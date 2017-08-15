委内瑞拉，我们为你哭泣

发自波哥大——就在不久以前，委内瑞拉——“解放者”西蒙·玻利瓦尔（Simón Bolívar）的诞生地——还是一个自由且相当富裕的国家，坐拥世界上最大的已探明石油储备，人杰地灵。数百万哥伦比亚人曾经为了躲避本国政府与哥伦比亚革命武装力量游击队的战争暴力而涌入委内瑞拉。但如今两国的角色正在发生逆转：在哥伦比亚政府与游击队的五十年战争宣告结束之时，委内瑞拉却在经济，社会和政治上陷入了崩溃。



哥伦比亚可算是当这个邻邦和姐妹共和国陷入危机时最为利益攸关的国家。事实上两国之间有着千丝万缕的联系：无论是历史，文化，还是经济和地理，还共享着超过1300英里的边界线。

我们哥伦比亚人总是希望委内瑞拉能够繁荣昌盛。这也是为什么我们——以及包括梵蒂冈教廷和教皇方济各一世本人在内的其他许多国家和世界领袖——正在竭尽全力鼓励尼古拉·马杜罗总统（Nicolás Maduro）领导的委内瑞拉政府去和反对派达成一个公平合理的危机解决方案。

那场危机源自于1999年当选委内瑞拉总统的雨果·查韦斯（HugoChávez）的理念。在当选之际，查韦斯赢得了极大支持——其中包括许多工商界人物，反对者则相当稀少。但我对他所谓的“玻利瓦尔革命”有所疑虑——也发表了这些观点。事实上，当时还是一名记者的我成了批评查韦斯最为激烈的哥伦比亚评论家之一。

不过当我当选哥伦比亚总统后，我转换了做法。管治一个国家就像拥有了第一个孩子，让一个人的责任感大大增强。改善与邻国的关系符合我国的最大利益（当时我们和厄瓜多尔也未建立外交或商业关系）。否则，我们永远无法实现哥伦比亚人民的伟大梦想：实现与哥伦比亚革命武装力量——这支拉丁美洲历史最悠久也最庞大的游击队伍——的和平。

恢复与委内瑞拉的关系并不意味着查韦斯和我必须同意彼此的观点；这本来是不可能的。我们只需要尊重双方之间的分歧，同时做出最符合两国人民利益的事情。幸而借助共同的历史和使命感，再加上一点幽默，我们共同做到这一点，我和查韦斯之间的私人关系也逐渐从对立变得亲切。

当美国总统罗纳德·里根首次会见苏联领导人戈尔巴乔夫来讨论减少双方核武储备时，他非常自己自己要的是什么。里根不会成为一个共产主义者，也不寄望戈尔巴乔夫去拥抱资本主义。尽管如此，里根总结说两人应该为了一个更崇高的目标共同努力：保护世界免遭核灾难。而他们正好实现了这一点。

当我第一次见到查韦斯时，我提出了类似的做法。我不会成为一个玻利瓦尔革命者，他也不会成为一个自由民主党人。但是我们也有着更崇高的目的：为实现哥伦比亚和平而努力，从而为整个地区带来好处。这也正是我们所做的。

查韦斯的高度幽默感帮助推动了整个进程。我们不断拿双方之间的分歧开玩笑。我告诉他，他的玻利瓦尔革命终将失败，让玻利瓦尔脸上无光。他则向我指出另一位伟大的拉美独立英雄桑坦德（Francisco de Paula Santander）是一个新自由主义政治寡头，而我也是一路货色。

但是像里根和戈尔巴乔夫一样，我们决定不批评彼此首选的模式——在我们这个例子中是21世纪社会主义与第三条道路的对抗——而是让历史去裁决。凭借这种相互了解，我们的关系一直不错，直到查韦斯于2013年去世。

如今历史终于发话了，也做出了决定性的判决。近几年来，哥伦比亚的增长远高于拉丁美洲的平均水平且通胀率不足4％。此外，哥伦比亚已经成为越来越具有吸引力的投资目的地，因为它在减少贫困，创造就业，基础设施发展和教育改革方面都取得了长足的进步。

另一方面，委内瑞拉经济在大额债务和全球最高通货率的重压下已经萎缩近40％。约有82％的委内瑞拉人现在处于贫穷线下。外币，药品和食品长期缺乏，营养不良状况极为普遍。据报道，2016年委内瑞拉医院的孕产妇死亡率增加了五倍，而婴儿死亡率增加了近百倍。人们迁移到其他地方寻找更美好生活的情绪日益增长。

而查韦斯亲手挑选的继任者马杜罗却将委内瑞拉的经济灾难归咎于哥伦比亚。当我提到七年前我曾向查韦斯发出警告说他的经济计划将会失败时，马杜罗觉得自己被冒犯了。然而这场失败的存在已经是显而易见了。

但比经济失败更糟糕的是委内瑞拉的政治危机。在短短的几年中该国的民主就遭到了摧毁。腐败已经腐蚀了政权，委内瑞拉人也被剥夺了基本人权。



直到查韦斯去世之时，民主的形式还是依然存在。起初对于至少在一段时期内勉强承认反对党议会大多数地位的马杜罗来说也是如此。但随后委内瑞拉的民主体制就连遭打击——而这一过程的顶点则是上个月组建一个非法的制宪会议来重写宪法以巩固马杜罗政权的决定。



哥伦比亚呼吁委内瑞拉政府与反对派双方进行谈判，以确定一个公正和双方均可接受的解决办案，弥合双方之间的严重争端。这样一个解决方案必须尊重委内瑞拉的民主并恢复和平。

最近委内瑞拉民主的恶化引起了越来越严厉的批评。马杜罗指责我出卖了他，因为哥伦比亚反对在他的国家内不断增加的侵犯人权及民主权利行为。也许他认为通过在我们与哥伦比亚革命武装力量的和平进程中提供帮助就能获得一个不分是非的盟友——某个愿意走另一条道路并附和其高压手段的人。

但是，国际关系中的现实政治可做不到这一点。我将永远感谢查韦斯和马杜罗对我国和平的贡献。但我绝对不会默然接受任何地方镇压自由和侵犯公民权利。相反，面对独裁我有义务去更高声地批判。

在这方面也不仅仅是我一人独行，致力于捍卫和平与自由的拉美和其他国家必须继续而且更加坚定地敦促委内瑞拉这个伟大国家迅速和平地重新建立民主。对于最近实现了期待已久的和平的拉丁美洲大陆来说，一个位处其核心地带的独裁政权是不能被容忍的。

与此同时，我们为你哭泣，委内瑞拉。