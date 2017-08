Valorizar o “trabalho das mulheres”

Bharati Sadasivam is the United Nations Development Programme’s regional gender adviser for Eastern Europe and Central Asia.

ISTAMBUL –Nos próximos meses, os 12 000 funcionários que trabalham na sede da Apple em Cupertino, Califórnia, irão concluir a mudança para um novo campus extravagante. A “nave espacial”, que abrange 2,8 milhões de pés quadrados, inclui um estúdio de ioga de dois andares, pistas de corrida e até caixas de pizza revolucionárias que mantêm as fatias crocantes. Contudo, não tem uma única creche.

Quando se trata de ignorar a importância do acolhimento de crianças para os pais no activo, a Apple não é um caso isolado. Esta lacuna coloca um entrave substancial à capacidade dos pais de alcançar o seu potencial económico, sendo as mulheres as mais prejudicadas.

A nível mundial, as mulheres realizam o dobro do trabalho doméstico e de prestação de cuidados não remunerado —incluindo criar os filhos, prestar cuidados a familiares doentes ou idosos e gerir as responsabilidades domésticas —em comparação com os homens. No México, Índia e Turquia, as mulheres realizam o triplo do trabalho de prestação de cuidados do que os homens.

Esta “lacuna de género em matéria de tarefas” limita as escolhas das mulheres, pois dificulta a sua capacidade de concluir o ensino formal, garantir bons empregos e alcançar a igualdade salarial. Na verdade, embora a nível mundial as mulheres trabalhem efectivamente mais do que os homens (incluindo trabalho remunerado e não remunerado), ganham em média menos 25% do que os homens, ocupam apenas um quarto dos cargos executivos no sector privado e ocupam menos de um quarto do total dos assentos nos parlamentos nacionais. A nível mundial, apenas metade das mulheres em idade activa exercem um trabalho remunerado, em comparação com mais de três quartos dos homens.

Esta situação começa lentamente a mudar. O trabalho doméstico e de prestação de cuidados não remunerado está gradualmente a deixar de ser considerado como “tarefa de mulheres”, sendo que os homens assumem actualmente um maior número responsabilidades domésticas do que outrora o fizeram os seus pais e avôs. Alguns países, particularmente na Europa, estão a proceder à revisão das políticas tradicionais de licença parental para que os pais possam escolher como repartir o período de licença após o nascimento de um filho.

De forma mais ampla, o valor do trabalho doméstico e de prestação de cuidados não remunerado —não só orientado para crianças e familiares, mas também para a saúde a longo prazo das sociedades e das economias —é cada vez mais reconhecido. Os esforços envidados para medir a contribuição do trabalho de prestação cuidados para as economias nacionais produziram estimativas que variam entre 20% e 60% do PIB.

Em 2015, os países membros da ONU adoptaram os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que exortam ao reconhecimento, redução e redistribuição do trabalho de prestação de cuidados não remunerado —uma medida há muito proposta por economistas feministas e defensores da igualdade de género. A questão agora é saber o que pode efectivamente ser feito para atingir este objectivo.

A responsabilidade recai, antes de mais, sobre os governos. Afinal de contas, embora as empresas ou as associações locais possam oferecer opções de acolhimento de crianças aos pais que estão no activo, os custos e a qualidade variam significativamente. São necessárias medidas governamentais para garantir que os serviços de prestação de cuidados abrangem todos os que deles necessitam —desde crianças em idade pré-escolar até doentes, deficientes e idosos —e são universalmente acessíveis e economicamente viáveis.

Para além dos serviços, contudo, a concretização dos ODS exigirá uma alteração política. E o que é mais importante: os governos devem estabelecer disposições para regimes de licença parental e familiar. Em colaboração com as empresas privadas, podem igualmente fornecer incentivos monetários para que os homens e as mulheres partilhem mais equitativamente o trabalho doméstico e de prestação de cuidados. Tais políticas revelaram-se eficazes não só no norte da Europa —o modelo mais frequentemente citado —mas também em países da Europa Oriental, como a Lituânia, a Estónia e até a Hungria, demonstrando que podem ser aplicadas em qualquer lugar.

Numa altura em que muitos governos, em particular no mundo em desenvolvimento, enfrentam graves restrições orçamentais, tais intervenções podem parecer improváveis. No entanto as despesas com o sector da prestação de cuidados devem ser consideradas como um investimento, e não como um custo. Um estudo recente realizado na Turquia revelou que um dólar de dinheiro público investido no sector da prestação de cuidados poderia criar 2,5 vezes mais empregos do que um dólar investido no sector da construção. Mais de metade desses empregos —empregos dignos que poderiam aumentar os rendimentos e as condições de vida, em especial das famílias pobres —seriam destinados às mulheres.

As instituições internacionais podem desempenhar um papel importante no sentido de ajudar os governos a aproveitar as oportunidades apresentadas pelo investimento no sector da prestação de cuidados. Na antiga República jugoslava da Macedónia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento levou a cabo uma iniciativa que ajudou as mulheres que trabalharam essencialmente em casa durante a maior parte da sua vida a encontrar emprego no sector da prestação de cuidados, permitindo-lhes fazer uso das suas competências, ao prestarem cuidados a crianças e jovens adultos com deficiência, auferindo simultaneamente uma remuneração.

À medida que as populações vão aumentando e envelhecendo, é inevitável o aumento da importância do sector da prestação de cuidados. A adaptação a estas novas circunstâncias, agora, irá conferir aos países uma vantagem considerável, pois permitirá reforçar os direitos e as liberdades das mulheres, gerar empregos e tornar as sociedades mais equitativas. Assim sendo, de que estamos à espera?