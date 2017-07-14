Цена экологических изменений для здоровья человека

ОКСФОРД – В последние годы в мире растёт озабоченность из-за потенциально катастрофических последствий глобального потепления и других рукотворных экологических изменений, и это правильно. Но одна из наиболее серьёзных угроз при этом совершенно игнорируется – угроза здоровью людей.

Да, конечно, тревоги по поводу влияния на планету роста глобальных температур выше доиндустриального уровня совершенно оправданы. И многие, что вполне понятно, обеспокоены тем, что беднейшее население мира страдает от этого в непропорционально более крупных масштабах, в то время как Соединённые Штаты, которые занимают второе место в мире по объёмам выбросов углекислого газа, явно уклоняются от выполнения своих обязательств.

Но при этом последствия рукотворных экологических изменений на здоровье по большей части игнорируются: качество жизни будущих поколений становится заложником текущих экономических достижений. И нигде последствия этого не видны так хорошо, как в развивающихся странах Африки, Азии, Америки и Европы.

Быстрый рост экономики и повышение доходов привели к беспрецедентному улучшению качества питания и образования, а также к увеличению социальной мобильности. За последние 35 лет такие страны, как Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия, Южная Африка и Турция, добились невероятного прогресса в человеческом развитии.

Однако этот прогресс часто достигается за счёт недостаточного внимания к вопросу стабильности природных систем. Загрязнена примерно половина запасов питьевой воды в мире, после 2000 года исчезли более 1,4 млн квадратных миль (2,3 млн кв. км) лесов, плохо решается проблема твёрдых отходов, повсеместно исчезают виды животных и растений, разрушается их среда обитания, осуществляется избыточный вылов рыбы – всё это уничтожает те самые ресурсы, которые необходимы нам для выживания.

Люди меняют окружающую среду настолько радикально (и самим себе во вред), что учёные полагают, что мы вступили в новую геологическую эпоху – антропоцен, которая началась примерно в 1950 году и отличается беспрецедентным уровнем загрязнения планеты.

По данным нового доклада Симпозиума по развивающимся странам при колледже Грин-Темплтон Оксфордского университета, данные изменения оказывают серьёзное влияние на здоровье человека, особенно в развивающихся странах. Согласно докладу, вплоть до четверти глобального бремени болезней так или иначе связано с рукотворными экологическими факторами. Наибольшему риску заболеваний, вызванных недостаточной защитой окружающей среды, подвергаются дети младше пяти лет.

Восстановить природные системы Земли и здоровье наиболее уязвимого населения планеты можно. Но для успеха потребуются радикальные изменения в экологической, экономической и социальной политике.

Страны, которые достигли высокого уровня развития ещё до появления современной экологической науки, могут справедливо заявлять, что они ничего не знали. Например, лишь после того как учёные доказали канцерогенный эффект асбеста или неврологические последствия использования свинцовых труб для водопроводов, были приняты законы и регулирование, помогающие решить эти проблемы.

Но сегодня государства уже не могут прятаться за научным невежеством. Даже развивающиеся страны обязаны примирять свои экономические амбиции с полным (или хотя бы частичным) пониманием экологических последствий роста экономики. Лидеры во всём мире должны быть готовы защищать изменения в подходах, стиле жизни и стратегиях развития. Им следует делать больший акцент на таких целях развития, которые защищают природу и здоровье людей.

Подобную коррекцию будет трудно проводить структурно, но ещё труднее продвигать её политически. В некоторых случаях благополучие планеты придётся поставить выше национальных интересов. Тем не менее, лидеры развивающихся стран, как и всех остальных, должны понять, другого выбора у них нет. До такого положения нас довели годы необузданного роста и ошибочного предположения, будто природные системы смогут давать и давать, вне зависимости от того, насколько экстенсивно они эксплуатируются.

Впрочем, есть и хорошие новости. Строгие меры экологической защиты совместимы с ростом экономики, социальным прогрессом и политической стабильностью. Это верно даже для беднейших стран, которые проводят экологически разумную политику, опирающуюся на благоприятные для здоровья, неразрушающие модели развития.

Близорукие решения, как, например, решение администрации Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения, потенциально могут повести мир в другом направлении. Мы не должны допустить, чтобы это случилось. Остальные страны, подписавшие это соглашение, должны коллективно работать над решением экологических проблем мира, уделяя больше внимания тому ущербу здоровью людей, которое наносит бездействие. Нынешнюю траекторию развития нельзя будет скорректировать, пока все страны не согласятся с тем, что экономический рост и защита окружающей среды способны сосуществовать.

Глобальные форумы, например, «Большая двадцатка» и ООН, могут стать ключевыми инструментами содействия устойчивому развитию. В частности, стратегии, направленные на поддержание здоровья и благополучия людей, необходимо лучше интегрировать в процесс принятия решений на местном, национальном и международном уровнях.

Не стоит заблуждаться: решительно настроенные оппоненты продолжат подвергать сомнению науку и критиковать всех, кто заявляет, что здоровье человек оказывается под угрозой из-за пренебрежительного отношения к окружающей среде. Но этим критикам я сам могу задать вопрос: «А вы готовы взять на себя ответственность за свою ошибку?».