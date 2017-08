We wenen voor je, Venezuela

Juan Manuel Santos is President of the Republic of Colombia and the winner of the 2016 Nobel Peace Prize.

BOGOTÁ – Nog niet zo lang geleden was Venezuela – de geboorteplaats van “Bevrijder” Simón Bolívar – een vrij en redelijk welvarend land, dat zich kon beroemen op 's werelds grootste bewezen olievoorraden en een fantastisch volk. Het trok miljoenen Colombiaanse migranten aan die probeerden te ontvluchten aan het geweld van de oorlog tegen de guerrilla's van de Revolutionaire Krijgsmacht van Colombia (FARC). Maar vandaag de dag zijn de rollen omgedraaid: net nu de al vijftig jaar durende oorlog tegen de FARC ten einde loopt, stort Venezuela economisch, sociaal en politiek in elkaar.

Colombia is het land waarvoor het meeste op het spel staat bij de crisis die onze buurstaat en zusterrepubliek heeft getroffen. Onze landen worden verenigd door meerdere banden: op historisch, cultureel, economisch en geografisch gebied, met een gedeelde grens van ruim tweeduizend kilometer lengte.

Wij in Colombia hopen altijd dat het Venezuela voor de wind zal gaan. Dat is de reden dat we – naast vele andere staten en wereldleiders, waaronder het Vaticaan en paus Franciscus zelf – alles doen wat in ons vermogen ligt om de regering van Venezuela, onder leiding van president Nicolás Maduro, ertoe te bewegen samen met de oppositie een eerzame oplossing te vinden voor de crisis.

Die crisis is geworteld in de ideeën van wijlen Hugo Chávez, die in 1999 president van Venezuela werd. Ten tijde van zijn verkiezing genoot Chávez krachtige steun, onder meer van de zakenwereld en van de handelssector, en was er weinig oppositie. Maar ik had zo mijn twijfels over zijn zogenoemde “Bolivariaanse Revolutie” – en gaf daar ook uiting aan. Als journalist werd ik destijds een van de meest geharde Colombiaanse critici van Chávez.

Toen ik in 2010 echter tot president van Colombia werd gekozen, veranderde ik mijn aanpak. Als je de teugels van een land in handen neemt, maakt dat – net als het krijgen van je eerste kind – je verantwoordelijkheidsgevoel sterker. Het was in het belang van ons land de relaties met onze buurlanden te verbeteren (we hadden destijds ook geen diplomatieke of commerciële banden met Ecuador). Anders zouden we nooit de grote droom van het Colombiaanse volk kunnen verwezenlijken: vrede met de FARC, het oudste en grootste guerrillaleger van Latijns-Amerika.

Het herstel van de betrekkingen met Venezuela betekende niet dat Chávez en ik het met elkaar eens moesten worden; dat zou onmogelijk zijn geweest. We moesten eenvoudigweg onze verschillen respecteren, en doen wat het beste was voor ons volk. En dankzij een gedeeld gevoel voor geschiedenis en een gedeeld plichtsbesef, en niet in de laatste plaats dankzij een beetje humor, waren we in staat om dat te bewerkstelligen, waarbij onze persoonlijke betrekkingen geleidelijk veranderden van antagonistisch naar hartelijk.

Toen de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjet-leider Mikhail Gorbatsjov elkaar voor het eerst ontmoetten, om de vermindering van hun kernwapenarsenalen te bespreken, was Reagan nogal kort door de bocht. Hij zei dat hij nooit communist zou worden, en dat hij niet verwachtte dat Gorbatsjov het kapitalisme zou omarmen. Niettemin concludeerde hij dat ze moesten samenwerken voor een hoger doel: het behoeden van de wereld voor een kernramp. En dat is precies wat zij hebben gedaan.

Toen ik Chávez voor het eerst ontmoette, stelde ik een soortgelijke aanpak voor. Ik zou geen Bolivariaanse revolutionair worden, en het was onwaarschijnlijk dat hij een liberale democraat zou worden. Maar ook wíj hadden een hoger doel: het bewerkstelligen van vrede in Colombia, wat de hele regio voordeel zou opleveren. En dat is precies wat wij hebben gedaan.

Het hielp dat Chávez een groot gevoel voor humor had. We plaagden elkaar voortdurend met onze verschillen. Ik zei tegen hem dat zijn Bolivariaanse Revolutie zou mislukken en dat hij Bolivar een slecht imago zou bezorgen. Hij zei tegen mij dat Santander, de andere grote Latijns-Amerikaanse onafhankelijkheidsheld, een neoliberale oligarch was, net als ik.

