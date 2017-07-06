هدية ترمب إلى أوروبا

أكسفورد ــ في مؤتمر عُقِد مؤخرا في فرنسا، فاجأ عدد من الأوروبيين ضيوفهم الأميركيين عندما زعموا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يكون مفيدا لأوروبا. ومع عودة ترمب إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة العشرين في هامبورج، يستحق الأمر أن نسأل أنفسنا ما إذا كانوا محقين.
تزعم أغلب الروايات أن رئاسة ترمب كانت رهيبة بالنسبة لأوروبا. ويبدو أنه يزدري الاتحاد الأوروبي. وعلاقته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فاترة بالمقارنة بصداقته مع الرئيس الاستبدادي التركي رجب طيب أردوغان، أو إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وعلاوة على ذلك، يرحب ترمب بخروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي؛ ويُقال إنه عندما اجتمع برئيسة الوزراء تيريزا ماي أول مرة، سأل بحماس: "ترى من التالي؟". وأخيرا، أكَّد ترمب دون استعجال على المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (التي تضمن الدفاع المشترك)؛ ثم سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوروبا؛ وقرر خفض مساهمة الولايات المتحدة المالية في الأمم المتحدة، والتي تحظى أيضا بدعم أوروبي قوي.
ليس من المستغرب إذن أن يفتقر ترمب شخصيا إلى الشعبية في مختلف أنحاء أوروبا. يشير استطلاع حديث أجرته مؤسسة بيو إلى أن 22% فقط من البريطانيين، و14% من الفرنسيين، و11% من الألمان يثقون في ترمب. ولكن عدم شعبية ترمب على وجه التحديد ــ مناهضة ترمب أكثر من معاداة أميركا ــ هي التي ساعدت في تعزيز القيم الأوروبية.
في وقت سابق من العام، انتشر الخوف من أن تكون موجة المد الشعبوية القومية المرتفعة التي حملت ترمب إلى منصبه وأدت إلى الخروج البريطاني ربما توشك أن تجتاح أوروبا، بل وربما تعطي اليمينية المتطرفة مارن لوبان الرئاسة الفرنسية. ولكن بدلا من ذلك، يبدو أن موجة الشعبوية بلغت ذروتها بانتخاب ترمب. فمنذ ذلك الحين، هُزِم الشعبويون في النمسا وهولندا؛ وانتخب الفرنسيون إيمانويل ماكرون، الوافد الوسطي الجديد؛ وخسرت ماي، نصيرة الخروج البريطاني "العسير" أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات العامة المبكرة الشهر الماضي.
لا تزال أوروبا تواجه النمو البطيء، والبطالة المرتفعة، والانقسامات السياسية التي ابتليت بها في العقد الذي بدأ باندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولكن أياً كان الفائز في الانتخابات الألمانية في أيلول/سبتمبر، فسوف يكون معتدلا، وليس قوميا متطرفا، وسوف يدرك أهمية العمل مع ماكرون لإعادة تشغيل المحرك الفرنسي الألماني للتقدم الأوروبي.
تَعِد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن تكون معقدة ومثيرة للنزاع. فالمشكلة في نظر "أنصار الخروج الناعم" الذين يرغبون في الحفاظ على قدرة بريطانيا على الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة هي أن التصويت لصالح خروج بريطانيا عكس في الأساس المخاوف بشأن الهجرة، وليس التفاصيل الدقيقة بشأن قواعد السوق الموحدة. غير أن أوروبا ترفض السماح للسلع والخدمات بالتدفق بحرية من دون حرية تنقل البشر. ويعيش نحو ثلاثة ملايين أوروبي حاليا في بريطانيا، في حين يقيم مليون بريطاني في أوروبا.
