Достойный труд или недостойная политика

ДАВОС – В утверждённой ООН «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержится обязательство стран-членов этой организации «никого не оставлять позади». Один из ключевых компонентов этого обязательства, включённый также в собственную программу Международной организации труда: достойный труд для всех. Сейчас, когда недовольство и разочарование трудящихся отражается на результатах выборов по всему миру, трудно переоценить важность данной цели.

В наши дни ожидания, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего, как в социальном плане, так и экономическом, больше не являются чем-то автоматическим. Для многих социальная мобильность, направленная вниз, стала «новой нормой».

Стоит ли после этого удивляться тому, что давно закипавшее недовольство методами управления глобализацией и обиды на несправедливое распределение её выгод вылились в политическую контратаку, охватившую теперь весь мир. По крайней мере отчасти, это недовольство вызвано собственным трудовым опытом людей; это может быть потеря места на рынке труда, плохие условия труда, низкие зарплаты.

На протяжении последних лет во многих странах мира, в том числе в некоторых европейских, наблюдается стабильно высокий уровень безработицы. Но даже наличие работы не является гарантией надёжного финансового положения: многие работники понимают, что их рабочие места находятся под угрозой, а кроме того, качество работы растёт неадекватными темпами, причём даже в тех странах, где совокупные экономические показатели улучшаются.

По данным глобального доклада о зарплатах «Неравенство в оплате труда на предприятиях», опубликованного МОТ в декабре прошлого года, глобальные темпы роста зарплат замедлились: с 2,5% в 2012 году до 1,7% в 2015 году. Это самый низкий показатель за четыре года. А если исключить Китай, где отмечены особенно быстрые темпы роста зарплат, тогда годовой прирост глобальных зарплат упадет с 1,6% до незначительных 0,9%.

Работники разочарованы ещё и потому, что знают: пока их средние зарплаты едва растут или стагнируют, у самых богатых доходы быстро увеличиваются. По данным доклада МОТ, в большинстве стран оплата труда медленно росла практически во всех сегментах распределения доходов, но она резко выросла для 10% с наивысшим уровнем зарплат и даже ещё сильней для 1% наиболее высокооплачиваемых работников.

В Европе на долю 10% самых высокооплачиваемых работников приходится в среднем 25,5% от общего фонда зарплат, в то время как на долю 50% работников, имеющих низкие зарплаты, – лишь 29,1%. Доля заработков, которые достаются топ 10%, оказывается ещё выше в некоторых развивающихся странах, например, Бразилии (35%), Индии (42,7%) и Южной Африке (49,2%). В Европе средний уровень оплаты труда в топ 1% равен примерно 90 евро ($95) в час. Это в восемь раз выше медианной зарплаты и в 22 раза выше средней зарплаты у 10% с самым низким уровнем оплаты труда.

Перед нами теперь стоит двойная задача: улучшать положение тех, кто получает низкую зарплату, и одновременно создавать достаточное количество новых, высококвалифицированных рабочих мест для десятков миллионов новых работников, которые ежегодно выходят на рынок труда. Так как глобальная экономика пока ещё не полностью восстановилась после глобального экономического кризиса, начавшегося десятилетие назад, решить эти задачи будет очень непросто.

Более того, темпы прироста рабочей силы будут, скорее всего, и дальше превышать темпы создания рабочих мест. Именно поэтому, согласно прогнозам доклада МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2017», численность безработных в мире в этом году составит чуть более 201 млн человек, а в 2018 году к ним прибавятся ещё 2,7 млн.

Мир нуждается в экономическом росте, который будет более устойчивым, равномерным для всех и создающим много рабочих мест. Для успеха потребуются, прежде всего, сильные, адекватные институты на рынке труда, которые будут опираться на международно признанные трудовые принципы и права работников (и развивать их).

Минимальные зарплаты и коллективные переговоры могут сыграть здесь важную роль. В последние несколько лет появилась заметная тенденция: пытаясь уменьшить неравенство, некоторые страны начали вводить или повышать минимальные зарплаты, причём самым свежим примером здесь является Мексика. Данная тенденция будет развиваться и дальше; например, Южная Африка сейчас рассматривает возможность введения национальной минимальной зарплаты.

Это хорошая новость. Последние примеры, в том числе немецкой Комиссии по вопросам минимальной зарплаты, показывают, что хорошо спланированная система минимальной оплаты труда, которая отвечает нуждам работников и их семей, но одновременно учитывает состояние экономики, может реально изменить в лучшую сторону положение людей в нижнем сегменте распределения доходов, не нанося при этом существенного вреда занятости.

Необходимые шаги могут быть сделаны и на международном уровне: надо создавать системы поддержки для содействия в достижении ключевых целей, связанных с достойным трудом и экономической инклюзивностью. Именно поэтому МОТ и Всемирный банк создали «Глобальное партнёрство ради всеобщей социальной защиты». Его цель – гарантировать, чтобы социальная защита, в том числе пенсионное обеспечение, а также пособия матерям, инвалидам, детям, стали доступны всем людям во всем мире, в том числе сотням миллионов тех, кто на сегодня не имеет такой защиты.

Расширение доступа к вакансиям с достойным трудом – это самый эффективный способ повысить уровень экономической активности населения, вывести людей из нищеты, уменьшить неравенство, повысить темпы экономического роста. Эта задача должна быть центральной при принятии политических решений. Альтернативой является мир, живущий по законам джунглей, в котором слишком многие чувствуют себя брошенными и забытыми. Достаточно посмотреть на заголовки сегодняшних новостей, чтобы увидеть, что такой подход может создать – и создаёт – нестабильное, опасное положение.