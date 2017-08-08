Как заставить ценить «женскую работу»

СТАМБУЛ – В ближайшие месяцы 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры компании Apple в Купертино, штат Калифорния, завершат переезд в новый, экстравагантный кампус. Это «космический корабль» площадью 2,8 млн квадратных футов, включающий двухэтажную студию для йоги, беговые дорожки и даже революционные коробки для пиццы, помогающие сохранить её свежесть. Но одной вещи там нет – детского сада.
В том, что касается игнорирования важности проблемы ухода за детьми для работающих родителей, компания Apple далеко не уникальна. И такое упущение превращается в мощный тормоз, мешающий родителям реализовать свой экономический потенциал, причём больше всего от этого страдают женщины.
В целом, женщины выполняют в два раза больше мужчин неоплачиваемой домашней работы, в том числе воспитывают детей, заботятся о больных и престарелых членах семьи, ведут домашнее хозяйство. В Мексике, Индии и Турции женщины выполняют в три раза больше домашней работы, чем мужчины.
Такой «гендерный разрыв в домашнем труде» ограничивает возможности женщин, лишая их шанса получить формальное образование, найти хорошую работу, иметь равную с мужчинами зарплату. Более того, несмотря на то, что женщины в мире в реальности работают больше, чем мужчины (если учитывать как оплачиваемый, так и неоплачиваемый труд), они зарабатывают в среднем на 25% меньше, занимают лишь 25% руководящих должностей в частном секторе и менее 25% всех мест в парламентах стран мира. Лишь половина женщин трудоспособного возраста входит в состав оплачиваемой рабочей силы, по сравнению с более чем 75% мужчин.
Ситуация медленно, но начинается меняться. Неоплачиваемый домашний труд и уход за детьми постепенно утрачивают репутацию «женской работы», при этом мужчины выполняют больше домашних обязанностей, чем это делали их папы и дедушки. Некоторые страны, особенно в Европе, пересматривают традиционную политику отпусков по уходу за детьми, с тем чтобы родители могли выбирать, как лучше распределить своё время после рождения ребёнка.
В более широком плане, сейчас стала активней признаваться ценность неоплачиваемой домашней работы, причём не только для детей и членов семьи, но и для долгосрочного здоровья общества и экономики. Попытки измерить вклад домашнего труда в национальную экономику дают разные оценки, варьирующиеся от 20% до 60% ВВП.
В 2015 году страны ООН утвердили «Цели устойчивого развития» (ЦУР), призывающие признать, сократить и перераспределить неоплачиваемый домашний труд. Данная мера давно предлагалась феминистическими экономистами, а также защитниками гендерного равенства. Вопрос теперь в том, что можно реально сделать, чтобы выполнить эту задачу.
Ответственность будет возложена, прежде всего, на правительства. Хотя бизнес и локальные сообщества могут предлагать уход за детьми работающим родителям, стоимость и качество этих услуг сильно варьируются. Необходимы действия правительства с целью гарантировать, чтобы услуги ухода охватывали всех, кто в них нуждается (от дошкольников до больных, инвалидов и престарелых), и что они являются универсально доступными, в том числе по цене.
Но помимо этих услуг для достижения целей ЦУР потребуются изменения в политике. Самое важное из них – власти должны вводить требования в отношении отпусков по уходу за новорожденными и по семейным обстоятельствам. Вместе с частными компаниями правительства могут также создавать монетарные стимулы для мужчин и женщин, чтобы они более равномерно делили между собой домашнюю работу и обязанности по уходу за членами семьи. Такие меры доказали свою эффективность не только в Северной Европе (эту модель чаще всего приводят в пример), но и в восточноевропейских странах, например, в Литве, Эстонии и даже в Венгрии. А это означает, что они могут быть реализованы везде.
В период, когда многие правительства, особенно в развивающихся странах, сталкиваются с жёсткими бюджетными ограничениями, подобные меры могут показаться неуместными. Но расходы на сектор ухода за детьми и инвалидами надо рассматривать как инвестицию, а не как затраты. В Турции недавно было проведено исследование, которое показало, что один доллар государственных средств, инвестированный в сектор ухода, создаёт в 2,5 раза больше рабочих мест, чем доллар, инвестированный в строительную отрасль. При этом больше половины этих рабочих мест (а это очень приличные рабочие места, позволяющие повысить доходы и качество жизни, особенно бедным домохозяйствам) достаются женщинам.
Международные институты могут сыграть важную роль, помогая правительствам пользоваться возможностями, которые открываются благодаря инвестициям в сектор ухода за детьми и престарелыми. Программа развития ООН (ПРООН) реализовала в Бывшей Югославской Республике Македония проект, который помог женщинам, всю жизнь занимавшихся домашним трудом, найти работу в секторе ухода, дав им возможность использовать свои профессиональные навыки и заботиться о детях или молодых взрослых инвалидах, получая при этом доход.
По мере того как население растёт и стареет, важность сектора ухода будет лишь возрастать. Адаптация к этим новым условиям уже сейчас даст государствам серьёзные преимущества в будущем, поскольку она помогает расширить права и свободы женщин, создать новые рабочие места и повысить равенство в обществе. Так чего же мы ждём?
CommentsHide Comments
Be the first to leave a comment.
This commentary does not yet have any comments. Log in or register to be the first to leave a comment.
Featured
Trump and the Cosmopolitans
Ian Buruma asks whether a White House policy adviser's use of a anti-Semitic epithet was malicious or ignorant.
The New Socialism of Fools
J. Bradford DeLong identifies four root causes of resistance to globalization in the West since the Great Recession.
The Noose Tightens
Elizabeth Drew doubts that even a new chief of staff can save US President Donald Trump from himself.
PS authors in concise videos
Trump’s Yes to NATO
Jacek Rostowski discusses whether Donald Trump’s commitment in Warsaw to Article 5 of the NATO Treaty was the result of a carefully laid plot.