وربما أمكن التوصل إلى حل توفيقي من خلال إنشاء كيان أوروبي بريطاني، كيان يضمن حقوق مواطني الجانبين في حين يسمح بفرض بعض القيود على الهجرة وكذا على بعض السلع. وبوسع المرء أن يفكر في هذا الكيان من منظور الدوائر المتحدة المركز، حيث تتسم الدائرة الداخلية للاتحاد الأوروبي بحرية الحركة مع السماح بالقيود في الدائرة الخارجية.
وتتوقف إمكانية التوصل إلى مثل هذه التسوية على المرونة الأوروبية. في الماضي، كان الأوروبيون يتحدثون عن السماح بسرعات متباينة نحو الهدف الضمني المتمثل في "الاتحاد المتزايد التقارب". ولابد من استبدال هذا الهدف الفيدرالي، وإحلال فكرة المستويات المختلفة محل السرعات المختلفة.
الواقع أن العديد من النخب الأوروبية تبنت بالفعل مواقف أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بمستقبل أوروبا، كما تجاوزت الهدف الفيدرالي المتمثل في تصور كيان أوروبي فريد من نوعه. وتشير هذه النخب إلى وجود ثلاثة مستويات مختلفة من المشاركة في أوروبا بالفعل: الاتحاد الجمركي، وعملة اليورو، واتفاق شنجن بشأن إزالة الحدود الداخلية. وقد يصبح الدفاع المستوى الرابع.
في الماضي، كان التقدم الأوروبي في مجال التعاون الدفاعي مقيدا ليس فقط بفِعل الشواغل بشأن السيادة، بل وأيضا بفِعل الضمانة الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة. ومع تسبب ترمب في إثارة الشكوك حول إمكانية التعويل على أميركا، انتقلت القضية الأمنية إلى المقدمة.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى بناء نظام دفاعي أوروبي مشترك، ولكن العملية تتسم بالبطء. فإلى جانب بريطانيا، تتمتع فرنسا فقط بقدرات كبيرة عندما يتعلق الأمر بإرسال قوات إلى الخارج، في حين كبح التاريخ ألمانيا ومنعها من القيام بالمزيد. وكانت بريطانيا عازفة دوما عن القيام بأي شيء ربما يتنافس مع حلف شمال الأطلسي. ولكن هذه المواقف بدأت تتغير.
ومرة أخرى، من الممكن أن نستفيد من تصور الدوائر المتحدة المركز. خلال فترة التحضير لحرب العراق في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، زعم بعض المراقبين أن الأميركيين من المريخ عندما يتعلق الأمر بالأمن، في حين كان الأوروبيون من الزهرة. ولكن العالم تغير، والآن تواجه أوروبا سلسلة من التهديدات الخارجية. وقد ذَكَّرَت الهجمات الروسية على جورجيا وأوكرانيا الأوروبيين بالمخاطر التي تهددهم من جانب جارتهم الكبيرة. ويظل ردع روسيا يتطلب وجود حلف شمال أطلسي قوي.
بيد أن مجموعة أخرى من التهديدات ربما تأتي من العنف في منطقة البلقان. ويعتقد بعض المراقبين أن مقدونيا تفادت بالكاد حربا أهلية. وربما تقدم قوة حفظ سلام أوروبية مساهمة كبرى في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
تنشأ مجموعة ثالثة من التهديدات التي تواجه أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. إذ تعيش ليبيا في فوضى، وتشكل مصدرا لرحلات بالغة الخطورة عبر البحر الأبيض المتوسط يقوم بها مهاجرون يائسون، وبوسع المرء أن يتخيل أيضا الحاجة إلى حماية المواطنين أو إنقاذ الرهائن في المنطقة. وهنا من الممكن أن تساعد القدرات العسكرية الإرسالية الفرنسية، ربما إذا اقترنت بالقدرات البريطانية، في توفير الأمن. وحتى إذا لم تشارك بريطانيا، فربما يقدم أوروبيون آخرون يد المساعدة، كما تفعل ألمانيا الآن في التعامل مع الإرهاب في مالي.