Maar net als Reagan en Gorbatsjov besloten we elkaars favoriete modellen niet te bekritiseren – in ons geval het 21e-eeuwse socialisme versus de Derde Weg – en in plaats daarvan de geschiedenis het oordeel te laten vellen. Op grond van deze wederzijdse afspraak bleven we op vriendschappelijke voet met elkaar staan tot de dood van Chávez in 2013.

Nu heeft de geschiedenis dan eindelijk gesproken, en het oordeel is glashelder. Colombia is de afgelopen jaren ruim boven het Latijns-Amerikaanse gemiddelde uitgestegen, en de inflatie bedraagt nog geen 4%. Bovendien is Colombia een steeds aantrekkelijker investeringsbestemming geworden, omdat het land grote stappen heeft gezet op het gebied van de armoedebestrijding, banencreatie, infrastructuurontwikkeling en onderwijshervorming.

Intussen is de Venezolaanse economie met bijna 40% gekrompen, onder het gewicht van grote schulden en 's werelds hoogste inflatiecijfer. Zo'n 82% van de Venezolanen is nu onder de armoedegrens terechtgekomen. Er is een chronisch gebrek aan buitenlandse valuta, medicijnen en voedsel. De ondervoeding tiert welig. De moedersterfte in ziekenhuizen is in 2016 naar verluidt vervijfvoudigd, terwijl de kindersterfte honderd maal zo hoog is geworden. De verleiding neemt toe om naar elders te migreren, op zoek naar een beter leven.

Maduro, de door Chávez zelf uitverkoren opvolger, heeft Colombia de schuld in de schoenen geschoven van de economische ramp in Venezuela. Toen ik opmerkte dat ik Chávez zeven jaar geleden had gewaarschuwd dat zijn economische programma zou mislukken, was Maduro beledigd. Toch had die mislukking niet duidelijker kunnen zijn.

Nog erger dan dit economische falen is echter de Venezolaanse politieke crisis. In slechts een paar jaar tijd is de hele democratie van het land vernietigd. Corruptie heeft bezit genomen van het regime, en de Venezolanen zijn van hun fundamentele mensenrechten beroofd.

Tot de dood van Chávez werden de democratische omgangsvormen gerespecteerd. Aanvankelijk kon van Maduro hetzelfde worden gezegd. Hij legde zich, althans voor een tijdje, met knarsende tanden neer bij de parlementaire meerderheid van de oppositie na de verkiezingen van 2015. Maar vervolgens werd klap na klap uitgedeeld aan de democratische instellingen van Venezuela – een proces dat is geculmineerd in het besluit van afgelopen maand om een onrechtmatige constituerende assemblee te vormen teneinde de grondwet te herschrijven en Maduro's regime van een steviger basis te voorzien.

Colombia heeft opgeroepen tot onderhandelingen om tot een eerlijke en voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen voor de ernstige geschillen tussen de regering van Venezuela en de oppositie. Een dergelijke oplossing moet de Venezolaanse democratie respecteren en de vrede herstellen.

De recente achteruitgang van de Venezolaanse democratie heeft tot steeds heviger kritiek geleid. Maduro noemt me een verrader, omdat Colombia zich verzet tegen de toenemende schendingen van de mensenrechten en de democratische rechten in zijn land. Misschien dacht hij dat hij zich, door ons te helpen bij het vredesproces met de FARC, van een blinde bondgenoot had verzekerd – een bondgenoot die bereid is de andere kant op te kijken en zich medeplichtig te maken aan zijn hardhandige methoden.

Maar de Realpolitik van de internationale betrekkingen strekt niet zo ver. Ik zal altijd dankbaar blijven voor de bijdragen van Chávez en Maduro aan het bereiken van een vredesakkoord in mijn land. Maar ik zal me nooit neerleggen bij de onderdrukking van de vrijheid en de schending van de burgerrechten, waar dan ook. Integendeel, geconfronteerd met een dictatuur, ben ik verplicht mijn stem nóg meer te verheffen.

En ik ben niet de enige. Die landen in Latijns-Amerika en daarbuiten die zijn toegewijd aan het verdedigen van de vrede en de vrijheid moeten met toenemende kracht blijven aandringen op het snelle en vreedzame herstel van de democratie in dat geweldige land Venezuela. Het mag niet worden toegestaan dat zich een nieuwe dictatuur vestigt in Latijns-Amerika, een continent dat nog maar zo kort geleden de langverwachte vrede vond.

In de tussentijd wenen we voor je, Venezuela.

