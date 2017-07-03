Запретить судовой мазут в Арктике

ЛОНДОН – Тридцать пять лет назад в рамках экспедиции вокруг земного шара Чарльз Бёртон и я пересекли Северный Ледовитый океан через Северный полюс, прожив три месяца в палатке на плавучей льдине. Это путешествие определило всю нашу жизнь и помогло установить мировой рекорд, который не побит до сих пор.

Но есть ещё один рекорд, который выглядит намного менее устойчивым. Он принадлежит собственно арктическим льдам: в марте этого года они сократились до минимального размера за всю историю наблюдений.

Исчезновение арктических льдов вызвано тем, что люди пользуются ископаемым топливом. Это приводит не только к глобальному потеплению. Широкое применение мазута в судоходстве оказывает прямое воздействие на таяние льдов. Мазут стоит дёшево, его много, но это топливо – токсичное и грязное. Корабли в Арктике загрязняют лёд и снег оксидами серы и так называемым «чёрным углеродом» (black carbon). Накопление этих загрязнителей ускоряет процесс таяния льдов, что ведёт к повышению температуры воды в океане. Тем самым, создаётся замкнутый порочный круг, усиливающий процессы таяния.

На этой неделе у мира появился шанс остановить эту тенденцию. В Лондоне открывается заседание Комитета по защите морской среды при Международной морской организации (ИМО). На этом заседании Канада (вместе с несколькими странами Арктики и других регионов мира) предложит стратегию ограничения использования и транспортировки судового мазута в Арктике. Необходимо, чтобы все участвующие в этой встрече государства поддержали данную, крайне важную меру ради защиты хрупкой и быстро исчезающей арктической экосистемы.

Мазут стал «королём» среди судовых видов топлива ещё в 1960-х годах, но только в последние годы он попал под пристальное внимание общественности. В августе 2011 года мазут был запрещён на любых судах, входящих в воды Антарктики. Однако страны Арктики движутся в этом направлении намного медленнее: в 2015 году на долю мазута приходилось почти 60% судового топлива, потребляемого судами в Арктике.

Популярность мазута вызвана экономическими соображениями. Но сейчас уже широко признаётся, что экологические и человеческие издержки перевешивают выгоды мазута. В ледяной воде разложение мазута происходит очень медленно, он разрушает экосистему и источники жизни тех, кто от неё зависит. Кроме того, мазут серьёзно загрязняет воздух. Влияние частиц «чёрного углерода» на потепление климата в Арктике в пять раз сильнее, чем на нижних широтах планеты.

Альтернативные виды судового топлива существуют. Например, судовое дизельное топливо и сжиженный природный газ экономически эффективны, при этом они чище мазута. Но нужна политическая воля, чтобы начать процесс перехода к этим менее грязным видам топлива. На сегодня введено лишь небольшое число запретов на мазут, например, в Южном (Антарктическом) океане, а также в водах вокруг норвежского архипелага Свальбард (Шпицберген). По мере отступления арктического льда будут открываться новые морские линии для более крупных судов, которые будут следовать под флагами всё большего числа государств. В связи с этим регулирование использования мазута становится особенно насущным. Арктический совет уже выступил с предупреждением, что увеличение морского трафика повысит риск катастрофы из-за разливов нефти и нефтепродуктов.

Некоторые страны уже действуют. В 2016 году США и Канада объявили о «поэтапном» прекращении использования мазута на судах, работающих в Арктике. Многие другие страны негласно поддерживают эту работу. Но такой пассивной поддержки недостаточно. Сейчас, во время заседания ИМО, как можно большее число стран должны выступить вперёд и присоединить свой голос к призывам тех государств, которые требуют запретить мазут в Арктике. Европейский парламент, со всей стороны, уже активно поддержал такое решение.

Заинтересованность в поэтапном запрете мазута в Арктике растёт. К ужесточению регулирования или прямому запрету призывают, например, Датская ассоциация судовладельцев и оператор арктических, экспедиционных круизов Hurtigruten. Другие шиппинговые компании также говорят о необходимости регулирования с целью сохранения равенства конкурентных условий.

В январе 2017 года компания Hurtigruten вступила в альянс «Чистая Арктика», чтобы дать старт инициативе «Арктическое обязательство». Данная инициатива объединяет шиппинговых операторов, полярных исследователей, НКО, местные сообщества и бизнес с целью поддержать поэтапный отказ от мазута (до того как в Арктике начнёт расти судоходство), а также призвать индустрию морского транспорта переключаться на альтернативные виды топлива. (Я уже подписал этот документ).

На июльском заседании Комитета по защите морской среды, страны-члены ИМО должны опереться на уже достигнутый прогресс и поддержать идею поэтапного отказа от мазута, выдвинутую Канадой. В частности, они должны обязаться реализовать все принятые в итоге решения ИМО, а также гарантировать, что использование мазута в арктических водах будет со временем полностью запрещено. У нас ещё есть время повлиять на книгу рекордов арктических льдов, но мы должны действовать быстро.