الحق أن أوروبا لا تزال بعيدة عن بناء هيكل دفاعي مشترك، ولكن الاحتياج إلى مثل هذا الهيكل آخذ في النمو. ومن عجيب المفارقات أن ترمب الذي يفتقر إلى الشعبية ربما يثبت كونه عونا وليس حجر عثرة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (6)
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Comment Commented Paul Daley
Good article. Europe had been able to rely on the United States to hold the world at bay while it fiddled with Eurozone monetary policies. Now it will have to pay greater attention to the neighbors, and develop defense and diplomatic capabilities commensurate with the size and strength of the EU. Read more
Comment Commented Francesco D'Allessandro
Mr. Nye everyone seems to focus on the Trump phenomena without analyzing what forces brought him into power. It seems that every citizen who doesn't agree with elitist policies whether stemming from the UK, France, Germany or the US is not to be taken into political consideration by your clique. It is obvious from this opinion platform that anyone who dissents with your views is either a "deplorable", a far right zealot, a fascist or a populist. The millions who disagree with many of the policies for your world order are not to be heard. Is this what "democracy" has become? Look at your old recycled arguments for a strong EU; they fail to grasp the angst of large swaths of the population. Either the elites address the ailments that beseech the West or you will face a total disintegration of the system you have created. No longer are the global masses ignorant of the smoke and mirror shows that appear daily on the media; with each passing day the common people are realizing that the pressing issues they care about are being ignored or ridiculed. You can roll back momentarily the oncoming storms that are encroaching the Westphalia order but unless the Western citizenry and their elected officials unite into a strong bloc there will be nothing left but the ruins of our current civilization before the end of this century. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
By creating a massive vacuum in global leadership on literelly hundreds of issues, Donald Trump has created the greatest opportunity for Europe to assert itself in world affairs in generations. The question is whether Europe can get its act together sufficiently to take advantage of it. Trump, thank God, will not last forever.
Meanwhile, the great tragedy is that the U.K., which could do so much to enhance Europe's chances of taking full advantage of its opportunity, finds itself on the outside looking in. One can only wonder what sort of karma is at play there. Read more
Comment Commented jagjeet sinha
Dear Curtis
The flea in the flaw - is Brussels.
As bewildered by Brexit as you are - having voted Remain - unless Brussels is redesigned, Brexit was inevitable.
United Europe has been sought several times since 1517 - always ends in tears.
The City-on-the-Hill always wins - because Brussels cannot see its blemishes.
JS Read more
Comment Commented jagjeet sinha
THE RIGHT PRICE - FOR A PRICELESS GIFT
Indeed, this Gift is long overdue - since 15 August 1971 to be precise.
Nixon's genius was hijacked with Watergate - hence, this gift is delayed by 45 years.
When President DeGaulle delivered the demolition of the Dollar Standard - this gift was the next logical step.
Trust Chancellor Merkel to accept it - on behalf of President DeGaulle.
Trust President Trump to negotiate the Perfect Deal - that establishes the True Price for The Gift. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Concentric circles is a popular phrase at the moment perhaps somebody has been watching ripples after throwing a stone into a pond. Concentric circles is a meaningless phrase because communities are either linear or nuclear or networked not concentric circles - and the phrase is a duck out from the desire for the blatantly unachievable idea of federalism. The EU's problem is a lack of consensus and the power of veto. From that follows it's problems with maintaining the Schengen Agreement which has broken down due to the migrant crisis and the looming problem of the euro driven by France's economic flatlining and Italy's monumental debt problem. if those cannot be sorted, which is currently unproven, you can forget a common EU defense military. The problems have not even started with the aging demographic which will introduce an exponential function on social and welfare costs. The EU will not be influenced by Trump one way or the other, it will be influenced by its internal digestion problems. It is part of the US mentality to believe it is more influential than it really is. look around at recent US foreign activity; QED. Read more
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