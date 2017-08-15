Мы плачем по тебе, Венесуэла

БОГОТА – Ещё совсем недавно Венесуэла – родина «Освободителя» Симона Боливара – была свободной и весьма богатой страной, гордившейся самыми большими в мире доказанными запасами нефти и замечательными людьми. Она привлекала миллионы колумбийских мигрантов, бежавших от ужасов войны с повстанцами из Революционных вооружённых сил Колумбии (ФАРК). Но сегодня наши роли меняются: 50-летняя война Колумбии с ФАРК завершается, а, тем временем, Венесуэла переживает экономический, социальный и политический коллапс.
Колумбия – это страна, которая больше всех зависит от исхода кризиса, поразившего соседнюю, братскую республику. Наши страны объединяют все возможные виды связей – история, культура, экономика и география (длина нашей общей границы превышает 1300 миль).
Мы в Колумбии всегда желали Венесуэле процветания. И именно поэтому мы, наряду со многими другими государствами и мировыми лидерами, включая Ватикан и самого папу Франциска, делаем всё возможное, чтобы правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро и оппозиция пришли к достойному урегулированию этого кризиса.
Корни этого кризиса лежат в идеях покойного Уго Чавеса, ставшего президентом Венесуэлы в 1999 году. Когда его избирали, Чавес имел сильную поддержку, в том числе многих представителей бизнеса и коммерческого сектора; мало кто выступал против него. Но у меня были сомнения в его так называемой «боливарианской революции» – и я их не скрывал. Более того, работая в то время журналистом, я стал одним из самых жёстких критиков Чавеса в Колумбии.
Но когда в 2010 году меня избрали президентом Колумбии, я поменял свои подходы. Когда берёшь в руки бразды правления страной, во многом как и при рождении первенца, повышается чувство ответственности. Моей стране было необходимо улучшать отношения с нашими соседями (с Эквадором у нас тоже в то время не было ни дипломатических, ни торговых отношений). В противном случае мы никогда не смогли бы реализовать великую мечту колумбийского народа – заключить мир с ФАРК, старейшей и крупнейшей армией повстанцев в Латинской Америке.
Восстановление отношений с Венесуэлой не означало, что Чавес и я должны согласиться с взглядами друг друга; это было бы невозможно. Мы просто должны были уважать наши различия, одновременно делая всё, что отвечает интересам наших народов. И благодаря чувству общности истории и цели, не говоря уже о чувстве юмора, мы смогли это сделать, при этом наши личные отношения постепенно сменились с враждебных на сердечные.
Когда президент США Рональд Рейган впервые встретился с советским лидером Михаилом Горбачёвым для обсуждения сокращения ядерных арсеналов, он был прямолинеен. Он не собирался становиться коммунистом и не ожидал, что Горбачёв примет капитализм. Тем не менее, Рейган понял, что им надо работать вместе ради высокой цели – спасти мир от ядерной катастрофы. И именно это они и сделали.
Когда я впервые встретился с Чавесом, я предложил аналогичный подход. Я не собирался становиться боливарианским революционером, а он вряд ли стал бы либеральным демократом. Но у нас тоже была высокая цель – работать ради мира в Колумбии, тем самым, принеся пользу всему региону. И именно это мы и сделали.
Очень кстати оказалось, что у Чавеса было хорошее чувство юмора. Мы постоянно подшучивали друг над другом по поводу наших разногласий. Я говорил ему, что Боливарианскую революцию ждёт провал, и это испортит репутацию Боливара. А он отвечал, что Сантандер – ещё один великий герой латиноамериканской независимости – был неолиберальным олигархом, и что я такой же.
Но, как и Рейган с Горбачёвым, мы решили не заниматься критикой выбранных моделей (в нашем случае это был «Социализм XXI века» против «Третьего пути»), а вместо этого дать возможность истории вынести свой вердикт. Благодаря такому взаимопониманию, мы сохраняли сердечные отношения вплоть до смерти Чавеса в 2013 году.
