حياة جديدة لحقوق السحب الخاصة؟

واشنطن العاصمة ــ كان صعود الحركات السياسية المناهضة للعولمة والتهديد المتمثل في تدابير الحماية التجارية من الأسباب التي دفعت بعض الناس إلى التساؤل حول ما إذا كان القلب المتعدد الأطراف والأكثر قوة للاقتصاد العالمي من شأنه أن يقلل من خطر التفتت الضار. ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الترتيبات الحالية ــ بقدر ما تتحمل من ضغوط ــ عكست رغبة أسلافنا القوية بعد الحرب العالمية الثانية في الحد من خطر سياسات "إفقار الجار" الوطنية، التي أعاقت النمو والازدهار والاستقرار العالمي في ثلاثينيات القرن العشرين.
وكانت اعتبارات مماثلة وراء إطلاق حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من الخمسين عاما، كمقدمة لعملة عالمية. ومع الاهتمام المتجدد باستقرار النظام النقدي الدولي، يتساءل البعض ــ بما في ذلك داخل صندوق النقد الدولي ــ ما إذا كان إحياء حقوق السحب الخاصة ليمثل جزءا من جهد فعّال لإعادة تنشيط تعددية الأطراف.
وقد شمل الزخم الأصلي لحقوق السحب الخاصة المخاوف بشأن قدرة العملة الوطنية على التوفيق بين الاحتياج إلى توفير السيولة العالمية والثقة في دورها كعملة احتياطية عالمية ــ أو ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد وصف "معضلة تريفين". فمن خلال إنشاء عملة دولية يديرها صندوق النقد الدولي، سعت الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز النظام النقدي الدولي بأصل احتياطي رسمي غير وطني.
وقد حالت عوامل قانونية وعملية، فضلا عن المقاومة السياسية من قِبَل بعض الدول لفكرة تفويض الحوكمة الاقتصادية لمؤسسات متعددة الأطراف، دون تلبية حقوق السحب الخاصة لتوقعات منشئيها المتواضعة، ناهيك عن الدور الأكبر كعملة احتياطية عالمية حقيقية ترسي الوظيفة التعاونية للاقتصاد العالمي الداعم للنمو. وقد أضاف فشل المعلومات وغير ذلك من إخفاقات السوق إلى التحديات، كما فعل ضعف البنية الأساسية المؤسسية. وكانت النتيجة إحداث فجوة كبيرة بين إمكانات حقوق السحب الخاصة وأدائها الفعلي.
وكانت هذه الفجوة تعني إهدار الفرص لتعزيز الاقتصاد العالمي ــ وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الأصول والخصوم، والسيولة المستجيبة، والتكييف بين دول العجز والفائض ــ وبالتالي نشوء فجوة بين النمو الحقيقي والمحتمل. وفي ظل حقوق السحب الخاصة التي توفر غراءً أقوى في قلب النظام النقدي الدولي، كان التنويع الاحترازي للعملات ليصبح أسهل، وكانت الحاجة إلى التأمين الذاتي المكلف وغير الفعّال لتتضاءل، وكان توفير السيولة ليصبح أقل تأثرا بالتقلبات الدورية.
وعلى هذا، فهل تعمل الرياح المعاكسة للعولمة اليوم ــ التي ترجع جزئيا إلى ضعف تنسيق السياسات العالمية في سياق سنوات طويلة للغاية من النمو المنخفض وغير الشامل بالدرجة الكافية ــ على خلق المجال لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة والمساهمات المحتملة؟
ينطوي علاج هذه المسألة، إذا كان لها أن تكتسب زخما، على التركيز على نظام بيئي لاستخدام حقوق السحب الخاصة، مع احتمال استفادة العملة المركبة ــ التي أضافت في العام الماضي الرنمينبي الصيني إلى الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأميركي ــ من حلقة حميدة. وعلى وجه التحديد، من الممكن أن تضمن الأدوار الثلاثة التي تلعبها حقوق السحب الخاصة ــ كأصل احتياطي رسمي، وعملة تستخدم على نطاق أوسع في الأنشطة المالية، ورأسمال ــ قدرا أعظم من السيولة الرسمية، وتوسيع نطاق الأصول الجديدة المستخدمة في مختلف أنحاء العالم في المعاملات العامة والخاصة، وتعزيز استخدامها كوحدة حسابية.
