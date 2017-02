La nouvelle école de médecine au cœur de l’Afrique

Michael Fairbanks, a fellow at the Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University, is Chairman of the Board of Silver Creek Medicines.

SAN FRANCISCO – Le Rwanda est parvenu à des progrès dans les domaines de la santé et de la réduction de la pauvreté qui comptent parmi les plus spectaculaires au monde. Ce petit pays enclavé d’Afrique (il fait la taille du Massachusetts mais est deux fois plus peuplé) a mis en place un système de soins de santé qui offre un accès quasi universel aux soins cliniques et à l’assurance santé. Le Rwanda a réduit les inégalités, tant du point de vue économique que des soins de santé, et il apporte la preuve que l’équité en matière de santé aide à construire des sociétés fortes.

Le secret de la réussite rwandaise, c’est que les dirigeants du pays construisent « des institutions modernes à partir des valeurs traditionnelles ». Ils ont mis en place un système de juridictions populaires, de tribunaux collaboratifs, les gacaca, qui a placé le besoin de réconciliation nationale sous l’égide des traditions de clémence de la justice communautaire. Ils ont réinsufflé la vie à la coutume civique de l’umuganda, qui réunit toute la population, y compris le président, un jour par mois, pour débroussailler les champs, nettoyer les rues, bâtir un logis aux plus pauvres.

En 2015, le gouvernement rwandais et des partenaires de santé de Boston, ont fondé, avec l’aide de la fondation Bill et Melinda Gates et de la fondation Cummings, l’Université de l’équité en santé mondiale (University of Global Health Equity, UGHE), établissement privé à but non lucratif. L’établissement part du principe que chaque membre de la communauté mérite les mêmes soins et les mêmes facilités d’accès, et s’efforce de répondre aux besoins de soins de santé des plus démunis. Pour reprendre les termes d’Agnes Binagwaho, confondatrice de l’UGHE, ancienne ministre de la Santé et professeure associée à la faculté de médecine d’Harvard : « Pourquoi élèverais-je mes enfants dans un pays où tous les enfants n’ont pas accès aux mêmes soins médicaux que les miens ? »

Le gouvernement rwandais a d’ores et déjà promis 43 millions de dollars à l’UGHE, sous forme de terrains et d’infrastructures. Ses dirigeants ont lancé un master de sciences à temps partiel sur deux ans spécialisé en santé mondiale, qui dispense des enseignements sur la mise en place de systèmes de soins de santé nationaux dans les pays en développement. Des conférenciers du ministère de la Santé rwandais, de la faculté de médecine d’Harvard, des universités Tufts et Yale y forment les étudiants tant à l’épidémiologie qu’à la gestion d’un budget.

L’été dernier, l’UGHE a lancé la construction d’un campus de 100 hectares à Butaro. Cette année, 250 professionnels, venus parfois de pays aussi lointains que le Mexique et l’Australie y concourent pour 25 places. Des diplômes de premier, deuxième et troisième cycle en soins infirmiers et en hygiène bucco-dentaire, mais aussi des programmes de recherche et de management de la santé, non tournés vers la clinique, viendront ensuite. En 2018, le campus de l’UGHE abritera également une faculté de médecine. Il fournira un lieu où des générations de professionnels de santé apprendront à soigner, à comprendre la sociologie des maladies, et à construire des systèmes de santé pour renforcer la société.

Les fondateurs de l’UGHE estiment que lorsque l’université célèbrera ses dix ans, 480 étudiants y auront reçu leur diplôme, que 870 autres seront en train de l’obtenir et que plus de 2 500 professionnels en auront suivi les cours de formations des cadres. Ils attendent, parmi ceux qui franchiront les portes de l’UGHE, plus de 1 000 étudiants venus du reste de l’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques.

Les Rwandais convieront ces étudiants internationaux à visiter leurs collectivités locales pour y prendre connaissance des traditions et comprendre comment soigner les habitants. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes assisteront aux mariages et aux funérailles des Rwandais, apprendront à goûter et à pratiquer leur cuisine, acquerront des rudiments de leur langue, la porte par laquelle ils pourront découvrir leur robustes valeurs. Les Rwandais apprendront à leurs hôtes internationaux qu’en Afrique, la famille est une notion globale, qui vaut dans tous les domaines, et qu’au Rwanda toute une génération traite son prochain comme ses propres enfants. Le réseau international des anciens élèves de l’UGHE, qui seront réunis par le même engagement à réaliser l’équité en matière de santé dans leurs propres communautés locales, deviendra une force mondiale de changement.

Mais l’UHGE renforcera aussi la société rwandaise. Si celle-ci apparaît aux yeux de beaucoup comme l’une des plus sûres et des moins corrompues du monde, le Rwanda doit faire face une terrible pénurie de médecins et d’infirmières. Le pays compte 684 médecins, soit bien en dessous de l’effectif de 1 182 que propose le ministère de la Santé et 27% seulement du minimum de 2 576 médecins recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

L’UGHE a déjà créé des emplois, en embauchant de la main-d’œuvre locale et en améliorant les accès à la région par la construction de nouvelles routes. On estime qu’elle pourrait accélérer de 0,5% par an la croissance du PIB rwandais et chaque dollar investi dans le projet pourrait potentiellement rapporter 2 dollars de développement économique selon le cabinet de conseil McKinsey.

Aux yeux de certains chercheurs en sciences sociales, la pauvreté n’est pas qu’une question de malnutrition, de manque de soins médicaux, de logements insalubres, elle traduit aussi l’exclusion hors des réseaux mondiaux des échanges, de la science et du commerce. L’isolement a des conséquences pernicieuses, car il détruit les espoirs des gens et leurs aspirations à une vie meilleure.

UGHE sera la dernière-née des institutions rwandaises, une collaboration public-privé fondée sur les valeurs traditionnelles : la communauté, la confiance, le travail et la foi dans l’avenir. Elle intégrera chaque citoyen rwandais dans les réseaux mondiaux de la connaissance.

Les Rwandais accompliront tout cela, comme ils font beaucoup de choses, parce qu’ils pensent que le seul investissement qui puisse engendrer des retours sans fin concerne leurs enfants, et parce que les diplômés de l’Université de l’équité en santé mondiale seront aussi leurs fils et leurs filles.

Traduction François Boisivon