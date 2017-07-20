Когда популизм может убить

ЛОНДОН – Необоснованный скептицизм в отношении вакцин в некоторых сообществах, как в развивающихся, так и в развитых странах, стал в последние годы одним из самых серьезных препятствий для глобального прогресса в области общественного здравоохранения. Фактически это одна из основных причин того, что инфекционные заболевания, которые можно было бы искоренить, существуют и поныне.

Например, попытка искоренить полиомиелит во всем мире была сорвана в Афганистане, Пакистане и Нигерии, где правление исламистских боевиков привело к усилению сопротивления кампаниям по вакцинации. А многие страны с высоким уровнем дохода пережили в последние годы вспышки кори из-за опасений по поводу вакцинации, которая началась с публикации мошеннической статьи в британском медицинском журнале The Lancet в 1998 году.

А с недавних пор скептицизм в отношении безопасности и эффективности вакцин усилился в Южной Европе. Согласно исследованию 2016 года, Греция в настоящее время входит в первую десятку стран мира, где меньше всего уверены в безопасности вакцин. И, как отметил министр здравоохранения Греции Андреас Ксантос, медицинские работники все чаще сталкиваются с родителями, которые опасаются вакцинации своих детей.

Аналогично, и в Италии министр здравоохранения Беатрис Лоренцин недавно предупредила о кампании «поддельных новостей», поддерживаемой оппозиционным движением «Пять звезд», направленной на то, чтобы отговорить родителей от вакцинации своих детей. Уже сейчас в Италии доля двухлетних детей, привитых против кори, составляет менее 80%, что значительно ниже рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения порогового значения в 95%. Поэтому неудивительно, что в апреле этого года в Италии было в пять раз больше случаев кори, чем в апреле 2016 года.

В мае Греция и Италия отреагировали очень по-разному в ответ на «прививочный скептицизм». В Греции, несмотря на то что вакцинация детей была обязательной с 1999 года (если этому не препятствует заболевание ребенка, подтвержденное документально), Ксантос выступил за возможность отказа для родителей, которые не хотят вакцинировать своих детей.

Напротив, правительство Италии, возглавляемое левоцентристской Демократической партией, сделало прививки против 12 предотвратимых болезней обязательными для всех детей. Согласно новому закону, невакцинированные дети не могут посещать школу, а на их родителей может быть наложен штраф за то, что их дети ее не посещают. По словам Лоренцин, закон призван стать «очень громким заявлением для общественности» о важности прививки.

Другими словами, два левых правительства ответили на одну и ту же проблему общественного здравоохранения по-разному. В то время как Греция перешла от патернализма к laissez faire (принципу невмешательства), Италия двинулась в противоположном направлении.

Решение правительства Греции, возглавляемого Сиризой, несомненно, более странное, с учетом того что в большинстве других областей политики Сириза склоняется к активному вмешательству государства. В Италии правительство реагирует на популистскую программу движения «Пять звезд» по борьбе с вакцинацией, которая стала частью его более широкой кампании против государства, традиционных политических партий, «экспертов», ответственных за финансовый кризис 2008 года и затянувшееся экономическое недомогание в еврозоне.

Но, если отставить политику в сторону, существуют веские причины, по которым правительства должны назначать прививки для всех детей, а не оставлять это решение на усмотрение родителей. В конечном счете, именно государство несет ответственность за защиту уязвимых лиц – в данном случае маленьких детей – от предсказуемого вреда.

В 1990 году Греция подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка, в которой она признала право всех детей на «наивысший достижимый уровень здоровья и условия для лечения болезней и реабилитации здоровья». Но, разрешив дезинформированным родителям отказаться от вакцинации, Греция подвергает детей угрозе инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить, и открыто нарушает свое обещание гарантировать, чтобы «ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к таким услугам в области здравоохранения».

Более того, правительства несут ответственность за утверждение общественных благ с помощью законодательства, а «групповой иммунитет» является одним из таких благ. Групповой иммунитет – это уровень охвата вакцинацией, достаточно высокий, чтобы предотвратить распространение болезни среди населения. Достижение группового иммунитета является одним из способов защиты уязвимых членов сообщества, которых нельзя вакцинировать, потому что у них ослаблен иммунитет или они просто слишком стары.

Кроме того, вакцинация является важным инструментом в борьбе с одной из самых серьезных проблем здоровья в XXI веке: резистентностью к противомикробным препаратам. Предотвращая инфекции, вакцины предотвращают и чрезмерное использование антибиотиков, тем самым замедляя развитие резистентности к лекарственным препаратам. Если говорить в более общем плане, то широко известно, что высокий охват вакцинацией повышает уровень здоровья населения и что более здоровые люди могут вносить больший вклад в экономическое и социальное развитие своего общества.

Никакие медицинские или технические препятствия не мешают нам искоренить предотвратимые инфекционные заболевания, такие как корь и полиомиелит. Напротив, самым большим препятствием является сопротивление вакцинации со стороны людей. Позволяя родителям принимать вызванные неосведомленностью решения о здоровье не только своих собственных детей, но и всего их сообщества, правительство Сиризы лишь усугубляет проблему. Правительствам следует просвещать общественность, чтобы охватить прививками больше населения, а не подкреплять необоснованные опасения по поводу безопасности вакцин.

Ни одна страна не сможет достичь группового иммунитета, – и в конечном итоге искоренить предотвратимые инфекционные заболевания, – если позволит родителям отказаться от вакцинации своих детей, как это сделали в Греции. Но просто наказывать неподчиняющихся родителей, как в Италии – тоже не дело. В конечном счете, чтобы победить инфекционные заболевания, нам придется сделать так, чтобы люди снова поверили специалистам, и вернуть доверие тех сообществ, которые в последние годы стали все с большим подозрением относиться к властям.