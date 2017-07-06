布鲁塞尔—中央银行面临一个问题：世界上大部分国家增长都在加速，但通胀并没有起飞。当然，对大部分人来说，没有通胀的增长简直是理想组合。但央行，比如欧洲央行，制定的目标是实现“低于但接近2%”的通货膨胀率。此时此刻，很难说如何达到这一目标。

中央银行从来假装它们可以直接引导通胀。但自2008年全球金融危机以来，它们一直将利率保持在极低水平，并创造了非常慷慨的流动性环境。它们认为这样可以推高投资和消费。2009年，当金融市场陷入动荡、经济发生自由落体式崩溃后，美联储更进一步，启动了大规模资产购买计划，即所谓的量化宽松（QE）。欧洲央行在2014—2015年也采取了这一政策，当时，通缩眼看着（时候来看，这是错的）就要威胁到欧元区的存亡。

美联储的行动显然帮助金融市场恢复了稳定。欧洲央行也宣布，其在金融市场已经正常化后采取的债券购买政策带来了经济增长、支持了就业。但影响到此为止。

劳动力市场的紧缩应该导致更高的工资，并最终传导为更高的物价。但在这个所谓的菲利普斯曲线理论似乎破产了。在美国和日本，尽管失业率很低，但工资并未增长，至少没有以历史经验表明应该达到的速度增长。而美国等国家的增长中的工资也没有给物价带来人们预期中的影响。

个中原因我们并不十分清楚。去年，我们可以将此归咎于低油价；但是，即使油价出现了一定幅度的反弹，但通胀仍然保持低迷。另一个更加结构性的原因是，构成消费物价指数大头的商品的价格倾向于随时间下跌，因为它们可以在低工资国家，特别是亚洲国家生产，从而提高生产效率。此外，零售商的例如空间也因为在线购物的竞争而被压缩。

这一“失踪的通胀”问题在欧元区和日本尤其尖锐。日本银行和欧洲央行都将其政策的成功完全定义为实现其通胀目标，因此，它们现在进退维谷。特别是欧洲央行，现在它几乎别无选择，只能继续其包括QE在内的扩张性政策，直到看见通胀持续上升。

对美联储来说，问题没有那么严重。美国的通胀比欧元区和日本都要略高，美联储也有双重使命：不仅要保持物价稳定，也好保证充分就业。实现了后一个目标，美联储就可以宣布至少取得了一半的成功，并开始逐渐提高利率。

但为何失踪的通胀对于欧元区更成问题，还有一个原因。在2007年危机前的泡沫时期，欧元区外围国家物价和工资升高迅猛，相比而言，德国陷入了高失业和工资停滞。随着时间的推移，这些国家失去了竞争力。当资本流入突然停止时，它们无从应对，这就要求它们增加出口。

现在，德国基本上达到了充分就业，但工资增速并没有大大超过2%，更不用说近30年前德国上一次出现如此低的失业率（不到4%）时的工资增长率5%了。由此导致的通胀不足不但给德国带来了畸高的经常项目盈余；也让外围国家更加难以改善它们相对德国的竞争地位。

欧洲央行必须根据欧元区总体情况制定其货币政策。但在繁荣年份出现的竞争性失衡能够更快地得到纠正，显然更符合欧洲央行的想法，并且大部分欧洲决策者也会以欢迎一定程度的再平衡。

但真正的问题不是接近2%的通胀是否值得追求。QE是绝望之下祭出的政策。如今，经济环境与几年前相比已经有了天翻地覆的变化：金融市场欣欣向荣、融资条件非常有利、经济扩张令人满意，也没有出现通缩信号。

在最近的讲话中，欧洲央行行长德拉吉观察道，再通胀动态“逐渐站稳脚跟”。此话一出，市场立刻推高了欧元汇率，因为投资者认为，在这样的环境下，负利率和资产购买不再天经地义。但欧洲央行很快否定了这一解读。

这是一个错误。在阳光普照的时候继续保持暴风雨来临时的政策是没有意义的。欧洲央行不需要完全推翻现在的政策，但它可以宣布对抗通缩已经取得胜利，并开始退出紧急政策。