Удивительно сильный старт Трампа в отношениях с Индией

ВАШИНГТОН, округ Колумбия – При подготовке недавней встречи между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом ожидались весьма скромные результаты. Даже правительство Индии приуменьшило роль поездки Моди в Белый дом, оценив ее как «дежурный визит». Однако лидеры двух самых густонаселенных мировых демократий в итоге добились серьезных успехов, демонстрируя силу дипломатии и превращая сложные проблемы в благоприятные возможности.
Отношения США и Индии, несмотря на то что страны стали ближе друг к другу, были отягощены в последнее время взаимными опасениями. Администрация Трампа опасалась таких вопросов, как растущий двусторонний торговый дефицит, замещение американских специалистов по информационным технологиям индийскими специалистами, а также предполагаемое использование Индией Парижского соглашения по климату как средства для получения миллиардов долларов в качестве технической помощи.
Индию, в свою очередь, больше беспокоило изоляционистское мировоззрение администрации Трампа, и в частности явный уход из Азии, где США являлись ключевым гарантом безопасности в последние 70 лет. Эти представления разрушали надежду на то, что Индия и США будут продолжать рассматривать друг друга как надежных стратегических партнеров.
Но на переговорах в Вашингтоне Моди и Трамп продемонстрировали уважительные взаимоотношения, без каких-либо реальных видимых разногласий – что отличало их от некоторых других ранних дипломатических «набегов» Трампа. Более важным, чем явное дружелюбие, явилось их совместное заявление, в котором разъясняется, что именно делает столь ценн��ми эти двусторонние отношения.
Индия важна для Америки по целому ряду причин. Это самая быстрорастущая крупная экономика мира, она гордится самым многочисленным средним классом и скоро станет самой большой страной мира по количеству населения. Кроме того, через Индию проходят важнейшие глобальные морские пути в Индийском океане. И эта страна является важным оплотом демократии в Азии.
Похоже, что администрация Трампа признает: быстрая смена власти в странах Азии может повлиять на региональную стабильность, и все более уверенная Индия может помочь США в гарантировании безопасности. Эта страна может работать вместе с США для организации конструктивного сотрудничества с растущим Китаем, и не только в вопросах поддержки экономического роста и защиты окружающей среды, но также и для обеспечения того, чтобы решения Китая помогали поддерживать, а не подрывать мир и процветание в Азии.
Это признание нашло свое отражение в новых крупных соглашениях по обороне, оглашенных на недавнем совещании, а также в планах по увеличению продаж военной техники и проведению совместных учений, углублению сотрудничества в Индийском океане и исполнению прошлогоднего соглашения о кибербезопасности. Публичные заявления показывают, что обе стороны планируют продолжать предыдущую разумную политику в этих областях деятельности. Хотя в этих заявлениях конкретно не упоминается горячо обсуждаемая проблема Южно-Китайского моря, это должно быть сделано в будущем.
Моди и Трамп также внесли дополнительную ясность и показали свою солидарность в борьбе с терроризмом, обратившись к Пакистану с просьбой предпринять дополнительные усилия для уничтожения экстремистских убежищ на своей территории. Менее либеральный подход США к Пакистану может не только способствовать улучшению безопасности в Южной Азии; такая позиция также может помочь прекратить ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане, где Америка погрязла в своей самой продолжительной войне.
Неудивительно, что Моди и Трамп пока не придерживаются одинаковой точки зрения в вопросах торговых и коммерческих связей. Хотя исторически в двусторонних отношениях основной упор делался на безопасность и оборону, а не на экономику, взгляды двух лидеров, которые они демонстрируют в своих новых инициативах, угрожают сделать вопросы торговых и коммерческих связей еще более несбалансированными.
Моди и Трамп ‑ националистические лидеры, ориентированные на рост производства и внутреннюю занятость населения. Но в современной глобальной цепочке поставок повсюду есть много и других возможностей. Для нахождения взаимовыгодных точек соприкосновения требуется переосмысление экономической составляющей двусторонних отношений.
В настоящее время обе страны страдают от расхождений между существующей квалификацией работников и имеющихся рабочих мест. Это должно послужить основой для оживленного диалога по обучению рабочих и конкурентоспособности, в том числе по спорному для администрации Трампа вопросу: как технологический сектор Индии может использовать рабочие визы типа H–1В, которые предназначены для предоставления доступа в США высококвалифицированным работникам.
Если США и Индия смогут преодолеть свои разногласия на этом фронте, они найдут широкие возможности учиться друг у друга в таких важных областях, как использование электронной коммерции и цифровых платформ, чтобы помочь малым и средним предприятиям увеличить экспорт. Несовершенство инфраструктуры предоставляет еще один шанс для углубления сотрудничества: США и Индия наряду с такими странами, как Япония и Сингапур, могут поделиться технологиями и методами концентрации ресурсов в вопросах инноваций для развития экономики завтрашнего дня – форсирования транспортных связей и развития городских центров.
Определение порядка взаимодействия между Трампом с его лозунгом «Америка прежде всего» и Моди с его лозунгом «Делать в Индии» потребует творческого подхода, терпения, гибкости и, самое главное, акцентирования внимания на стратегии. Обоим лидерам необходимо сосредоточиться на общей картине: как достичь взаимовыгодных результатов с точки зрения производительности, конкурентоспособности и инноваций.
Успех требует взаимодействия на всех уровнях правительства США, от министерских чиновников до дипломатов. В качестве первого шага Государственный департамент должен действовать более оперативно, чтобы заполнить важнейшие вакансии, связанные с вопросами работы в Южной Азии.
Несмотря на сохраняющиеся проблемы, вопросы развития взаимоотношений США и Индии при Трампе и Моди получили намного более сильный старт, чем ожидалось. Каждая сторона продемонстрировала готовность инвестировать в будущее другой стороны, а не просто метаться от сделки к сделке. Теперь начинается тяжелый труд: создание совместного стратегического видения будущего и его последовательное воплощение.
CommentsHide Comments Read Comments (2)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented Jose araujo
There are many countries that call themselves democratic, some off them also have people on its name.
Maybe India is democratic, or maybe my definition of democracy is narrower... Read more
Comment Commented vivek iyer
There is no substance to this article nor, we all suspect, any real substance to the Modi-Trump meeting. By contrast Modi's Israel visit was significant and that may impact on certain specific defence related ties with the US. Read more
Featured
A “Macroneconomic” Revolution?
Anatole Kaletsky thinks a new policymaking doctrine could be replacing the market fundamentalism that failed in 2007.
The Protocols of Donald J. Trump
Robert Skidelsky considers why the spread of "fake news" has accelerated – and what should be done about it.
Why Do Cities Become Unaffordable?
Robert J. Shiller considers why real-estate prices soar in some urban areas but not others.
PS authors in concise videos
Trump’s Yes to NATO
Jacek Rostowski discusses whether Donald Trump’s commitment in Warsaw to Article 5 of the NATO Treaty was the result of a carefully laid plot.