为什么要构建普惠金融的经济？

西雅图—本周的G20德国汉堡峰会的主题是“塑造联动世界”，当领导人们开始正式开会时，许多最高规格的话题——气候变化、反恐、贸易——将占据中心舞台。但对于保证全球繁荣来说，关注一个不那么为人所知的议程项目同样关键，那就是数字普惠金融。

如今，有大约二十亿成年人无法获得哪怕是最为基本的金融服务。数字普惠金融就是要通过大规模普及平价的电子金融工具——如人们可以在手机上访问的借记账户，来扩大正式经济的普及度。

当穷人开始使用这些服务时，将发生两件事。首先，他们能更有效地管理资金——用新的方法来储蓄、支付、获得信用或购买高线。其次，他们不需要花那么多时间照看简单的金融交易，可以将更多的时间用于生产工作或经营自己的小本生意。此外，收入和储蓄的增加将提高穷人面对（比如）意外医疗开支或庄稼歉收等事件所导致的金融冲击的恢复力。

无数证据表明，数字普惠金融对经济可以起到变革效应。比如，在肯尼亚，“移动资金”让用户可以通过短信转账，该服务帮助大约194,000个家庭摆脱了极端贫困。这方面的突破受到了储蓄行为的变化和更大的就业选择的推动，特别是对女性而言。

随着更多国家从这类服务中获益，实现持续经济增长的前景大幅改善。一项最新研究预测，到2025年，扩大数字金融工具的普及能够让发展中国家GDP增加大约3.7万亿美元。

但是，要想实现增进普惠金融的憧憬，需要有国家层面的有效政策。去年，G20发布了《数字普惠金融高级原则》（High-Level Principles for Digital Financial Inclusion），重点提出了全世界国家政府所采取的八种最成功的策略。今年春天发布的新G20报告进一步阐述了这些策略，并给出了如何将原则转化为行动的指引。

中国是这方面的领导者，为我们树立了如何在创新和风险之间达到平衡的榜样。当支付宝等在线支付服务刚刚出现时，监管者面临着一个全新的金融服务提供商类别。他们没有匆忙抢先推出一系列规则，而是观察和了解需要进行哪些监管。这让服务提供商有机会站稳脚跟和发展。这一方针使得支付宝成为全世界规模最大的在线支付平台。

其他国家的监管创新正在解决一个重要挑战：缺少对新账户持有者的身份识别。这是许多发展中国家所面临的共同问题，也阻止了数亿人开立金融账户、获得金融服务。为了克服这一障碍，坦桑尼亚和墨西哥实施了只需要一个手机号码就能开立最基本的金融账户的制度。两国所实施的计划都取得了成功；比如，在墨西哥，前两年就开立了九百万个新账户。

与此同时，印度正在实施大一个大规模数字身份认定项目，收集指纹和其他生物识别数据。该项目实施六年来，已经收集到超过十亿组数字身份信息；如今，这些身份信息中有超过三分之一与银行账户相关联。

但最新的G20峰会也突出了一些挑战。比如，如今“互操作性”——让客户在彼此使用不同平台的情况下仍然能够互相交易——只在非常有限的市场中能够实现。解决这个问题的政府行动有助于增加客户方便度、降低供应商的经营成本。很少或完全没有使用在线支付系统的用户也能受益于改善金融知识普及的政策。

总体而言，G20报告清楚地指出，数字普惠金融是应对贫困问题的强大工具。但发达国家也能从中获益，因为数字普惠金融如果运转良好的话，可以增加消费活动和贸易。

去年，在中国的主持下，G20将普及数字金融服务列为一项全球重点，在德国担当轮值主席国时，仍然如此。重视这项工作有助于让最需要进入全球经济的几十亿人能够更加方便地实现这一目标——特别是发展中国家的穷人、年长者和妇女。

世界越来越能够理解普惠金融的机制，以及数字技术如何推动普惠金融。这对于没有银行账户的人来说是一个福音。但将这个议题列入峰会议程是不够的。要保持创新，全球挑战需要本地化的解决办法。中国、肯尼亚、墨西哥和其他许多国家的领导人已经认识到，能够将所有人包容进来的经济可以惠及所有人。