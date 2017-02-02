维也纳—在当今互相依存的全球经济中，非洲仍然是弱环。要想实现可持续发展目标，，进而完成联合国2030年可持续发展日程，就必须通过促进迅速而负责任的工业化帮助非洲加快发展。

非洲绝不是注定要拖世界经济的后腿。相反，它很有希望成为世界经济的发动机——并且未来十年就能实现。但是，要想实现其经济潜力，非洲必须工业化。

这一点的重要性在最近的国际论坛中反复强调，包括去年8月的第六届东京非洲发展国际会议（TICAD VI）和9月的G20杭州峰会。G20第一次将非洲——以及全部最不发达国家——的工业化列上日程。非盟的2063年日程也支持非洲工业化。

最新的联合国大会决议将2016—2025年列为非洲工业发展的第三个十年，这是这一方向上的最新进展。我所代表的组织——联合国工业发展组织（UNIDO），承担了执行和领导实施多管齐下的计划的任务，包括动员所需要的资源。

所有这些宣言和承诺都属于重要的第一步。但除非能转化为切实有效的行动推进非洲工业化、创造就业、促进包容而可持续的经济增长和发展，否则它们毫无意义。问题在于如何做到。

简单的答案是金钱和行动。我们必须敦促国际社会和发展合作伙伴兑现真金白银的融资承诺。我们必须构建合作伙伴关系执行能让非洲成为世界下一个经济增长主要引擎的计划。

这些计划必须承认和解决非洲所面临的尖锐挑战。近几十年来的经济增长并非结构性驱动，不可持续，也不完全包容。事实上，非洲国家的增长率彼此大相径庭，也并不是所有国家都在受益。尽管非洲中产阶级在近几年中迅速扩大，形成了一波消费繁荣，也提振了国内投资，但许多人仍在艰难度日。失业率高企，特别是年轻人和妇女——这个现实让许多非洲人向北方迁移。

要想留住这些人，非洲经济体就不能只是生产原材料，也要构建充满活力和竞争力的增加值更高的制造业。在这方面，非洲必须抓住参与全球和地区价值链的机会。必须引入新的创新性工业发展战略，以及精心设计的吸引外国直接投资的措施。

当然，制定这些战略和有效参与工业价值链需要知识。教育和技能培训投资是成功而持续的工业化的关进。通过理解并从世界各地引进有效的创新，非洲能够在技术上赶超更加发达的国家，构建生产更先进、价值更高的商品的能力。

了解其他国家的经验也有助于非洲避免自由放任的工业化的弊端——特别是环境破坏。非洲必须确保其工业发展战略中包括有效的环境保护措施。

非洲的处境十分有利于工业化。除了富饶的自然资源禀赋，非洲还拥有有利的人口结构（迅速增长的人口意味着它很快就能拥有世界上最庞大的劳动力大军）和很高的城市化率。非洲也从受过良好的教育的侨民中获益。

但工业化不会从天上掉下来。政府必须出手解决市场失灵，同时规划、实施和执行解决此前低���方案的短板的产业政策。它们还必须将这些国家和地区发展战略制度化。

要想成功，政府必须有足够的能量、能力和合法性动员相关利益方并与之互动，从而建立有吸引力的投资气候。实施必要的改革能打开公私合作之门，而公私合作能提供基础设施开发和维护投资。政府还要为与国际组织和发展融资机构的合作提供便利，后两者可以提供更多的资金，并帮助非洲国家升级产能。

G20杭州峰会的报告为非洲列出了许多建议。报告提出要为农业和农商企业发展提供支持，让它们与其他部门形成连接，并采取措施加强对价格冲击的恢复力。此外，报告强调需要深化、广化和更新地方知识储备，投资于提高能源和原材料效率，以及促进绿色技术和产业。其他建议包括贸易和地区一体化、利用本地和外部资金、促进所谓的“新工业革命”等。

我与非洲领导人进行过数不清的会晤，也访问过数十个非洲国家，这些经历使我相信，非洲有工业化的决心。事实上，工业化在许多国家已经开始了，包括埃塞俄比亚、加纳、卢旺达、塞内加尔等。通过提供我们的承诺和支持，我们能让这些国家实现包容和可持续的发展，让所有人都从中获益。