Теперь история, наконец-то, высказалась, и её вердикт окончательный. В последние годы экономика Колумбии растёт намного быстрее средних темпов роста в Латинской Америке, а уровень инфляция не превышает 4%. Кроме того, Колумбия становится всё более привлекательным местом для инвестиций, добившись больших успехов в снижении уровня бедности, создании рабочих мест, развитии инфраструктуры, а также в реформах образования.
Тем временем, экономика Венесуэлы рухнула почти на 40% под тяжестью огромных долгов и самого высокого в мире уровня инфляции. Около 82% венесуэльцев оказались за чертой бедности. Хронически не хватает иностранной валюты, медикаментов и продовольствия. Повсеместны случаи плохого, недостаточного питания. Как сообщается, уровень материнской смертности в больницах в 2016 году вырос в пять раз, а уровень детской смертности – в сто раз. Искушение мигрировать куда-нибудь в поисках лучшей жизни растёт.
Мадуро, выбранный Чавесом преемник, винит в венесуэльской экономической катастрофе Колумбию. Когда я упомянул, что ещё семь лет назад предупреждал Чавеса о грядущем провале его экономической программы, Мадуро оскорбился. Тем не менее, этот провал совершенно очевиден.
Но ещё более худшим явлением, чем эта экономическая катастрофа, стал политический кризис в Венесуэле. Всего за несколько лет в стране была уничтожена сама демократия. Режим оказался охвачен коррупцией, а венесуэльцев лишили базовых прав человека.
До смерти Чавеса в стране поддерживались демократические формы. И то же самое поначалу можно было сказать и про Мадуро, который (по крайней мере, некоторое время) нехотя признавал наличие у оппозиции парламентского большинства после выборов 2015 года. Однако затем по демократическим институтам Венесуэлы стали наносится один удар за другим. Процесс достиг кульминации в июльском решении о создании незаконной конституционной ассамблеи с целью переписать конституцию и, таким образом, увековечить режим Мадуро.
Колумбия призывает к проведению переговоров, чтобы найти справедливое и взаимоприемлемое решение тяжёлых конфликтов между властями Венесуэлы и оппозицией. Такое решение должно соответствовать принципам венесуэльской демократии и восстановить мир.
Происходящее уничтожение венесуэльской демократии вызывает суровую критику. Мадуро назвал меня предателем, потому что Колумбия выступает против повсеместных нарушений прав человека и демократических прав в его стране. Наверное, он думал, что, помогая нам в мирном процессе с ФАРК, он получил «слепого» союзника, который готов отвернуться, если надо, и стать соучастником его авторитарных методов.
Однако принципы реальной политики (Realpolitik) в международных отношениях не простираются так далеко. Я буду всего благодарен Чавесу и Мадуро за их вклад в установление мира в моей стране. Но я никогда не смогу смирится с подавлением свобод и нарушениями прав граждан где бы то ни было. Наоборот, перед лицом диктатуры я просто обязан говорить ещё громче.
И я не один. Те страны в Латинской Америке и других регионах мира, которые привержены делу защиты мира и свободы, обязаны продолжить, с нарастающей твёрдостью, призывать к быстрому и мирному восстановлению демократии в великой стране Венесуэле. Нельзя позволить новой диктатуре окопаться в центре Латинской Америки – континента, который лишь недавно достиг долгожданного мира.
А пока что мы плачем по тебе, Венесуэла.
CommentsHide Comments Read Comments (3)
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Comment Commented Alex Hernández
There is still people that does not accept those 1999 elections. Just have a look at http://www.eldiario.es/internacional/Venezuela-elecciones-Socorro-Hernandez_0_674732576.html (Spanish). Maduro may be (surely is) not capable of being a respectable leader. But, for sure, those who actually pretend to be Venezuela's President are so dark and so obscure one has to wonder who to support... Read more
Comment Commented Godfree Roberts
"But then blow after blow was dealt to Venezuela’s democratic institutions "
Those 'blows' are called 'elections' which the right wing has lost. Read more
Comment Commented Steve Hurst
caveat emptor Read more
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