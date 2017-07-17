Идейные бунтари Венесуэлы

ВАШИНГТОН – Фотографию Вилли Артеаги, который плачет, потому что венесуэльские силы безопасности сломали ему скрипку, увидели миллионы людей во всём мире. 23-хлетний Артеага участвовал в протестах против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, играя патриотические песни. Его взгляд отчаяния выражает чувства многих жителей Венесуэлы, гадающих, как долго ещё их страна должна страдать от насилия и плохого правления.
С тех пор как 1 апреля в Венесуэле начались организованные оппозицией уличные протесты, в их ходе погибли уже, по меньшей мере, 115 человек. Из них более 50 человек – моложе 30 лет, многие были ещё подростками. В их числе Неомар Ландер, 17-летний участник протестов, который, как сообщается, был застрелен в упор патроном со слезоточивым газом, и Йейсон Мор, которому тоже было 17 лет: его убили выстрелом в лицо, когда он участвовал в демонстрации на юго-западе страны.
Оценивать размер и демографию протестующей толпы всегда трудно; но уже можно сделать два чётких вывода по поводу нынешних протестов в Венесуэле. Во-первых, они оказались намного шире и более разнородными в социально-экономическом плане, чем протесты против Мадуро в 2014 году, в которых в основном участвовали венесуэльцы из среднего класса. Во-вторых, в сегодняшних протестах много молодёжи.
Молодёжь была лидером трёх волн протестов против чавистского режима, созданного предшественником Мадуро, Уго Чавесом (он умер в 2013 году). В 2007 году именно молодёжь возглавила протесты против правительства Чавеса, когда он закрыл популярный телеканал Radio Caracas Televisión, заменив его государственным телевещанием. Затем, в 2014 году, молодёжь вышла на митинги протеста против разгула криминального насилия в стране при Мадуро, а также в защиту своего права на протест. Сейчас новое поколение молодёжи присоединилось к ветеранам предыдущих волн, требуя провести выборы и покончить с действующим режимом.
Нынешние протесты длятся уже более 90 дней. Молодые венесуэльцы выступают против высокого уровня безработицы и отсутствия экономических перспектив. В 2016 году 70% всех протестов в Венесуэле были вызваны экономическим недовольством, при этом требование работы было одним из основных. Правительство перестало публиковать официальные данные о безработице больше года назад. Тем не менее, очевидно, что венесуэльцы (а особенно молодёжь, не имеющая возможности купить себе еду и жильё) страдают от углубляющегося экономического кризиса в стране больше, чем когда-либо.
Для режима молодёжь особенно опасна тем, что ей сейчас нечего терять, зато она может потерять всё в будущем. Как заявил один из студенческих лидеров в 2014 году, «мы должны протестовать, потому что власть крадёт наше будущее». Люди постарше, напротив, обычно руководствуются противоположными расчётами: они не хотят рисковать имуществом и доходами, которые у них есть сейчас, ради неопределённого будущего. Впрочем, когда их собственные дети выходят на улицы, они иногда идут вслед за ними.
В сегодняшних протестах режим может винить лишь себя. Чавес, словно латиноамериканский Дональд Трамп, пришёл к власти на волне популизма в 1998 году. Он часто хвастался своими успехами в борьбе с безработицей. Правительство Чавеса активно инвестировало в высшее образование; к 2010 году Венесуэла вышла на пятое место в мире по коэффициенту численности студентов. Многие из новых государственных университетов, созданных в тот период, оказались тесно связаны с правящим режимом. Студенты рассказывают, что власти требовали от их участия в проправительственных митинга, обещая в обмен работу в госсекторе после окончания вуза.
Чтобы выполнить эти обещания, власти направляли огромные нефтяные доходы страны, которые в тот момент у неё были, на расширение госсектора. Но расходование нефтяных доходов на подготовку студентов к выполнению работы, наличие которой зависит от сохранения нефтяных доходов в будущем, вряд ли можно назвать устойчивой экономической моделью. В 2014 году, когда цены на нефть начали падать, это стало совершенно очевидно.
Крах нефтяных цен в сочетании с последствиями многих лет плохого управления экономикой привёл к тому, что у молодых венесуэльцев остались только завышенные ожидания и никаких реальных перспектив. Но единственным решением, которое предложило правительство Мадуро, стало усиление репрессий.
Слёзы Артеаги, которые тот льёт по своей скрипке и своей стране, фотографии скорбящих на похоронах юных участников протестов, всё это наглядная иллюстрация сложившейся ситуации: молодёжь выходит на улицы, требуя перемен и возможностей, а правительство, возникшее на обещаниях, которые оно не в состоянии выполнить, отвечает насилием и пулями. Не выполнив свои обязательства, власти предали детей своих сторонников, применив против них то же самое насилие, которое раньше применялось лишь против элиты страны.
Вопрос теперь в том, кто сдастся первым. Неофициальный девиз протестов 2014 года звучал так: El que se cansa, pierde («Кто устанет, тот проиграет»). Но в тот раз оппозиция «моргнула» первой; протесты пошли на спад, как только начался чемпионат мира по футболу.
Теперь оппозиция выдвинула более конкретные требования и поклялась оставаться на улицах до тех пор, пока эти требования не будут выполнены. Оппозиционеры призывают власти провести справедливые президентские выборы, освободить всех политзаключённых, а также открыть гуманитарный коридор, чтобы страна могла получить остро необходимое продовольствие и медикаменты.
В проблемах страны Мадуро винит протестующих. Но на этот раз ему не хватит одной только популистской риторики, чтобы успокоить людей. Венесуэльцы высказались громко и ясно: они устали от популизма и не устанут от уличных протестов.
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Comment Commented Francesco D'Allessandro
These thoughts highlight the ongoing crisis that Venezuela is currently undergoing but at the end when you state: "Venezuelans have spoken loud and clear: they are tired of populism, and they will not tire of the streets" it becomes muddled for it is not populism that the citizenry have grown fed up with of but the so called "socialist" economic policies that have left the country in ruins. Though one can make the argument of dubbing President Maduro as a populist, and certainly he has traits that will make him so, he is nothing more than a wannabe socialist dictator following the footsteps of his icon Fidel Castro.
Also when you expressed that "it is betraying its supporters’ children with the violence it once reserved for the country’s elites", you also missed the mark for both Chavez and Maduro have been an equal opportunity dispenser of violence directed at whoever dissents with their views whether elite, high, middle or poor class. Read more
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