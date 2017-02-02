Десятилетие индустриализации Африки

ВЕНА – В современной, взаимосвязанной глобальной экономике Африка остаётся слабым звеном. Если мир хочет достичь «Целей устойчивого развития» и, тем самым, выполнить «Повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года», ему следует помочь Африке ускорить своё развитие, содействуя её быстрой и ответственной индустриализации.

Африка ни в коем случае не обречена на вечное отставание от остальной мировой экономики. Напротив, она легко может стать глобальным экономическим мотором, причём уже в ближайшее десятилетие. Однако для реализации этого экономического потенциала Африке нужна индустриализация.

Значение индустриализации неоднократно подчёркивалось на недавних международных форумах, в частности, на шестой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD VI) в августе прошлого года, а месяц спустя – на саммите стран «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. Впервые в истории «Большая двадцатка» включила вопрос об индустриализации Африки (и вообще всех наименее развитых стран мира) в свою повестку дня. Принятая Африканским союзом «Программа до 2063 года» также поддерживает эти усилия.

Новая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившая 2016-2025 годы «Третьим десятилетием промышленного развития Африки», стала ещё одним шагом в данном направлении. Перед организацией, которую я представляю (Организация ООН по промышленному развитию, сокращённо ЮНИДО), поставлена задача реализации и управления соответствующей программой, включая мобилизацию необходимых ресурсов.

Перечисленные декларации и обещания являются важным первым шагом. Однако они мало что будут значить, если за ними не последуют конкретные, эффективные действия, направленные на ускорение африканской индустриализ��ции, создание рабочих мест, содействие инклюзивному, устойчивому экономическому росту и развитию. Вопрос в том, как это сделать.

Краткий ответ – деньги и действия. Мы должны требовать от международного сообщества и партнёров по программам развития, чтобы они поддержали свои слова реальными финансовыми обязательствами. И нам следует создавать партнёрства для реализации программ, которые позволят Африке превратиться в новый главный мотор экономического роста в мире.

Подобные программы должны учитывать и помогать решению насущных проблем континента. Экономический рост, наблюдавшийся здесь в последние десятилетия, не был структурным, устойчивым и полностью инклюзивным. Более того, темпы экономического роста в разных странах континента сильно различаются, и не всем африканцам они приносят выгоду. Несмотря на то, что за последние годы средний класс в Африке заметно вырос, что вызвало потребительский бум и увеличение внутренних инвестиций, многие здесь по-прежнему находятся на грани выживания. Уровень безработицы – высок, особенно среди молодёжи и женщин; такая реальность заставляет многих африканцев двигаться на север.

Для того чтобы удержать их дома, странам Африки следует не ограничиваться производством сырья, а создавать динамичную, конкурентную промышленность с более высокой добавленной стоимостью. Африка должна пользоваться теми возможностями, которые открывает участие в глобальных и региональных цепочках создания стоимости. Необходимы новые, инновационные стратегии промышленного развития, а также тщательно продуманная политика привлечения прямых иностранных инвестиций.

Разумеется, для разработки таких стратегий, а также для эффективного участия в индустриальных цепочках создания стоимости, африканцам нужны знания. Успешная и устойчивая индустриализация невозможна без инвестиций в образование и профессиональную подготовку. Опираясь на проверенные инновации других стран мира, Африка могла бы совершить технологический скачок, опередив более развитые страны, и построить мощности по производству сложных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Зная опыт других стран, Африка также могла бы избежать негативных последствий необузданной индустриализации, в первую очередь, экологического ущерба. Африке надо гарантировать, чтобы её стратегия индустриального развития предусматривала эффективную защиту окружающей среды.

У Африки хорошие позиции для проведения индустриализации. Помимо огромных запасов природных ресурсов, континент отличает благоприятная демографическая структура (быстрый рост населения означает, что Африка вскоре станет крупнейшим в мире обладателем трудовых ресурсов) и высокий уровень урбанизации. Кроме того, большую пользу Африке приносит высокообразованная диаспора.

Однако индустриализация никогда не происходит автоматически. Власти должны вмешиваться для коррекции ошибок рынка, одновременно занимаясь планированием и реализацией мер промышленной политики, которые будут устранять недостатки прежних, неэффективных версий. Им следует также проводить затем институционализацию этих новых мер в национальных и региональных стратегиях развития.

Для успеха правительствам стран Африки понадобятся адекватные ресурсы, компетенция и легитимность для мобилизации всех участников процесса и взаимодействия с ними, что позволит создать привлекательный инвестиционный климат. Необходимые реформы откроют путь для создания частно-государственных партнёрств, которые помогут привлечь инвестиции на развитие и поддержку инфраструктуры. Они также облегчат сотрудничество с международными организациями и организациями, финансирующими развитие, которые могут предоставить дополнительные средства, одновременно помогая странам региона обновлять производственные мощности.

В докладе, подготовленном к саммиту «Большой двадцатки» в Ханчжоу, содержится несколько рекомендаций для Африки. В нём предлагается поддержать развитие сельского хозяйства и агробизнеса и связать их с другими секторами экономики, а также содержится перечень мер по повышению устойчивости к ценовым шокам. Кроме того, в докладе подчёркивается необходимость углубления, расширения и обновления базы местных, традиционных знаний; увеличения инвестиций в повышение энергетической и сырьевой эффективности; помощи развитию «зелёных» технологий и отраслей. Другие рекомендации касаются торговли и региональной интеграции, использованию внутреннего и внешнего финансирования, а также стимулирования так называемой «Новой промышленной революции».

Мои многочисленные встречи с лидерами Африки и визиты в десятки стран континента убедили меня в том, что Африка твёрдо нацелена на проведение индустриализации. Более того, этот процесс уже идёт во многих странах, в том числе в Эфиопии, Гане, Руанде и Сенегале. Предложив наши гарантии и поддержку, мы могли бы дать возможность этим странам добиться инклюзивного и устойчивого развития на благо каждого.