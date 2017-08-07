发自拉合尔——巴基斯坦最高法院关于现任总理纳瓦兹·谢里夫丧失任职资格的裁定（此君目前在国民议会中拥有过半数支持）被西方各界认为是政治不稳的不祥预兆，甚至可能重新回归独裁统治。然而巴基斯坦的政治史告诉我们，情况或许并非如此。



当今的巴基斯坦其实并非构建在1947年8月独立日的基础之上，而是1971年12月，当时在经历了血腥内战后，该国的东部地区分裂为孟加拉国。随后巴基斯坦建立了议会民主制，由富有魅力的总理扎比卡尔·阿里·布托（Zulfikar Ali Bhutto）所领导。

但1977年大选中关于大规模操纵选票行为的指控引发了广泛的动乱，不仅导致了布托的下台（以及最终被处决），还引发了军事政变。穆罕默德·齐亚哈克将军（General Muhammad Zia-ul-Haq）于1978年接替了总统职务，并一直任职到他十年后逝世。

而齐亚哈克的去世为巴基斯坦人迎来了另一位民选非军人总理：扎比卡尔·阿里的女儿贝纳齐尔·布托（Benazir Bhutto），也是众多穆斯林人口占多数国家中的第一位女性最高领导人。但是由于遭到腐败和管理不善的指控，当时的总统（同时也是布托的政敌）援引由巴基斯坦军方制定的宪法第八修正案罢免了她，提前结束了她的第一个任期。

不久之后谢里夫接任首相，但他的第一个任期于1993年以在军方压力下辞职而告终，也为布托的回归铺平了道路，后者的总理任期一直延续到1996年，直到再次被罢免——只不过这次出手的是她本人所属的巴基斯坦人民党。

1997年谢里夫再次掌权，但是他与军方的对抗多年来逐渐激化，导致1999年再次爆发政变，也带来了佩尔韦兹·穆沙拉夫将军（Pervez Musharraf）随后八年的军人统治。 2008年穆沙拉夫在民众压力下辞职，在随后的新一轮选举中贝纳齐尔·布托（在去年12月死于暗杀）的鳏夫阿西夫·扎尔达里（Asif Zardari）胜出并担任总统职务。

扎尔达里并未理会宪法将行政权力移交给总理的规定，而是希望在他手下任职的两位总理能言听计从。巴基斯坦的总统权力体系在扎尔达里这五年任期中得到了强化，但随着谢里夫在2013年重新当选总理，议会民主制度也实现了完全的回归。

在内战结束后的45年中，巴基斯坦在总统统治下度过了24年时间，而在议会民主制下之有21年。但是当前的状况下——以独立的司法机构，自由的新闻界，活跃的民间社会和行为克制的军方为特点——无论谢里夫是否遭到罢免，都将有利于议会制的延续。

而事实上，巴基斯坦政府的当前走向也让人满怀信心。临时总理一职由受过良好教育且管理能力让人称道的前石油部长沙希德·考坎·阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）担任，这意味着他有45天时间——足够让人们选举谢里夫的弟弟夏巴兹·谢里夫（Shahbaz Sharif）出任巴基斯坦的下一任领导人。又或者阿巴斯可以继续任职到明年5月举行下一次大选。

后一种策略能为夏巴兹·谢里夫带来明显的政治优势。他已经在旁遮普邦担任了近十年的首席部长，而此地正是执政党——仍然由他哥哥领导的巴基斯坦穆斯林联盟——的大本营。而在离职之前他还有一些承诺要兑现——首先就是减少电力供应不足的状况，这一状况一直以来都影响着经济发展和民众福利，而今年正是该邦有气象记录以来最热的一年。

旁遮普邦还需要更好的城市基础设��。巴基斯坦的城市人口数量每年都会增长6％，也因此对交通运输、水资源管理、卫生，固体废物收集以及教育和保健服务提出了更高的要求。旁​​遮普邦尤其如此，在2001至2011年间，该邦的城镇人口增加了近26％。

谢里夫治下的邦政府已经在着手处理这些问题，并预计会在明年春天实现明显改善。让夏巴兹·谢里夫留在旁遮普邦可能是确保事情顺利进行的最佳方法，而巴基斯坦穆斯林联盟也可以借此在下届选举中赢得强大的选民支持。

这一结果将有助于巴基斯坦议会制度的延续，而这对于其他穆斯林世界来说也相当重要。穆斯林国家中能实现社会稳定的不多，而这种稳定要求本国的政治制度是公开，包容且具备民众代表性的。今时今日更是如此，穆斯林人口占多数国家的民众平均年龄大约在25岁左右。而在技术的帮助下，全球十六亿青年穆斯林都能放眼世界，也更愿意生活在更加开放且充满上升机会的社会中。

这也为其他外部实力带来了教训。美国长期以来都喜欢支持类似埃及总统阿巴德·法塔赫·塞西（Abdel Fattah el-Sisi）这类专制“友邦”。但这种做法虽然能在短期内服务于美国的利益，但最终还是会在这个本已麻烦不断的区域引发不稳定和社会暴力。



过去巴基斯坦政治制度无疑面临着严峻挑战。但是谢里夫的罢免并不意味着动荡将卷土重来，更遑论军事统治。印度借助合理包容的政治制度在近70年来实现了相对的和平与稳定，而巴基斯坦也正追随着邻国的脚步，沿着巩固民主的道路向前迈进。