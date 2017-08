Nous pleurons aux côtés du Venezuela

Juan Manuel Santos is President of the Republic of Colombia and the winner of the 2016 Nobel Peace Prize.

BOGOTA – Jusqu’à une période récente, le Venezuela – pays natal du « Libérateur » Simón Bolívar – était un pays libre et relativement prospère, bénéficiant des plus grandes réserves de pétrole connues au monde, et abritant un peuple merveilleux. Ce pays a attiré plusieurs millions de migrants colombiens désireux d’échapper à la violence des guerres menées contre les guérillas des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Aujourd’hui, les rôles s’inversent : à l’heure où prend fin une guerre de 50 ans entre la Colombie et les FARC, le Venezuela est en train de s’effondrer sur le plan économique, social et politique.

La Colombie est l’acteur extérieur qui a le plus à perdre de cette crise qui affecte notre république voisine, notre sœur. Nos deux pays sont en effet liés par toutes les relations imaginables : historiques, culturelles, économiques et bien entendu géographiques, puisque nous partageons plus de 2 000 kilomètres de frontière.

Nous tous les Colombiens avons toujours souhaité la prospérité au Venezuela. C’est la raison pour laquelle nous fournissons tous les efforts possibles – aux côtés de nombreux autres États et dirigeants mondiaux, dont le Vatican et le Pape François lui-même – pour encourager d’une part le gouvernement vénézuélien du président Nicolás Maduro, et d’autre part l’opposition, à convenir d’une sortie de crise qui préserve l’honneur de chacun.

Cette crise puise sa source dans les idées du regretté Hugo Chávez, devenu président du Venezuela en 1999. À l’époque de son élection, Chávez bénéficiait d’un important soutien, notamment de la part du secteur des affaires et du commerce, et ne suscitait qu’une faible opposition. J’avais pour ma part certains doutes quant à la fameuse « Révolution bolivarienne », et je les ai exprimés. À l’époque journaliste, je suis ainsi devenu l’un des plus sévères détracteurs colombiens du dirigeant Chávez.

J’ai en revanche revu mon approche lorsque j’ai été élu président de la Colombie en 2010. Prendre les rênes d’une nation, un peu comme devenir parent pour la première fois, intensifie votre sens des responsabilités. Il était dans l’intérêt de mon pays que s’améliorent nos relations avec nos voisins (nous n’avions pas non plus de relations diplomatiques ou commerciales avec l’Équateur à l’époque). À défaut, nous n’aurions jamais pu réaliser la plus grande ambition du peuple colombien : la paix avec les FARC, plus grande et plus ancienne guérilla d’Amérique latine.

Le rétablissement de relations avec le Venezuela ne devait pas nécessairement signifier que Chávez et moi-même partagions la même conception ; cela aurait été impossible. Il nous appartenait simplement de respecter nos différences, tout en prenant les meilleures décisions pour notre peuple à chacun. Grâce à un sentiment d’histoire et d’aspirations partagées, ainsi qu’à une pointe d’humour, c’est précisément ce que nous sommes parvenus à accomplir, notre relation personnelle évoluant peu à peu de l’antagonisme à la cordialité.

Lorsque Ronald Reagan a rencontré pour la première fois le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev pour discuter de la réduction de leur arsenal nucléaire respectif, le président américain s’est montré extrêmement direct. Jamais il ne deviendrait communiste, et jamais il n’espèrerait voir Gorbatchev adopter le capitalisme. Reagan a néanmoins conclu sur la nécessité pour les deux dirigeants de travailler ensemble autour d’un plus grand objectif : préserver le monde d’une catastrophe nucléaire. Et c’est précisément ce qu’ils sont parvenus à accomplir.

Lorsque j’ai rencontré Chávez pour la première fois, je lui ai suggéré une approche similaire. Il n’était pas question pour moi de devenir un révolutionnaire bolivarien, et je ne m’attendais pas à ce que Chávez devienne un démocrate libéral. Il n’en demeure pas moins que nous partagions un objectif plus important : œuvrer pour la paix en Colombie, et propager les bienfaits de cette paix à l’ensemble de la région. C’est précisément ce que nous avons fait.

Le grand sens de l’humour de Chávez a facilité les choses. Nous plaisantions constamment sur nos différences. Je lui expliquais que sa Révolution bolivarienne échouerait, et que cet échec ternirait le souvenir le Bolivar. Il me répondait que Santander, autre grand héros de l’indépendance en Amérique latine, était tout comme moi un oligarque néolibéral.

