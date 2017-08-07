Демократический режим в Пакистане сохранится

ЛАХОР – Решение Верховного суда Пакистана отстранить от должности премьер-министра Наваза Шарифа, располагавшего значительным большинством в Национальной ассамблее, многие на Западе восприняли как зловещий признак возобновления политической нестабильности или даже как начало возврата к авторитаризму. Но, если взглянуть на политическую историю Пакистана, можно сделать совсем иные выводы.

Современный Пакистан появился не в августе 1947 года, когда он обрёл независимость, а, скорее, в декабре 1971 года, когда после кровавой гражданской войны восточная часть страны превратилась в Бангладеш. После этого в Пакистане установился режим парламентской демократии во главе с харизматичным премьер-министром Зульфикаром Али Бхутто.

Обвинения в массовых подтасовках результатов голосования на выборах в 1977 году вызвали повсеместные беспорядки, которые привели не только к падению Бхутто (в дальнейшем он был казнён), но и к военному перевороту. В 1978 году президентом стал генерал Мухаммед Зия-уль-Хак, остававшийся на этом посту десять лет, вплоть до своей смерти.

После смерти Зия-уль-Хака у власти вновь оказался демократически избранный, гражданский премьер-министр. Это была Беназир Бхутто, дочь Зульфикара Али, ставшая первой в истории женщиной, возглавившей страну с мусульманским большинством. Однако её первый премьерский срок оказался недолгим, потому что президент (с которым она вела борьбу за власть) на фоне обвинений Бхутто в коррупции и низком качестве управления отправил её в отставку, действуя на основании восьмой поправки к написанной военными конституции Пакистана.

Вскоре после этого премьер-министром стал Шариф. Его первый срок завершился в 1993 году: он уволился под давлением военных. Тем самым, был открыт путь к возвращению Бхутто, занимавшей пост премьер-министра вплоть до 1996 года, когда она была вновь отправлена в отставку, но на этот раз её собственной Пакистанской народной партией.

В 1997 году опять пришла очередь Шарифа. Однако с годами его конфронтация с военными усиливалась, что, в конце концов, привело к новому перевороту в 1999 году, за которым последовали восемь лет военного правления во главе с генералом Первезом Мушаррафом. В 2008 году под давлением народа Мушарраф ушёл в отставку, а на президентских выборах победил Асиф Зардари, вдовец Беназир Бхутто, убитой в декабре 2007-го.

Игнорируя положения конституции, Зардари не стал делегировать исполнительные полномочия премьер-министру, а вместо этого требовал от двух премьер-министров, работавших под его началом, выполнения своих приказов. В течение пятилетнего срока Зардари в Пакистане укрепилась президентская система. Однако положение изменилось, после того как в 2013 году Шариф вновь был избран премьер-министром – режим парламентской демократии был полностью восстановлен.

В целом, из 45 лет, прошедших с момента окончания гражданской войны, 24 года в Пакистане существовало президентское правление и только 21 год – парламентская демократия. Однако сегодня ситуация (её отличает независимая судебная система, свободная пресса, активное гражданское общество, сдержанно ведущая себя армия) благоприятствует сохранению парламентаризма, независимо от отставки Шарифа.

Более того, перспективы правительства Пакистана выглядят пока что весьма многообещающими. Шахид Хакан Аббаси, человек с хорошим образованием, бывший министр нефти, которого считают опытным менеджером, сейчас занимает пост исполняющего обязанности премьер-министра. Он может проработать в этой должности 45 дней, в течение которых новым главой Пакистана будет избран Шахбаз Шариф, младший брат Наваза Шарифа. Альтернативный вариант – Аббаси останется в должности и.о. до следующих всеобщих выборов, которые пройдут в мае 2018 года.

У второго варианта есть определённые политические преимущества. Шахбаз Шариф уже почти десятилетие является главным министром провинции Пенджаб, оплота правящей партии – Пакистанской мусульманской лиги, которую пока ещё возглавляет Наваз. У Шахбаза Шарифа есть обещания, которые ему надо выполнить, прежде чем покинуть свой пост, в первую очередь, речь идёт о ликвидации перебоев с обеспечением электроэнергией, которые подрывают экономику и нормальную жизнь населения, особенно сейчас, во время рекордно жаркого года в Пенджабе.

Кроме того, в Пенджабе надо улучшать городскую инфраструктуру. Население пакистанских городов ежегодно растёт на 6%, что повышает спрос на улучшение в системах транспорта, водоснабжения, канализации и сбора мусора, а также на услуги образования и здравоохранения. И это особенно касается Пенджаба, где с 2001 по 2011 годы численность городского населения выросла почти на 26%.

Региональная администрация Шарифа уже занимается этими проблемами, причём ощутимые улучшения ожидаются будущей весной. Если Шариф останется в Пенджабе, это будет, наверное, самый лучший способ гарантировать, что всё будет развиваться по плану, а значит, Пакистанская мусульманская лига сможет рассчитывать на активную поддержку избирателей в регионе на ближайших выборах.

Такой исход будет способствовать сохранению парламентской системы в Пакистане, что будет иметь важное значения и для всего остального мусульманского мира. Социальная стабильность, которой могут похвастаться лишь немногие мусульманские страны, требует открытых, инклюзивных, репрезентативных политических систем. Это особенно верно сегодня, когда медианный возраст населения в странах с мусульманским большинством равен примерно 25 годам. Мусульманская молодёжь мира, чья численность достигает 1,6 млрд человек, сейчас открыта внешнему миру, благодаря новым технологиям, и склонна поддерживать политику расширения открытости и новых возможностей.

Здесь есть урок и для иностранных держав. США давно склонны поддерживать «дружественные» авторитарные режимы, например, режим египетского президента Абдул Фаттаха ас-Сиси. Но хотя такой подход может отвечать сиюминутным американским интересам, со временем он приводит к нестабильности и социальному насилию, которое может перекинуться и на соседние страны региона, уже и так полного проблем.

В прошлом политическая система Пакистана, без сомнения, сталкивалась с очень серьёзными трудностями. Но увольнение Шарифа не обязательно предвещает возврат к нестабильности или, что ещё хуже, к военному правлению. Идя по стопам Индии, где достаточно инклюзивная политическая система является опорой поддержания сравнительного мира и стабильности на протяжении уже почти 70 лет, Пакистан, как представляется, будет продолжать движение по пути к демократической консолидации.