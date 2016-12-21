Устойчивое развитие в эпоху Трампа

КОПЕНГАГЕН – Силы, которые борются с глобальным потеплением и за укрепление защиты окружающей среды, должны приготовиться к серьёзным негативным последствиям победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Судя по предвыборным заявлениям Трампа, а также заявлениям его союзников-республиканцев, охрана окружающей среды в США вскоре станет жертвой безумного приступа дерегулирования и поддержки местных производителей нефти, угля и газа.
Экологи уже оценивают потенциальный ущерб и готовят стратегии, которые позволят избежать атаки самых экстремальных противников устойчивого развития, которые когда-либо контролировали Капитолийский холм. Список вероятных жертв очень длинен и вызывает депрессию. Когда на смену плохому придёт худшее, Америка станет намного менее зелёной страной, при этом по международному сотрудничеству будет нанесён мощный удар.
На последней международной климатической конференции (COP 22) в Марракеше внимание было сосредоточено на обсуждении вариантов, которые может использовать администрация Трампа, чтобы похоронить соглашение о климате, подписанное на встрече COP 21 в прошлом году в Париже. Это может быть убийство: Трамп просто разорвёт соглашение. Это может быть удушение: США откажутся вносить свой вклад или выполнять свои обязательства. Это может быть пытка до смерти: США начнут требовать от всех остальных делать больше.
Разумеется, есть и другие варианты, но мы не обязаны думать о них. Нам не нужно о них думать и не стоит этого делать. Ведь о том, что на самом деле собирается делать администрация Трампа, практически ничего неизвестно. Одни надеются, что возобладает разум (по крайней мере, хоть в какой-то степени), так как рынки уже сейчас требуют перехода к зелёной экономике. Другие опасаются, что этого не случится.
Но есть простой факт: мы не знаем, что будет делать Трамп, потому что он сам этого не знает. Экологическая политика его администрации не высечена в камне, она написана на воде, которая всегда ищет быстрейший путь к низшей точке. Размах, с которым консервативные фанатики и угольное лобби будут способны навязывать свою точку зрения, зависит, в том числе, от размеров барьеров, которые мы все воздвигнем на их пути.
Это означает, что надо сосредоточиться на мобилизации сил, которые способны убедить Америку остаться в рядах глобального движения к экологической устойчивости. Всё это не поможет переубедить твердолобых сотрудников новой администрации, но это поможет укрепить более умеренные силы.
Итак, кто же эти «мы», которые теперь должны начать действовать?
Во-пе��вых, «мы» – это правительства и парламенты американских штатов, неправительственные организации, местные сообщества, корпорации. Всем им надо заняться оживлением поддержки американцами как мер по защите местной окружающей среды, так и участия страны в глобальных решениях.
Во-вторых, «мы» – это международное сообщество: почти 200 стран-членов ООН, которые в 2015 году утвердили «Цели устойчивого развития», а также Парижское соглашение о климате. Критически важно, чтобы все страны-члены ООН – и большие, и малые – настаивали на том, что данные глобальные соглашения по-прежнему являются руководством к действию для всего мира, вне зависимости от того, что делает Трамп.
Будущей администрации США надо дать ясно понять, что коллективная экономическая и экологическая заинтересованность в выполнении программы устойчивого развития будет по-прежнему вести в данном направлении и государства, и компании. Китай очень вовремя заявил о том, что не будет отказываться от тех возможностей, которые открываются благодаря переходу к зелёной экономике, и что он готов взять на себя глобальное лидерство в этом вопросе, если США решат от него отказаться.
И Китай не будет в одиночестве. Многие начнут сожалеть об исчезновении американского лидерства или даже о предпринимаемых администрацией Трампа шагах в обратном направлении, но дело в том, что США уже больше не так сильны, чтобы их участие или неучастие полностью меняло ситуацию. Другие страны заполнят освободившееся место и получат вся связанные с этим выгоды. И они должны объявить об своих намерениях громко и чётко. Америка Трампа может сойти с поезда (вполне возможно, что именно это и случится), но она не способна его остановить. Остальной мир продолжит движение вперёд.
Корпоративная Америка и рынки капитала должны усилить эти сигналы, но уже не как политическое заявление, а как предупреждение: если экономика США будет жертвовать шансами, которые открываются благодаря устойчивому развитию, она станет менее привлекательной для инвесторов, а значит, и менее процветающей. В ноябре этого года 365 крупных американских компаний и инвесторов именно так и сделали: они опубликовали публичный призыв к Трампу не выходить из Парижского соглашения о климате. Если Трамп действительно хочет создавать больше рабочих мест и повышать доходы своих избирателей, тогда ему следует использовать тот двигатель, которые позволяет это сделать: заниматься реализацией зелёной повестки энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Четвёртый компонент в составе тех «мы», которые должны начать действовать, – это активные потребители по всему миру. Демонстрации на улицах с выкрикиванием лозунгов в адрес победивших на выборах лидеров ничего не изменят. А вот организация потребителей на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях способна многое изменить. И сигналы должны подавать не просто индивидуальные потребители, но и организации, которые имеют возможность усиливать эти сигналы: «Мы не будет покупать товары и услуги, которые противоречат принципам устойчивого развития. Мы будет отдавать предпочтение качественным товарам и брендам, которые уважают эти принципы и пропагандируют их». Какую бы форму он не принял, этот сигнал должны быть прямым и прозрачным. Он должны быть нацелен на американские корпорации, которые готовы воспользоваться любыми ослаблениями местных стандартов в сфере экологии и ограничений выбросов парниковых газов.
Многие из нас не голосовали за Трампа, и мы не обязаны идти за ним. Наоборот: чем сильнее мы сумеем самоорганизоваться, чтобы сохранить нынешний курс, усилить политику сдерживания глобального потепления, содействовать устойчивому развитию, тем с большей вероятностью прагматичные члены нового большинства сумеют минимизировать будущий ущерб как внутри страны, так и за рубежом.
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Comment Commented Jeremy Edwards
I'm sceptical of market forces making the difference. Take my word for it, these investors care a lot - a lot - more about their bonus at year end than what the planet will look like in 30 years. People are still buying TSLA/SSCY for the profits, not for the cause, and if more profit can be made in their lifetimes by investing in Exxon, they will do it, like good corporate citizens. The market will only accelerate a green transition once there is the political will for it, manifested in international regulation. Read more
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