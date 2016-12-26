حرب ترامب التجارية تستجمع عناصرها

نيوهافين ــ خلال حملته الانتخابية، استخدم رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب التجارة الخارجية كمانعة صواعق في دفاعه المفترض عن الطبقة المتوسطة الأميركية المنكوبة. وهذا ليس تكتيكا غير مألوف بين المرشحين على طرفي الطيف السياسي. الأمر غير المعتاد هنا هو أن ترامب لم يخفف نبرته المعادية للتجارة منذ فوزه. بل عمل بدلا من ذلك على زيادة الرهان فأطلق سلسلة من الطلقات التحذيرية المبكرة في ما قد يتحول إلى حرب تجارية تامة النضج، وقد تُفضي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة وبقية العالم.
ولنتأمل هنا قرارات التعيين التي اتخذها ترامب. كان رجل الصناعة ويلبر روس، وزير التجارة المكلف، صريحا في الإعراب عن رغبته في إلغاء الاتفاقيات التجارية "البلهاء" التي أبرمتها أميركا. وسوف يتولى بيتر نافارو، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، منصب مدير المجلس التجاري الوطني ــ ورشة السياسات الجديدة التابعة للبيت الأبيض، والتي يجري تجهيزها لكي تكون على قدم المساواة مع مجلس الأمن القومي والمجلس الاقتصادي الوطني. ويُعَد نافارو واحدا من الصقور الأكثر تطرفا في مهاجمة الصين. وتنبئنا عناوين أحدث الكتب من مؤلفاته ــ مثل "الموت بفِعل الصين" (2011)، و"النمر الرابض: ماذا تعني عسكرة الصين للعالم" (2015) ــ بالكثير عن تحيزه الذي يتدنى إلى مستوى الصحف الصفراء.
كما اشترك روس ونافارو في كتابة مقال الموقف بشأن السياسة الاقتصادية الذي نُشِر على موقع حملة ترامب وكان بعيدا كل البعد عن المصداقية. والآن سوف تسنح لهما الفرصة لوضع أفكارهما موضع التنفيذ. والواقع أن هذه العملية بدأت بالفعل.
لقد أوضح ترامب أنه سوف يسحب الولايات المتحدة على الفور من الشراكة عبر المحيط الهادئ ــ بما يتماشى مع انتقاد روس للاتفاقيات التجارية الأميركية. ولم تترك جرأته الوقحة في تحدي سياسة "الصين الواحدة" التي دامت أربعين عاما، من خلال التحدث مباشرة مع الرئيس التايواني تساي إنج ون ــ ناهيك عن تغريداته المعادية للصين ــ أي مجال للشك في أن إدارته سوف تتبع وصفة نافارو في استهداف شريك أميركا التجاري الأكبر والأقوى.
بطبيعة الحال، ربما يكون الأمر أن ترامب، وهو صانع الصفقات البارع، يمارس ببساطة استراتيجية الحديث الخشن من أجل تنبيه الصين والعالم إلى أن الولايات المتحدة الآن مستعدة للعمل من موقع قوة على ساحة التجارة الخارجية. فالمناورة الافتتاحية الجريئة، وفقا لهذه الحجة، تعمل على تليين عريكة الخصم بهدف التوصل إلى نتائج نهائية أفضل.
ولكن في حين لاقى هذا الحديث الخشن قبولا طيبا بين الناخبين، فإنه يفشل في تحري حقيقة أساسية: العجز التجاري الأميركي الضخم ــ والدليل الظاهر على انخفاض مدخرات أميركا ــ الذي يدعو إلى التشكيك في فكرة القوة الاقتصادية. يعبر عجز الادخار الهائل، كذلك الذي يبتلي الولايات المتحدة، عن شهية أميركا التي لا تشبع لجلب المدخرات الفائضة من الخارج، والتي تعمل بدورها على توليد عجز الحساب الجاري المزمن والعجز التجاري الهائل.
