Сердце новой медицинской школы Африки

САН-ФРАНЦИСКО – Руанда добилась потрясающих успехов в области здравоохранения и уменьшения масштабов нищеты в мире. Эта небольшая, не имеющая выхода к морю африканская страна (размером со штат Массачусетс, но со вдвое большим населением) разработала систему первичной медико-санитарной помощи, в которой госпитализация и услуги страхования доступны почти всем. В Руанде уменьшилось неравенство не только экономическое, но и неравенство в отношении доступности медицинской помощи, и эта страна демонстрирует, как «справедливость в отношении здоровья» помогает строить сильное общество.

Секрет успеха Руанды в том, что ее лидеры строят «современные институты на на основе традиционных ценностей». Они построили систему общинного правосудия, которая называется «гачача», объединившую в себе потребность в общенациональном примирении с древней традицией милосердия. Они вдохнули новую жизнь в гражданскую традицию «умуганда», когда раз в месяц граждане, в том числе президент, собираются вместе, чтобы прополоть свои поля, убрать улицы и построить дома для самых бедных.

В 2015 году правительство Руанды и базирующаяся в Бостоне организация «Партнеры по здоровью» (PIH) с помощью Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Фонда Натана Каммингса создали частный некоммерческий Университет глобальной справедливости в здравоохранении (University of Global Health Equity, UGHE ). Университет основан на том принципе, что каждый член общества достоин равных возможностей и права на лечение, и сосредоточивает основное внимание на предоставлении качественной медицинской помощи тем, кто в ней нуждается больше всего. Агнес Бинагвахо, один из основатель UGHE, бывшая министр здравоохранения и адъюнкт-профессор в Гарвардской медицинской школе, однажды сказала мне: «Зачем мне растить своих детей в стране, где не всем детям одинаково доступна медицинская помощь?»

Правительство Руанды уже обещало UGHE 43 миллиона долларов в виде земли и инфраструктурной поддержки. Его руководители начали двухгодичную заочную магистерскую программу на тему оказания медицинской помощи в мире, чтобы готовить специалистов по созданию государственной системы здравоохранения в развивающихся странах. Лекторы из министерства здравоохранения Руанды, с медицинского факультета Гарвардского университета, Йельского университета и университета Тафтса обучали руандийских студентов всему – от эпидемиологии до управления бюджетом.

Летом прошлого года UGHE начал строительство на территории кампуса площадью 250 акров в Бутаро. В этом году 250 специалистов из таких отдаленных стран, как Мексика и Австралия, будут бороться за 25 мест в этом университетском городке. На очереди – по��готовка студентов по таким специальностям, как сестринское дело и гигиена полости рта, а также внеклинические программы по управлению научными исследованиями и здравоохранением. В 2018 году на базе кампуса UGHE откроется также школа медицины. Таким образом появится место, где многие поколения специалистов в области здравоохранения будут обучаться тому, как лечить пациентов, понимать социологию болезней и строить системы здравоохранения, способствующие созданию сильного общества.

Основатели UGHE считают, что к тому времени, когда университет отметит свой десятилетний юбилей, он выпустит 480 студентов; еще 870 будут находиться в процессе обучения; а курсы бизнес-образования посетят более 2500 специалистов. Они ожидают, что более тысячи студентов UGHE на протяжении первого десятилетия прибудут из других стран Африки, Азии, Европы и Америки.

Руандийцы будет приглашать этих иностранных студентов посетить местные сообщества, чтобы понаблюдать за традициями и научиться помогать своим людям. Молодые люди будут посещать руандийские свадьбы и похороны, научатся готовить местные блюда и отведают их, а также освоят основы местного языка, что поможет им взглянуть на основополагающие ценности коренного населения. Руандийцы будут обучать гостей из других стран тому, что в Африке семья – это всеобъемлющее понятие и что в Руанде все нынешнее поколение относится к следующему поколению, как к собственным детям. Международная сеть выпускников UGHE, объединенных преданностью делу справедливого здравоохранения для своих общин, станет глобальной силой, способствующей переменам.

UGHE также укрепит руандийское общество. Хотя страна рассматривается многими как одно из самых безопасных и наименее коррумпированных обществ в мире, Руанда сталкивается с большой нехваткой врачей и медсестер. В Руанде есть 684 врача в общей сложности, что намного ниже 1182 врачей, предложенных Министерством здравоохранения, и только 27% от рекомендованного минимума Всемирной организации здравоохранения 2576 врачей.

UGHE уже создал рабочие места, нанимая местных работников, и расширил доступ к региону за счет создания новых дорог. Это может увеличить ВВП Руанды на 0,5% в год, а каждый доллар, вложенный в UGHE, может внести вклад в экономическое развитие на два доллара, согласно оценкам McKinsey & Company.

Некоторые социологи утверждают, что бедность – не только вопрос плохого питания, отсутствия медицинской помощи и ненадлежащего жилья; это также означает исключение из глобальных сетей торговли, науки и коммерции. Эта изоляция вредна, потому что разрушает надежды и чаяния народа на лучшую жизнь.

UGHE станет новейшим учреждением Руанды, государственно-частным партнерством, построенным на основе традиционных ценностей: общность, доверие, трудолюбие и оптимизм по поводу будущего. Он включит каждого гражданина Руанды в глобальное образовательное пространство.

Руандийцы добьются этого, как добились уже многого, потому что они считают, что единственные вложения инвестиции, которые могут окупиться сторицей – это вложения в своих детей, а также потому, что среди выпускников университета Global Health Equity будут также и их сыновья и дочери.