بطبيعة الحال، ونظرا لتبني الاقتصادات المتقدمة لسياسات شعبوية وقومية وأكثر توجها إلى الداخل، من غير المرجح إلى حد كبير أن نرى نهجا "ثوريا" لإعادة تنشيط حقوق السحب الخاصة. وحتى النهج التدريجي، الذي يبدأ بالثمار الدانية العملية التي لا تتطلب إدخال تعديلات على مواد الاتفاقية المؤسِّسة لصندوق النقد الدولي، قد يواجه تحديات سياسية. ولكن الأمر يستحق النظر.
وتشمل مجالات التركيز استخدام حقوق السحب الخاصة لإصدار السندات والمعاملات التجارية، وتطوير البنية الأساسية للأسواق (بما في ذلك المدفوعات وآليات التسوية)، وتحسين منهجيات التقييم، والتطوير التدريجي لمنحنى العائد على القروض والسندات المقومة بحقوق السحب الخاصة. وهذا من شأنه أن يساعد أيضا في تعزيز الترابط المتبادل بين أدوار حقوق السحب الخاصة، من أجل الوصول إلى الكتلة الحرجة سريعا وتأمين الأساس للمزيد من المكاسب الإضافية.
بيد أن ضمان نجاح هذا الجهد يتطلب تطوير النهج الذي يتبناه صندوق النقد الدولي ــ كما فعل في التعامل مع القضايا الخاصة بكل دولة.
عندما انضممت إلى صندوق النقد الدولي في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، لم تلق المناقشات مع النظراء غير الحكوميين، سواء بشأن الدولة أو عمل السياسات، أي تشجيع. واليوم اختلف الموقف تماما. فالآن، يُنظَر إلى المشاركة الوطنية الأوسع ــ مع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام المحلية، ومجموعة واسعة من الساسة ــ باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المشورة الفعّالة المقدمة لكل دولة وتنفيذ البرامج، فضلا عن كونها ضرورة أساسية لوظيفة "المراقبة" التي يمارسها الصندوق بموجب بند الاتفاقية المؤسِّسة له.
كما نحتاج إلى محور مماثل إذا كان لصندوق النقد الدولي أن يقدم الأفضل عندما يتعلق الأمر بالقضايا فوق الوطنية التي تحتل مراتب متزايدة الارتفاع على الأجندة السياسية. وعلى وجه التحديد، يتعين على الصندوق أن يعمل على تكميل عملائه الأساسيين التقليديين من الحكومات وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف (وخاصة البنك الدولي) بنظراء مؤثرين جهازيا على المستويين دون الوطني والخاص. ومن شأن الشراكات الناجمة عن هذا بين القطاعين العام والخاص أن تعمل على تعزيز الإصدار، وتطوير البنية الأساسية للأسواق، وتوفير السيولة لحقوق السحب الخاصة.
على الرغم من صعوبة الجمع بين الأنشطة الإنمائية والتجارية، فإن العواقب التي قد يتحملها النمو والاستقرار العالميين نتيجة لعدم القيام بذلك تشير إلى ضرورة استكشاف هذا الجهد. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن يبدأ صندوق النقد الدولي صغيرا، مع التركيز على التفاعلات مع مؤسسات رسمية متعددة الأطراف وإقليمية أخرى، وصناديق الثروة السيادية، والشركات المالية المتعددة الجنسيات ــ وكل هذا يرتكز على تحالفات نشطة بين الراغبين في مجموعة العشرين.
