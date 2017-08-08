让“女性的工作”创造价值

伊斯坦布尔——接下来的几个月，加利福尼亚州库比蒂诺市苹果总部的12,000名员工将要完成向豪华新址的搬迁工作。占地280万平方英尺的新址“宇宙飞船”包括一座两层的瑜伽工作室、跑道甚至是能保持比萨饼酥脆的革命性的比萨盒。但新址却没有日间托儿所。

在无视托儿工作对职业父母的重要性方面，苹果绝不是独一无二的。这样的忽视对父母发挥其经济潜力造成了巨大的拖累，其中尤以女性受损最多。

世界范围内，女性所从事的不计薪酬的家务和护理工作是男性的两倍——其中包括抚养子女、照顾患病或年老的家庭成员，以及承担家庭管理工作。在墨西哥、印度和土耳其，女性承担了超过男性三倍的护理工作。

这样的“性别家务差距”限制了女性的选择，因为它导致女性无法接受正规教育、寻找良好工作并获取同等报酬。事实上，尽管全世界的女性实际付出的劳动多于男性（包括付费及无偿劳动），但她们的平均收入却比男性低1/4，仅仅占据1/4的私营部门管理岗位，并且在全部国家议会席位中仅占不到1/4的份额。全世界仅半数工作年龄女性参与有偿劳动，而男性这一比例则超过3/4。

这种情况正在慢慢发生变化。无偿的家务和护理工作正逐渐褪去“女性工作”的名声，而今天的男性与他们的父辈和祖辈相比正在承担更多的家务职责。某些国家，尤其是欧洲国家，正在修改传统的休假政策，以便有孩子的家长可以选择在孩子降生后如何分配休假时间。

更广义地讲，无偿家务和护理工作的价值——不仅针对子女和家庭成员，而且针对长期社会和经济健康——正在越来越多地被人们所认识到。据衡量护理工作对国家经济贡献的项目估计，护理工作创造了20~60%的GDP。

2015年，联合国成员国通过了可持续发展目标（SDGs），要求承认、减少和重新分配无偿护理工作——这是一项女权主义经济学家和性别平等倡导者长期以来积极建议的举措。现在的问题是人们可以为实现这一目标做些什么。

责任首先在于政府。归根结底，虽然企业或社区协会可以向职业父母提供育儿选择，但成本和质量差别很大。只有政府采取行动才能确保所有需求者都能得到护理服务——从学龄前儿童到病人、残疾人和老年人——而且这些服务必须经济实惠、随处可得。

不过除服务外，实现可持续发展目标将需要改变政策。最重要的是，政府必须制定家长和家庭假的硬性规则。政府可以与私营企业合作为平均分担家务和护理工作的男性和女性提供货币奖励。事实证明这样的政策不仅在最常被用作范例的北欧地区有效——而且在立陶宛、爱沙尼亚甚至匈牙利等东欧国家也取得了很好的效果，事实表明这样的政策在地域上是普适的。

在许多国家政府，尤其是发展中国家政府，普遍面临严重财政困难的时刻，这样的干预措施或许看起来是不切实际的。但护理行业的开支应当被视为一种投资，而不是一种代价。近期土耳其的一项研究表明对护理行业投入一美元的公共资金可以创造建筑业单位投资2.5倍的工作。这些工作中有超过半数——这些体面的工作可以提高贫困家庭的收入和生活水平——主要分配给女性求职者。

国际机构可以在协助政府抓住护理行业投资机遇方面发挥重要的作用。在前南斯拉夫马其顿共和国，联合国开发计划署采取了一项举措，协助多数时间在家工作的妇女在护理行业寻找工作，促使她们能够运用自己的技能，照顾儿童和残疾青年，并同时赚取收入。

随着人口数量和年龄的增长，护理行业的重要性只会不断增加。现在适应这样的新情况将赋予国家相当大的竞争优势，因为它增强了女性的自由和权利、创造了就业机会并且提高了社会的平等度。既然如此，我们还在等什么？

翻译：Xu Binbin