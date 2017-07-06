布鲁塞尔—中央银行面临一个问题：世界上大部分国家增长都在加速，但通胀并没有起飞。当然，对大部分人来说，没有通胀的增长简直是理想组合。但央行，比如欧洲央行，制定的目标是实现“低于但接近2%”的通货膨胀率。此时此刻，很难说如何达到这一目标。
中央银行从来假装它们可以直接引导通胀。但自2008年全球金融危机以来，它们一直将利率保持在极低水平，并创造了非常慷慨的流动性环境。它们认为这样可以推高投资和消费。2009年，当金融市场陷入动荡、经济发生自由落体式崩溃后，美联储更进一步，启动了大规模资产购买计划，即所谓的量化宽松（QE）。欧洲央行在2014—2015年也采取了这一政策，当时，通缩眼看着（时候来看，这是错的）就要威胁到欧元区的存亡。
美联储的行动显然帮助金融市场恢复了稳定。欧洲央行也宣布，其在金融市场已经正常化后采取的债券购买政策带来了经济增长、支持了就业。但影响到此为止。
劳动力市场的紧缩应该导致更高的工资，并最终传导为更高的物价。但在这个所谓的菲利普斯曲线理论似乎破产了。在美国和日本，尽管失业率很低，但工资并未增长，至少没有以历史经验表明应该达到的速度增长。而美国等国家的增长中的工资也没有给物价带来人们预期中的影响。
个中原因我们并不十分清楚。去年，我们可以将此归咎于低油价；但是，即使油价出现了一定幅度的反弹，但通胀仍然保持低迷。另一个更加结构性的原因是，构成消费物价指数大头的商品的价格倾向于随时间下跌，因为它们可以在低工资国家，特别是亚洲国家生产，从而提高生产效率。此外，零售商的例如空间也因为在线购物的竞争而被压缩。
这一“失踪的通胀”问题在欧元区和日本尤其尖锐。日本银行和欧洲央行都将其政策的成功完全定义为实现其通胀目标，因此，它们现在进退维谷。特别是欧洲央行，现在它几乎别无选择，只能继续其包括QE在内的扩张性政策，直到看见通胀持续上升。
对美联储来说，问题没有那么严重。美国的通胀比欧元区和日本都要略高，美联储也有双重使命：不仅要保持物价稳定，也好保证充分就业。实现了后一个目标，美联储就可以宣布至少取得了一半的成功，并开始逐渐提高利率。
但为何失踪的通胀对于欧元区更成问题，还有一个原因。在2007年危机前的泡沫时期，欧元区外围国家物价和工资升高迅猛，相比而言，德国陷入了高失业和工资停滞。随着时间的推移，这些国家失去了竞争力。当资本流入突然停止时，它们无从应对，这就要求它们增加出口。
现在，德国基本上达到了充分就业，但工资增速并没有大大超过2%，更不用说近30年前德国上一次出现如此低的失业率（不到4%）时的工资增长率5%了。由此导致的通胀不足不但给德国带来了畸高的经常项目盈余；也让外围国家更加难以改善它们相对德国的竞争地位。
欧洲央行必须根据欧元区总体情况制定其货币政策。但在繁荣年份出现的竞争性失衡能够更快地得到纠正，显然更符合欧洲央行的想法，并且大部分欧洲决策者也会以欢迎一定程度的再平衡。
但真正的问题不是接近2%的通胀是否值得追求。QE是绝望之下祭出的政策。如今，经济环境与几年前相比已经有了天翻地覆的变化：金融市场欣欣向荣、融资条件非常有利、经济扩张令人满意，也没有出现通缩信号。
在最近的讲话中，欧洲央行行长德拉吉观察道，再通胀动态“逐渐站稳脚跟”。此话一出，市场立刻推高了欧元汇率，因为投资者认为，在这样的环境下，负利率和资产购买不再天经地义。但欧洲央行很快否定了这一解读。
这是一个错误。在阳光普照的时候继续保持暴风雨来临时的政策是没有意义的。欧洲央行不需要完全推翻现在的政策，但它可以宣布对抗通缩已经取得胜利，并开始退出紧急政策。
CommentsHide Comments Read Comments (3)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented Michael Public
Monetary policy used to work when trust for neoliberalism was high. Now that trust is severely undermined many people's behaviour has changed causing the decoupling. Companies are stockpiling cash. Banks are not lending to those who need it. Individuals are scared or angry. You can try fiscal policy as an alternative but it is also broken. Companies have moved profits offshore and there is a race to the bottom between countries to have the lowest corporate tax. Alternatively , you could find growth and prosperity the old fashioned way, by limiting the casino economy and promoting the real economy, by for example re-enacting Glass Steagall, addressing inequality, giving entrepreneurs access to capital and punishing rent seeking behaviour with a land tax and other asset taxes, making engineering degrees free etc. But we all know none of this is going to happen and instead we will get these artificial insemination style efforts to manage the economy until the poor golden goose can't handle it anymore and 2008 in another form happens again. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Michael
Quite, economic foie gras using the goose that lays the golden egg. And there is surprise that Joe Public has noticed it Read more
Comment Commented Steve Hurst
DG - The Sun is not shining, where are you sitting in the Sun, please advise ; ) Read more
Featured
Death or Democracy in Venezuela
Enrique ter Horst proposes a potential solution to the country's ongoing political, economic, and humanitarian crisis.
Trump and the Truth About Climate Change
Joseph E. Stiglitz counters the US president's argument that efforts to combat global warming are "unfair" to America.
Should We Be Worried About Productivity Trends?
Sandile Hlatshwayo & Michael Spence argue that economists' focus on GDP and income growth misses a more fundamental question.
PS authors in concise videos
Trump’s Yes to NATO
Jacek Rostowski discusses whether Donald Trump’s commitment in Warsaw to Article 5 of the NATO Treaty the result of a carefully laid plot.