الواقع أن منظمي الصفقات الذين حاولوا معالجة مشكلة الاقتصاد الكلي على أساس دولة واحدة في كل مرة من غير الممكن أن ينجحوا: في عام 2015، كانت الولايات المتحدة تواجه عجزا تجاريا مع 101 دولة. فلا يوجد علاج ثنائي لمشكلة متعددة الأطراف. فهذا أشبه بالصبي الهولندي الذي يحشر إصبعه في سَد به تسريب. وما لم يُعالَج أصل المشكلة ــ نقص المدخر��ت الذي من المرجح أن يزداد سوءا في مواجهة عجز الميزانية الفيدرالية المتوسع حتما بفِعل تصرفات ترامب ــ فسوف يتسع عجز الحساب الجاري والعجز التجاري الأميركي. ولن يُفضي الضغط على الصين إلا إلى تحويل خلل التوازن التجاري إلى دول أخرى ــ وفي الأرجح إلى منتجين أعلى تكلفة، وهو ما من شأنه أن يرفع فعليا أسعار السلع الأجنبية التي تباع للأسر الأميركية المضغوطة بشدة.
ولكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فإدارة ترامب تلعب بذخيرة حية، وهو ما يعني ضمنا تداعيات عالمية عميقة. ويتجلى هذا بأكبر قدر من الوضوح في الاستجابة الصينية المرجحة لنوبة استعراض العضلات الأميركية الجديدة. إذ يرفض فريق ترامب ردة فعل الصين إزاء تهديداته ــ على أساس اعتقاد مفاده أن الولايات المتحدة ليس لديها ما تخسره وبوسعها أن تكسب كل شيء.
للأسف، قد لا تكون هذه هي الحال. فسواء شئنا أو أبينا، تلتحم أميركا والصين في علاقة اقتصادية تقوم على الاعتماد المتبادل. فالصين تعتمد على الطلب من الولايات المتحدة على صادراتها، ولكن الولايات المتحدة أيضا تعتمد على الصين: فالصين تملك ما يتجاوز 1.5 تريليون دولار أميركي في هيئة سندات الخزانة الأميركية وغير ذلك من الأصول الأميركية الدولارية. وعلاوة على ذلك، تُعَد الصين ثالث أكبر سوق للصادرات الأميركية (بعد كندا والمكسيك) والسوق الأكثر توسعا ــ وهي شديدة الأهمية للاقتصاد الأميركي المتعطش للنمو. ومن الحماقة أن نتصور أن أميركا تحمل كل الأوراق في هذه العلاقة الاقتصادية الثنائية.
يُعَد الاعتماد المتبادل رابطا شديد التفاعلية. فإذا غير أحد الشريكين شروط الشراكة، فمن المرجح أن يرد الآخر بالمثل. وإذا لاحقت الولايات المتحدة الصين ــ كما يدعو ترامب، ونافارو، وروس من فترة طويلة، وكما يبدو أنهم يفعلون الآن ــ فيتعين عليها أيضا أن تتحمل العواقب. فعلى الصعيد الاقتصادي، يشير هذا إلى إمكانية فرض رسوم جمركية عكسية على الصادرات الأميركية إلى الصين، فضلا عن التداعيات المحتملة على مشتريات الصين من سندات الخزانة الأميركية. وربما تذهب دول أخرى ــ مرتبطة بالصين بشكل وثيق من خلال سلاسل الإمداد العالمية ــ إلى فرض رسوم مضادة.
الواقع أن الحروب التجارية العالمية نادرة. ولكنها كمثل الصراعات العسكرية، تبدأ غالبا بمناوشات عَرَضية أو سوء فهم. فقبل أكثر من 85 عاما، أطلق السيناتور الأميركي ريد سموت والممثل التجاري ويليس هاولي أول الطلقات برعاية قانون التعريفة الجمركية في عام 1930. وأدى ذلك إلى اندلاع حرب تجارية عالمية كارثية، والتي يعتقد كثيرون أنها حولت حالة من الركود الخطير إلى كساد عظيم.
