рабочие места, повысить устойчивость населения к последствиям изменения климата. Кроме того, вода будут играть ключевую роль в достижении целей, связанных с индустриализацией и устойчивым фермерством.

В Яунде (Камерун) АБР помог защитить около 300 тысяч человек, а также их имущество, снизив частоту наводнений с 15 случаев в год до всего лишь трёх. Благодаря проекту улучшения санитарных условий стоимостью $40 млн, АБР помог снизить процент населения города, страдающего от малярии, с 16% до 12%.

В Абиджане (Кот-д’Ивуар) профинансированный АБР проект «Интегрированное управление сточными водами в бассейне Гуру» стоимостью $23 млн позволил значительно снизить частоту наводнений в бассейне Гуру, тем самым, улучшив жизнь для 2,8 млн жителей.

В Зимбабве, где в 2008-2009 годах 4300 человек умерли во время пандемии холеры, АБР вместе с другими донорами поддержал чрезвычайный проект улучшения водоснабжения и санитарных условий стоимостью $43,6 млн. Данный проект позволил провести срочный ремонт канализационных систем в городских зонах, что помогло 2,5 миллионам человек.

Все поддерживаемые АБР проекты систем управления сточными водами опираются на стратегии устойчивого развития, которые приносят пользу экономике и местным сообществам, сохраняя при этом доступность. Данные проекты помогают также странам утилизировать отходы, трансформируя их в биогаз и удобрения.

В дополнение к проектному финансированию у АБР существует программа «Африканская вода» (AWF), которая помогает мобилизовать инвестиции в водную инфраструктуру. В феврале наводнение и сильный тропический шторм Динео разрушили побережье Мозамбика, что крайне негативно повлияло на местное население. Но уже спустя несколько недель в AWF началась работа над технико-экономическим обоснованием проекта по улучшению жизнедеятельности и повышения устойчивости к изменению климата в мозамбикской провинции Иньямбане, на которую обрушился шторм.

Кроме того, AWF, в сотрудничестве с «Глобальным водным партнёрством» (GWP), занимается внедрением систем IUWM в пяти африканских городах, в том числе в Киншасе (Демократическая республика Конго) и Марондере (Зимбабве). К 2030 году в одной только Демократической республике Конго системы IUWM, как ожидается, помогут улучшить снабжение водой и санитарные условия для 17 млн человек.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс также пользуется экспертным опытом АБР, предоставив грант в размере $18 млн на финансирование второй фазы программы АБР по улучшению санитарных условий в городах. Данный проект поможет стимулировать бизнес-инновации в сфере доступных и устойчивых услуг канализации в Африке, что напрямую коснётся двух миллионов городских жителей и ещё шести миллионов человек через связанные проекты.

Проблемы управления сточными водами в Африке значительны и сложны. Но АБР твёрдо намерен открывать новые возможности, которые будут приносить дивиденды населению Африки – улучшение здоровья, санитарных условий, состояния экономики и экологической защиты.

Для повышения качества жизни всех африканцев необходимы политическая решимость, частно-государственные партнёрства, активное общественное участие. В рамках стратегии «Топ-5» АБР работает над соединением этих трёх ингредиентов.

Все участники процесса – в Африке и в мире – должны удвоить усилия, чтобы гарантировать доступность чистой воды для всех людей и поддержать африканские страны, пострадавшие от засухи исторических масштабов. Это наш моральный долг. Ведь вода – это жизнь.