Mais à l’instar de Reagan et Gorbatchev, nous avons convenu de ne pas critiquer nos modèles respectifs – en l’occurrence, socialisme du XXIe siècle versus « troisième voie » – et de laisser davantage l’histoire livrer son verdict. Grâce à cette entente mutuelle, nous avons conservé de bonne relations jusqu’au décès de Chávez en 2013.

L’histoire a désormais rendu son verdict, et celui-ci est sans équivoque. La Colombie a connu ces dernières années une croissance bien supérieure à la moyenne d’Amérique latine, et l’inflation demeure inférieure à 4 %. La Colombie est par ailleurs devenue une destination d’investissement de plus en plus attractive, et a fait de grands progrès dans la lutte contre la pauvreté, le développement des infrastructures, ou encore la réforme de l’éducation.

De son côté, l’économie du Venezuela a régressé d’environ 40 %, sous le poids d’une lourde dette et du plus fort taux d’inflation au monde. Pas moins de 82 % des Vénézuéliens se sont aujourd’hui appauvris. Le pays souffre d’une pénurie chronique de réserves de change, de médicaments et de produits alimentaires. La malnutrition y est omniprésente. Le taux de mortalité maternelle dans les hôpitaux a semble-t-il été multiplié par cinq en 2016, et le taux de mortalité infantile par cent. La tentation de s’expatrier dans l’espoir d’une vie meilleure ne cesse de s’accentuer.

Or, le successeur désigné par Chávez, Nicolás Maduro, reproche à la Colombie le désastre économique du Venezuela. Lorsque j’ai expliqué avoir averti Chávez il y a sept ans que son programme économique échouerait, Maduro s’est montré offensé. Cet échec est pourtant des plus évidents.

Plus grave encore que cet échec économique, intervient la crise politique du Venezuela. En l’espace de seulement quelques années, c’est la démocratie même du pays qui a été détruite. La corruption a consumé le régime, et les Vénézuéliens se sont retrouvés privés de leurs droits fondamentaux.

Jusqu’à la mort de Chávez, les formes de la démocratie demeuraient en place. Sous Maduro, elles ont initialement été préservées, le président vénézuélien ayant à contrecœur reconnu, au moins pour un temps, la majorité législative d’opposition apparue à l’issue des élections de 2015. Mais par la suite, des coups n’ont cessé d’être assénés aux institutions démocratique du Venezuela – tendance qui a culminé avec la décision du mois dernier consistant à former une assemblée constituante illégitime chargée de réécrire la Constitution, dans le but de consolider le régime de Maduro.

La Colombie a appelé à des négociations en direction d’une solution juste et mutuellement acceptable au sérieux conflit que se livrent le gouvernement vénézuélien et l’opposition. Il est indispensable qu’une telle solution respecte la démocratie du Venezuela, et rétablisse la paix.

La récente détérioration de la démocratie vénézuélienne a conduit les uns et les autres à émettre des critiques de plus en plus virulentes. Maduro m’a qualifié de traître, dans la mesure où la Colombie s’oppose à la multiplication des violations des droits de l’Homme et des principes démocratiques dans son pays. Peut-être pensait-il qu’en contribuant au processus de paix avec les FARC, il s’assurerait une Colombie alliée absolue, prête à fermer les yeux sur la situation, et à cautionner ses méthodes autoritaristes.

Mais la realpolitik des relations internationales ne s’étend pas jusque-là. Je remercierai toujours Chávez et Maduro d’avoir contribué à la paix dans mon pays. Mais je n’approuverai jamais l’anéantissement des libertés et la violation des droits des citoyens quels qu’ils soient. Au contraire, face à la dictature, j’ai pour obligation d’élever encore plus haut la voix.

Et je ne suis pas le seul. Ceux des pays d’Amérique latine et d’ailleurs qui entendent défendre la paix et la liberté doivent continuer d’exiger de plus en plus fermement le rétablissement rapide et pacifique de la démocratie dans ce grand pays qu’est le Venezuela. Nous ne pouvons laisser se perpétuer une nouvelle dictature au beau milieu de l’Amérique latine – continent qui n’a gagné que récemment une paix si longtemps attendue.

En attendant qu’il retrouve la paix, nous pleurons aux côtés du Venezuela.

Traduit de l’anglais par Martin Morel