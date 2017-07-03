Запретить судовой мазут в Арктике

ЛОНДОН – Тридцать пять лет назад в рамках экспедиции вокруг земного шара Чарльз Бёртон и я пересекли Северный Ледовитый океан через Северный полюс, прожив три месяца в палатке на плавучей льдине. Это путешествие определило всю нашу жизнь и помогло установить мировой рекорд, который не побит до сих пор.
Но есть ещё один рекорд, который выглядит намного менее устойчивым. Он принадлежит собственно арктическим льдам: в марте этого года они сократились до минимального размера за всю историю наблюдений.
Исчезновение арктических льдов вызвано тем, что люди пользуются ископаемым топливом. Это приводит не только к глобальному потеплению. Широкое применение мазута в судоходстве оказывает прямое воздействие на таяние льдов. Мазут стоит дёшево, его много, но это топливо – токсичное и грязное. Корабли в Арктике загрязняют лёд и снег оксидами серы и так называемым «чёрным углеродом» (black carbon). Накопление этих загрязнителей ускоряет процесс таяния льдов, что ведёт к повышению температуры воды в океане. Тем самым, создаётся замкнутый порочный круг, усиливающий процессы таяния.
На этой неделе у мира появился шанс остановить эту тенденцию. В Лондоне открывается заседание Комитета по защите морской среды при Международной морской организации (ИМО). На этом заседании Канада (вместе с несколькими странами Арктики и других регионов мира) предложит стратегию ограничения использования и транспортировки судового мазута в Арктике. Необходимо, чтобы все участвующие в этой встрече государства поддержали данную, крайне важную меру ради защиты хрупкой и быстро исчезающей арктической экосистемы.
Мазут стал «королём» среди судовых видов топлива ещё в 1960-х годах, но только в последние годы он попал под пристальное внимание общественности. В августе 2011 года мазут был запрещён на любых судах, входящих в воды Антарктики. Однако страны Арктики движутся в этом направлении намного медленнее: в 2015 году на долю мазута приходилось почти 60% судового топлива, потребляемого судами в Арктике.
Популярность мазута вызвана экономическими соображениями. Но сейчас уже широко признаётся, что экологические и человеческие издержки перевешивают выгоды мазута. В ледяной воде разложение мазута происходит очень медленно, он разрушает экосистему и источники жизни тех, кто от неё зависит. Кроме того, мазут серьёзно загрязняет воздух. Влияние частиц «чёрного углерода» на потепление климата в Арктике в пять раз сильнее, чем на нижних широтах планеты.
Альтернативные виды судового топлива существуют. Например, судовое дизельное топливо и сжиженный природный газ экономически эффективны, при этом они чище мазута. Но нужна политическая воля, чтобы начать процесс перехода к этим менее грязным видам топлива. На сегодня введено лишь небольшое число запретов на мазут, например, в Южном (Антарктическом) океане, а также в водах вокруг норвежского архипелага Свальбард (Шпицберген). По мере отступления арктического льда будут открываться новые морские линии для более крупных судов, которые будут следовать под флагами всё большего числа государств. В связи с этим регулирование использования мазута становится особенно насущным. Арктический совет уже выступил с предупреждением, что увеличение морского трафика повысит риск катастрофы из-за разливов нефти и нефтепродуктов.
Некоторые страны уже действуют. В 2016 году США и Канада объявили о «поэтапном» прекращении использования мазута на судах, работающих в Арктике. Многие другие страны негласно поддерживают эту работу. Но такой пассивной поддержки недостаточно. Сейчас, во время заседания ИМО, как можно большее число стран должны выступить вперёд и присоединить свой голос к призывам тех государств, которые требуют запретить мазут в Арктике. Европейский парламент, со всей стороны, уже активно поддержал такое решение.
Заинтересованность в поэтапном запрете мазута в Арктике растёт. К ужесточению регулирования или прямому запрету призывают, например, Датская ассоциация судовладельцев и оператор арктических, экспедиционных круизов Hurtigruten. Другие шиппинговые компании также говорят о необходимости регулирования с целью сохранения равенства конкурентных условий.
В январе 2017 года компания Hurtigruten вступила в альянс «Чистая Арктика», чтобы дать старт инициативе «Арктическое обязательство». Данная инициатива объединяет шиппинговых операторов, полярных исследователей, НКО, местные сообщества и бизнес с целью поддержать поэтапный отказ от мазута (до того как в Арктике начнёт расти судоходство), а также призвать индустрию морского транспорта переключаться на альтернативные виды топлива. (Я уже подписал этот документ).
На июльском заседании Комитета по защите морской среды, страны-члены ИМО должны опереться на уже достигнутый прогресс и поддержать идею поэтапного отказа от мазута, выдвинутую Канадой. В частности, они должны обязаться реализовать все принятые в итоге решения ИМО, а также гарантировать, что использование мазута в арктических водах будет со временем полностью запрещено. У нас ещё есть время повлиять на книгу рекордов арктических льдов, но мы должны действовать быстро.
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Comment Commented Bernhard Kopp
Europe and North America are the largest markets for most anything. If a few relevant countries, the EU for Europe, would decide that, with a reasonable adjustment period, only container ships, tankers and other large vessels can enter their ports with gas engines, then the shipping operators have no choice but to refit. There are only some 70-80,000 such vessels arounds. Read more
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