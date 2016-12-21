Устойчивое развитие в эпоху Трампа

КОПЕНГАГЕН – Силы, которые борются с глобальным потеплением и за укрепление защиты окружающей среды, должны приготовиться к серьёзным негативным последствиям победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Судя по предвыборным заявлениям Трампа, а также заявлениям его союзников-республиканцев, охрана окружающей среды в США вскоре станет жертвой безумного приступа дерегулирования и поддержки местных производителей нефти, угля и газа.

Экологи уже оценивают потенциальный ущерб и готовят стратегии, которые позволят избежать атаки самых экстремальных противников устойчивого развития, которые когда-либо контролировали Капитолийский холм. Список вероятных жертв очень длинен и вызывает депрессию. Когда на смену плохому придёт худшее, Америка станет намного менее зелёной страной, при этом по международному сотрудничеству будет нанесён мощный удар.

На последней международной климатической конференции (COP 22) в Марракеше внимание было сосредоточено на обсуждении вариантов, которые может использовать администрация Трампа, чтобы похоронить соглашение о климате, подписанное на встрече COP 21 в прошлом году в Париже. Это может быть убийство: Трамп просто разорвёт соглашение. Это может быть удушение: США откажутся вносить свой вклад или выполнять свои обязательства. Это может быть пытка до смерти: США начнут требовать от всех остальных делать больше.

Разумеется, есть и другие варианты, но мы не обязаны думать о них. Нам не нужно о них думать и не стоит этого делать. Ведь о том, что на самом деле собирается делать администрация Трампа, практически ничего неизвестно. Одни надеются, что возобладает разум (по крайней мере, хоть в какой-то степени), так как рынки уже сейчас требуют перехода к зелёной экономике. Другие опасаются, что этого не случится.

Но есть простой факт: мы не знаем, что будет делать Трамп, потому что он сам этого не знает. Экологическая политика его администрации не высечена в камне, она написана на воде, которая всегда ищет быстрейший путь к низшей точке. Размах, с которым консервативные фанатики и угольное лобби будут способны навязывать свою точку зрения, зависит, в том числе, от размеров барьеров, которые мы все воздвигнем на их пути.

Это означает, что надо сосредоточиться на мобилизации сил, которые способны убедить Америку остаться в рядах глобального движения к экологической устойчивости. Всё это не поможет переубедить твердолобых сотрудников новой администрации, но это поможет укрепить более умеренные силы.

Итак, кто же эти «мы», которые теперь должны начать действовать?

Во-пе��вых, «мы» – это правительства и парламенты американских штатов, неправительственные организации, местные сообщества, корпорации. Всем им надо заняться оживлением поддержки американцами как мер по защите местной окружающей среды, так и участия страны в глобальных решениях.

Во-вторых, «мы» – это международное сообщество: почти 200 стран-членов ООН, которые в 2015 году утвердили «Цели устойчивого развития», а также Парижское соглашение о климате. Критически важно, чтобы все страны-члены ООН – и большие, и малые – настаивали на том, что данные глобальные соглашения по-прежнему являются руководством к действию для всего мира, вне зависимости от того, что делает Трамп.

Будущей администрации США надо дать ясно понять, что коллективная экономическая и экологическая заинтересованность в выполнении программы устойчивого развития будет по-прежнему вести в данном направлении и государства, и компании. Китай очень вовремя заявил о том, что не будет отказываться от тех возможностей, которые открываются благодаря переходу к зелёной экономике, и что он готов взять на себя глобальное лидерство в этом вопросе, если США решат от него отказаться.

И Китай не будет в одиночестве. Многие начнут сожалеть об исчезновении американского лидерства или даже о предпринимаемых администрацией Трампа шагах в обратном направлении, но дело в том, что США уже больше не так сильны, чтобы их участие или неучастие полностью меняло ситуацию. Другие страны заполнят освободившееся место и получат вся связанные с этим выгоды. И они должны объявить об своих намерениях громко и чётко. Америка Трампа может сойти с поезда (вполне возможно, что именно это и случится), но она не способна его остановить. Остальной мир продолжит движение вперёд.

Корпоративная Америка и рынки капитала должны усилить эти сигналы, но уже не как политическое заявление, а как предупреждение: если экономика США будет жертвовать шансами, которые открываются благодаря устойчивому развитию, она станет менее привлекательной для инвесторов, а значит, и менее процветающей. В ноябре этого года 365 крупных американских компаний и инвесторов именно так и сделали: они опубликовали публичный призыв к Трампу не выходить из Парижского соглашения о климате. Если Трамп действительно хочет создавать больше рабочих мест и повышать доходы своих избирателей, тогда ему следует использовать тот двигатель, которые позволяет это сделать: заниматься реализацией зелёной повестки энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Четвёртый компонент в составе тех «мы», которые должны начать действовать, – это активные потребители по всему миру. Демонстрации на улицах с выкрикиванием лозунгов в адрес победивших на выборах лидеров ничего не изменят. А вот организация потребителей на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях способна многое изменить. И сигналы должны подавать не просто индивидуальные потребители, но и организации, которые имеют возможность усиливать эти сигналы: «Мы не будет покупать товары и услуги, которые противоречат принципам устойчивого развития. Мы будет отдавать предпочтение качественным товарам и брендам, которые уважают эти принципы и пропагандируют их». Какую бы форму он не принял, этот сигнал должны быть прямым и прозрачным. Он должны быть нацелен на американские корпорации, которые готовы воспользоваться любыми ослаблениями местных стандартов в сфере экологии и ограничений выбросов парниковых газов.

Многие из нас не голосовали за Трампа, и мы не обязаны идти за ним. Наоборот: чем сильнее мы сумеем самоорганизоваться, чтобы сохранить нынешний курс, усилить политику сдерживания глобального потепления, содействовать устойчивому развитию, тем с большей вероятностью прагматичные члены нового большинства сумеют минимизировать будущий ущерб как внутри страны, так и за рубежом.