من الحماقة الشديدة أن نتجاهل دروس التاريخ. وعندما يتعلق الأمر باقتصاد الولايات المتحدة الذي يفتقر إلى الادخار ويميل إلى العجز، فإن الأمر يتطلب ما هو أكثر من تقريع الصين لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. وربما يكون تحويل التجارة إلى سلاح للدمار الاقتصادي الشامل خطيئة سياسية ذات أبعاد أسطورية.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
CommentsHide Comments Read Comments (8)
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Comment Commented Steve Phillips
Mr. Roach, I cannot even pretend to be nice! America's trade policies have been nothing short of disastrous for this nation and its citizens. I truly have to wonder exactly where you are coming from in your article, as it appears that your warning is more to circle the wagons for global elite interests rather than to offer relief for the beleaguered middle class. America's trade deficit has resulted in a hollowing out of her manufacturing base, creation of a perpetual workers' underclass, and a Congress which must now place the interests of our trading partners above those of our citizens. And you well know that these trade imbalances can never be permanent, and must be reversed some day. Why not now, before the USA slides into inescapable Third World status? Maybe a slight "trade war," properly managed, is just what the Doctor ordered as an antidote against our chronic, and potentially fatal, trade illness! Read more
Comment Commented Matthew Kilburn
The risks to the US from a trade war are highly overstated. The existence of those massive trade deficits is key evidence that our trading "partners" have much more to lose than we do. "More to lose" that is only compounded by their own domestic considerations. In this day and age, if something is still made in the US for export, its highly likely the same good cannot be effectively produced elsewhere. Not so for the cheap crap China floods us with.
And while a targeted tariff against China might simply chase production to Vietnam, a more general tariff structure designed to compensate for underpriced foreign labor would be far more likely to return production to the United States.
Would prices go up modestly? Sure. But the whole reason so many American families are squeezed is because of a lack of decent manufacturing jobs. A 10% drop in prices is useless if it causes a 20% drop in wages. Read more
Comment Commented yw yap
Guess becoz he is a self-proclaimed master deal-maker, he could be "confronting" China by trying to get the opponent to do more deals with him. Just my 2 cents :) Read more
Comment Commented markets aurelius
What if the U.S. took a page from China's trade policies, and wrote into law all the tariff and non-tariff barriers to trade, many of which are highlighted in this report from the U.S. trade rep's office (just go right to p. 81 of the document titled "China":
https://ustr.gov/sites/default/files/2016-NTE-Report-FINAL.pdf
After piling up a $400 billion trade deficit with China, what possible benefit does the U.S. gain from maintaining the status quo -- i.e., allowing China to pursue an aggressive mercantilist trade policy at the expense of the U.S.? We've obviously gone far beyond the point of diminishing returns we thought would accrue to the world, and the U.S. in particular, following China's ascent to the WTO.
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Comment Commented Armin Schmidt
How about a vision that is compatible with
"Responsible subgroup liberation demands fairness and mutual compensation." ? Visionaries will appear anyway, so it could be time-well-spent to think about a harmless vision.
What I can provide so far is, that I got good reasons to believe, that "best-for-all" moral idealism will recover in some years or decades, and that this might depend on the grade of messiness of the intermediate period. Read more
Comment Commented Lester Soss
Thanks to Mr. Roach for a great article that help me understand just how catastrophic Trump's economic policies might be for the world economy. I was confused by one point though. It is a minor one that in no way lessens his general point. He writes that the Smoot/Hawley tariff led to a "...catastrophic global trade war which many believe turned a serious recession into the Great Depression." I just read a couple of Krugman columns where he convinced me that "it just ain't so". Again, a minor point in the argument. Read more
Comment Commented Rahul Maniar
That's what Barry Eichengreen writes in his book Hall of Mirrors that Smoot Hawley act raised tariff on dutiable imports from 38% to 45% but this effect was small since imports were only 5% of USD gross national product in 1929 and two-thirds of imports were subject to no duty at all. As per estimates of Douglas Irwin Smoot-Hawley reduced US incomes by 0.1% of US GDP. But one needs to keep in mind few differences one is % of imports were much lower second tariff was applied on one-third of imports and tariff was raised by just 7%. But he also mentions that some of the spending directed towards imports were substituted by domestic goods which reduced purchasing power of consumers as they were higher priced so net effect was still negative but I think psychological effects could be much higher resulting in slow down Read more
Comment Commented Luke Lea
Chinese tariffs on food imports seem highly unlikely. Read more
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