في عالَم مثالي، كانت حقوق السحب الخاصة لتتطور إلى عملة احتياطية أكثر قوة خلال عصر تسارع التجارة والعولمة المالية. وفي العالَم على حاله اليوم، يواجه النظام النقدي الدولي خيارين: إما التفتت وكل ما يترتب عليه من مخاطر وإهدار للفرص، أو النهج التدريجي لتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وتحقيق كامل إمكانات النمو، استنادا إلى شراكات تتجه من القاعدة إلى القمة وتعمل على تسهيل التقدم الجهازي الشامل.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
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Comment Commented Per Kurowski
“A mixture of thousand solutions, many of them inadequate, may lead to a flexible world that can bend with the storms. A world obsessed with Best Practices may calcify its structure and break with any small wind.”
http://subprimeregulations.blogspot.com/2003/03/my-comments-on-world-banks-strategic.html
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Comment Commented Paul Daley
The SDR was meant to supplement world reserves back in the days when the US ran current account surpluses or small deficits. That's not the case today; the world is awash in reserves. The problem now lies in the use of those reserves. The FED and other central banks have used their powers of seigniorage to prop up asset prices and entrench current account deficits. Moving the power of seigniorage out of the hands of central bank officials would help, but that can be done nationally. There is no need for an international custodian for reserve creation, nor is there likely to be much support for such a custodian. Read more
Comment Commented Jose araujo
So the IMF is a bankrupted, incompetent institution, that acts like the shylock for the EU and the FED forcing countries into misery without any consideration for theire economic future.
And El Erian wants the IMF to be the worlds Central Bank... Fortunatly he is wrong most (all) of the time Read more
Comment Commented Steve Hurst
Jose
The reality is it is all about milking the taxpayer
It's best to not get into the situation of borrowing from the IMF because they are effectively the lender of last resort. Lenders of last resort tend to lay the conditions out not the borrower. That's why such lenders tend to have high profits
'Ahead of the payment of €462 million by Greece to the IMF on Thursday 9 April, figures released by the Jubilee Debt Campaign show that the IMF has made €2.5 billion of profit out of its loans to Greece since 2010. If Greece does repay the IMF in full this will rise to €4.3 billion by 2024.'
http://jubileedebt.org.uk/news/imf-made-e2-5-billion-profit-greece-loans
Fire sales are equally an opportunity as per PIMCO being interested in double digit returns on dumped toxic assets
Here's how it goes - 'Private bidders, which could be other banks or individuals or even hedge funds, would bid for the assets. Let's say the winning bid was $100 million. Well, private investors would put up about 7 percent, or $7 million. The Treasury would put up an equal amount, another $7 million. The rest of the purchase could be financed by loans that would be guaranteed by the FDIC. Those loans would cover about 85 percent of the purchase price. Now, let's say the partnerships sold the assets later for a profit. The government and the private investors would share equally in that profit, even though the government risked much more money. If there were losses, the private investor and the government would share in the losses, up to about 15 percent. Beyond that, all the losses would be absorbed by the government.'
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102280141
Some of these toxic assets were bought circa 7 cents in the dollar (from memory) Read more
Comment Commented Jose araujo
Actually I'm quite surprised, I've allways taken El Erian for a gold standard guy... Read more
Comment Commented stephan Edwards
Trust the IMF .... to basically be the worlds central bank... with their track record???? Can't speak for anyone else but a world run by and for banks??? ..........NO THANK YOU. The IMF has essentially acted has hired gun for the big banks for years and now you want to giv them more power??? Read more
Comment Commented Marc Laventurier
So long as vastly more progressive estate, capital gains and income taxes can ultimately be denominated in SDR/XDR worldwide, why not? Read more
Comment Commented Steve Hurst
So - How can a SDR designed to stop beggar-thy-neighbour policies ameliorate beggar-thy-neighbour behaviour which is intrinsic in National internal de facto process
I am afraid you appear overestimate the effect any such supra national jaw-jaw can have when for the average Joe the problem is being beggared by his fellow nationals not just the imaginary average Ho in China . Further when such beggaring obviously reduces Joes's disposable income how can an SDR raise the contents of Joe's wallet so he feels like buying the goods the SDR is proposed to encourage. The problem in trade volumes flattening in a consumer society suggests that the consumer is sick not the trade
What is debatable to me is the idea that seems to be relentlessly postulated overtly or implicitly pretty much everywhere I look that the whole world should form a giant circle with each one servicing the fellow in front from behind and that this can evermore expand to infinity and beyond and SDR's and the like will lubricate a process when the problem is the process
Here is a short piece from Scott Galloway detailing the income distribution problem that no SDR will address
http://uk.businessinsider.com/scott-galloway-explains-big-four-amazon-apple-google-facebook-2017-4 Read more
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