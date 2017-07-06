Зачем строить финансово инклюзивные экономики?

СИЭТЛ – Темой саммита G20, проходящего на этой неделе в Гамбурге, Германия, является “формирование взаимосвязанного мира”, и когда лидеры приступят к делу, в центре внимания будут многие из самых приоритетных вопросов: изменение климата, борьба с терроризмом, торговля. Но внимание, привлеченное другим менее известным пунктом повестки дня, будет не менее важным для обеспечения глобального процветания: цифровая финансовая интеграция.
Сегодня, около двух миллиардов взрослых, по-прежнему, не имеют доступа даже к самым элементарным финансовым услугам. Цифровая финансовая интеграция, это расширение доступа к официальной экономике, которая делает электронные финансовые инструменты, такие как дебетовые счета, к которым люди могут иметь доступ со своих мобильных телефонов, недорогими и повсеместно доступными.
Когда бедные начинают пользоваться этими услугами, происходят две вещи. Во-первых, они более эффективно управляют деньгами – с новыми способами экономить, совершать платежи, получать доступ к кредиту или получить страховку. Во-вторых, они тратят меньше времени на заботу о простых финансовых транзакциях и больше на продуктивную работу или собственный малый бизнес. Более того, дополнительные доходы и сбережения повышают устойчивость бедных людей к финансовым потрясениям, вызванных, скажем, неожиданными медицинскими расходами или сезонным неурожаем.
Существует достаточно доказательств трансформационного эффекта цифровой финансовой интеграции в экономике. Например, в Кении “мобильные деньги”, которые позволяют пользователям переводить средства посредством текстовых сообщений, помогли, по оценкам, 194 000 домашних хозяйств избежать крайней нищеты. Прорыв был обусловлен изменениями поведения по сбережению средств и большим выбором профессий, особенно для женщин.
По мере того, как все больше стран получают подобный опыт, резко улучшаются перспективы долгосрочного экономического роста. В одном недавнем исследовании был дан прогноз того, что расширение доступа к цифровым финансовым инструментам могло бы увеличить ВВП развивающихся стран примерно на 3,7 триллиона долларов к 2025 году.
Но для оптимального использования обещаний большей финансовой интеграции, необходимы эффективные политики на национальном уровне. В прошлом году, G20 опубликовала “Принципы высокого уровня для цифровой финансовой интеграции”, в которых основное внимание уделяется восьми из наиболее успешных стратегий, принятых национальными правительствами по всему миру. Новый отчет G20, опубликованный этой весной, продолжает анализ этих стратегии и показывает, как претворить принципы в жизнь.
В этом плане Китай был лидером, демонстрируя, как добиться баланса между инновациями и риском. Когда впервые появились онлайн-платежи, такие как Alipay Alibaba, регуляторы столкнулись с совершенно новой категорией финансового поставщика. Вместо того, чтобы ввести ряд регулирующих норм, они наблюдали и изучали, какого рода нормы необходимы. Это дало провайдерам возможность определить свою основу и развиваться. Этот подход помог Alipay стать крупнейшей в мире платформой онлайн-платежей.
В других странах регуляторные инновации решают другую ключевую задачу: отсутствие персональной идентификации для держателей новых счетов. Это общая проблема многих развивающихся стран, которая препятствовала сотням миллионов людей подписаться на финансовые услуги. Чтобы преодолеть это препятствие, Танзания и Мексика внедрили системы, для которых требуется не более, чем номер телефона для регистрации основных учетных записей. Программы в обеих странах были успешными; например, в Мексике, за первые два года было открыто более девяти миллионов новых счетов.
Тем временем, Индия запускает масштабную программу цифровой идентификации, которая собирает отпечатки пальцев и другие биометрические данные. С момента запуска программы шесть лет назад, было создано более миллиарда цифровых профилей; на сегодняшний день, более трети этих профилей связаны с банковскими счетами.
Тем не менее, в последнем докладе G20, также освещаются некоторые проблемы. Например, “совместимость” – способность клиентов совершать сделки друг с другом, даже если они используют разные платформы, – сегодня это норма лишь на нескольких рынках. Действия правительства по решению этой проблемы могли бы помочь повысить удобство клиентов и снизить эксплуатационные расходы для провайдеров. Пользователи, у которых практически нет опыта навигации по онлайн-платежным системам, также получат выгоду от принятия политик, повышающих финансовую грамотность.
В целом, отчеты G20 четко показывают, что цифровая финансовая интеграция является мощным инструментом борьбы с нищетой. Но более богатые страны, также могут получить выгоду, поскольку цифровая финансовая интеграция при хорошем внедрении увеличивает потребительскую активность и торговлю.
G20, под председательством Китая в прошлом году, сделала улучшение доступа к цифровым финансовым услугам глобальным приоритетом, и он останется под председательством Германии. Такой акцент позволит улучшить доступ к глобальной экономике тем миллиардам, которые нуждаются в нем больше всего - особенно бедные, пожилые люди и женщины в развивающихся странах.
Мир стал лучше понимать механику финансовой интеграции и способы, которыми цифровые технологии могут ее ускорить. Это отличная новость для неохваченных банковскими услугами. Но включения вопроса в повестку саммита недостаточно. Для сохранения инновационного процесса, глобальные проблемы необходимо решать на местном уровне. Как уже отметили лидеры Китая, Кении, Мексики и многих других стран, экономика, которая охватывает всех и каждого, выгодна всем.
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