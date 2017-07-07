Как раскрыть потенциал девочек

НЬЮ-ЙОРК – Недавно я посетил «клуб девочек» в округе Тонк индийского штата Раджастхан. Это безопасное место, где девочки-подростки собираются вместе с хорошо подготовленными менторами с целью создания социальных связей и обучения полезным навыкам жизни. Когда я приехал, мне приветствовала группа девочек-тинейджеров, которые прыгали вдоль дороги, с такой энергией и так задорно смеясь, что я не мог удержаться и тоже стал улыбаться. Нетрудно себе представить потенциал 600 миллионов таких девочек, – подумал я.

Самое крупное в истории поколение девочек в возрасте 10-19 лет уже перед нами, и они готовы оставить свой след в мире. Правительства, организации развития, частные институты – все он хотят помочь этим девочкам превратить их юный потенциал в мотор креативности, экономического роста и социального прогресса. Но на пути в это будущее девочки продолжают наталкиваться на серьёзные препятствия.

Около 170 миллионов девочек, то есть почти треть всех девочек в мире, не ходят в школу. Это колоссальный упущенный шанс: потенциальный доход девочки в будущем снижается на 10-20% после каждого пропущенного года школы. Но улучшению посещаемости школы мешает целый ряд серьёзных препятствий, начиная с живучей традиции детских браков.

Каждый год 15 миллионов девочек выходят замуж, не достигнув 18 лет, то есть одна девочка каждые две секунды. Проблема ранних или вынужденных детских браков касается примерно четверти всех девочек в мире. Ранние браки не только увеличивают вероятность того, что девочка подвергнется насилию, они ещё и повышают шансы ранней беременности у девочек на 90%. Вероятным результатом этого становится большая семья, которая требует неустанного, неоплачиваемого ухода за детьми, что мешает получению образования и усиливает гендерный разрыв в оплате труда.

Девочки, вышедшие замуж до 18 лет, сталкиваются ещё и с жёстким ограничением мобильности. Впрочем, не только они. Исследование в Южной Африке показало, что девочкам, которые достигли половой зрелости, как правило, резко ограничивают доступ к публичной сфере: доступное им пространство сокращается с площади 6,3 квадратных миль до всего лишь 2,6 кв. миль. Напр��тив, пространство, доступное мальчикам, когда они начинают становиться мужчинами, более чем удваивается – с 3,8 кв. миль до 7,8 кв. миль. Сокращение мобильности девочек ставит их под угрозу социальной изоляции и снижает шансы повысить своей социальный капитал.

Из-за этих факторов, а также ряда других, лишь 47% женщин в странах с низким и средним уровнем доходов в настоящее время входят в состав рабочей силы – по сравнению с 79% мужчин. По оценкам моей команды исследователей, если мы сократим разрыв в уровне участия в рабочей силе всего лишь вдвое (с 32 процентных пунктов до 16%), тогда ВВП в соответствующих странах повысится на 15% уже в первый год, что увеличит глобальный ВВП на $4 трлн.

Обучение девочек навыкам и знаниям, которые им нужны, чтобы стать продуктивной личностью, способной участвовать в экономике XXI века, расширит их возможности и права во всех аспектах жизни, даст им шанс приносить пользу своим семьям, местным сообществам, а также экономике в целом, причём по собственному выбору. Это хорошо как для глобального развития, так и для самих девочек и женщин.

Всё больше правительств, фондов, компаний и местных сообществ начинают понимать это. Они инвестируют в здоровье, образование и благополучие девочек. Но существенные ресурсы тратятся неэффективными методами или – что ещё хуже – на программы, которые доказали свою бесполезность. Кроме того, слишком многие участники программ помощи развитию, имея самые благие намерения, относятся к девочкам как к жертвам, которых надо спасти, а не как к инновационным и полным энергии личностям, способным изменить мир, которыми они в реальности являются.

Как же мы можем расширить потенциал девочек наилучшим образом? Мы уже знаем, что обучение девочек является наиболее эффективной формой инвестиций, содействующей экономическому развитию. Мы также знаем, что девочкам, в том числе девочкам с собственными детьми, очень помогает доступ к сексуальной и репродуктивной информации и услугам, который даёт им возможность определять размер и структуру своей семьи, гарантировать собственное здоровье и благополучие.

Однако защитники девочек – в правительствах, в неправительственных организациях, в агентствах, занимающихся помощью развитию и финансированием, – ежедневно сталкиваются с трудностями, удовлетворяя эти потребности. А кроме того, несмотря на понимание многосторонней и взаимосвязанной природы потребностей девочек, мы часто работаем над одними и теми же проблемами в одиночку, без связи между собой. Подобный дефицит эффективной координации, сотрудничества и обмена знаниями отражается на инвестициях. Зачастую они оказываются узконаправленными – на один проект, сектор или географическую зону, что обычно снижает их эффективность.

Именно поэтому Совет по народонаселению создал Центр инноваций, исследований и обучения девочек (GIRL Center) – своего рода глобальный центр знаний для исследований и программ, посвящённых девочкам. Цель GIRL Center, директором которого я являюсь, –достижение максимальной отдачи от инвестиций различных стран мира в девочек за счёт использования проверенных опытом решений, а также путём согласования целей и приоритетов различных участников этой работы.

Для этого мы начали создавать крупнейший в мире открытый репозиторий данных о подростках, обработав материалы Совета по народонаселению о более чем 120 тысячах лиц подросткового возраста, а также данные других организаций, которые заняты программами и исследованиями, посвящёнными девочкам. Такой репозиторий даст возможность проводить строгий, научный анализ, позволяющий властям глубже понять изменения в жизни и потребностях девочек подросткового возраста, а также оценить, какие формы вмешательства наиболее эффективны для тех или иных групп девочек (и в каких условиях). Он также поможет связать представителей разных дисциплин и секторов, объединённых общей целью содействия системным изменениям, которые дадут подросткам, в первую очередь, девочкам, шанс реализовать свой потенциал.

Будет нелегко дать девочкам возможность применить их энергию и таланты ради трансформации общества, в котором они живут. Главное при этом – использовать комплексный подход, который опирается на фундаментальные связи между программами и поставленными задачами, использует проверенные опытом решения и исходит из долгосрочной перспективы.