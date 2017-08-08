Как заставить ценить «женскую работу»

СТАМБУЛ – В ближайшие месяцы 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры компании Apple в Купертино, штат Калифорния, завершат переезд в новый, экстравагантный кампус. Это «космический корабль» площадью 2,8 млн квадратных футов, включающий двухэтажную студию для йоги, беговые дорожки и даже революционные коробки для пиццы, помогающие сохранить её свежесть. Но одной вещи там нет – детского сада.

В том, что касается игнорирования важности проблемы ухода за детьми для работающих родителей, компания Apple далеко не уникальна. И такое упущение превращается в мощный тормоз, мешающий родителям реализовать свой экономический потенциал, причём больше всего от этого страдают женщины.

В целом, женщины выполняют в два раза больше мужчин неоплачиваемой домашней работы, в том числе воспитывают детей, заботятся о больных и престарелых членах семьи, ведут домашнее хозяйство. В Мексике, Индии и Турции женщины выполняют в три раза больше домашней работы, чем мужчины.

Такой «гендерный разрыв в домашнем труде» ограничивает возможности женщин, лишая их шанса получить формальное образование, найти хорошую работу, иметь равную с мужчинами зарплату. Более того, несмотря на то, что женщины в мире в реальности работают больше, чем мужчины (если учитывать как оплачиваемый, так и неоплачиваемый труд), они зарабатывают в среднем на 25% меньше, занимают лишь 25% руководящих должностей в частном секторе и менее 25% всех мест в парламентах стран мира. Лишь половина женщин трудоспособного возраста входит в состав оплачиваемой рабочей силы, по сравнению с более чем 75% мужчин.

Ситуация медленно, но начинается меняться. Неоплачиваемый домашний труд и уход за детьми постепенно утрачивают репутацию «женской работы», при этом мужчины выполняют больше домашних обязанностей, чем это делали их папы и дедушки. Некоторые страны, особенно в Европе, пересматривают традиционную политику отпусков по уходу за детьми, с тем чтобы родители могли выбирать, как лучше распределить своё время после рождения ребёнка.

В более широком плане, сейчас стала активней признаваться ценность неоплачиваемой домашней работы, причём не только для детей и членов семьи, но и для долгосрочного здоровья общества и экономики. Попытки измерить вклад домашнего труда в национальную экономику дают разные оценки, варьирующиеся от 20% до 60% ВВП.

В 2015 году страны ООН утвердили «Цели устойчивого развития» (ЦУР), призывающие признать, сократить и перераспределить неоплачиваемый домашний труд. Данная мера давно предлагалась феминистическими экономистами, а также защитниками гендерного равенства. Вопрос теперь в том, что можно реально сделать, чтобы выполнить эту задачу.

Ответственность будет возложена, прежде всего, на правительства. Хотя бизнес и локальные сообщества могут предлагать уход за детьми работающим родителям, стоимость и качество этих услуг сильно варьируются. Необходимы действия правительства с целью гарантировать, чтобы услуги ухода охватывали всех, кто в них нуждается (от дошкольников до больных, инвалидов и престарелых), и что они являются универсально доступными, в том числе по цене.



Но помимо этих услуг для достижения целей ЦУР потребуются изменения в политике. Самое важное из них – власти должны вводить требования в отношении отпусков по уходу за новорожденными и по семейным обстоятельствам. Вместе с частными компаниями правительства могут также создавать монетарные стимулы для мужчин и женщин, чтобы они более равномерно делили между собой домашнюю работу и обязанности по уходу за членами семьи. Такие меры доказали свою эффективность не только в Северной Европе (эту модель чаще всего приводят в пример), но и в восточноевропейских странах, например, в Литве, Эстонии и даже в Венгрии. А это означает, что они могут быть реализованы везде.

В период, когда многие правительства, особенно в развивающихся странах, сталкиваются с жёсткими бюджетными ограничениями, подобные меры могут показаться неуместными. Но расходы на сектор ухода за детьми и инвалидами надо рассматривать как инвестицию, а не как затраты. В Турции недавно было проведено исследование, которое показало, что один доллар государственных средств, инвестированный в сектор ухода, создаёт в 2,5 раза больше рабочих мест, чем доллар, инвестированный в строительную отрасль. При этом больше половины этих рабочих мест (а это очень приличные рабочие места, позволяющие повысить доходы и качество жизни, особенно бедным домохозяйствам) достаются женщинам.

Международные институты могут сыграть важную роль, помогая правительствам пользоваться возможностями, которые открываются благодаря инвестициям в сектор ухода за детьми и престарелыми. Программа развития ООН (ПРООН) реализовала в Бывшей Югославской Республике Македония проект, который помог женщинам, всю жизнь занимавшихся домашним трудом, найти работу в секторе ухода, дав им возможность использовать свои профессиональные навыки и заботиться о детях или молодых взрослых инвалидах, получая при этом доход.

По мере того как население растёт и стареет, важность сектора ухода будет лишь возрастать. Адаптация к этим новым условиям уже сейчас даст государствам серьёзные преимущества в будущем, поскольку она помогает расширить права и свободы женщин, создать новые рабочие места и повысить равенство в обществе. Так чего же мы ждём?