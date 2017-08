Misurare la censura di Internet per la libertà

Maria Xynou, a digital rights advocate, manages community research on the study of Internet censorship at the Open Observatory of Network Interference (OONI) project.

ROMA – L’anno scorso, durante una devastante ondata di proteste politiche in Etiopia, il governo ha bloccato oltre 15 siti d’informazione e l’applicazione WhatsApp per smartphone. In quell’occasione, sono stati chiusi anche alcuni siti che promuovevano la libertà di espressione e i diritti LGBTQ, insieme ad altri che offrivano strumenti per aggirare la censura, come Tor e Psiphon.

Tutto questo è stato scoperto grazie all’impiego di un software chiamato ooniprobe, che è stato ideato per misurare la performance di rete e individuare casi di censura su Internet. Ooniprobe è stato messo a punto più di cinque anni fa dall’Open Observatory of Network Interference (OONI), l’osservatorio aperto dell’interferenza di rete supportato da Tor, per cui io stessa lavoro, il cui scopo è quello di promuovere la trasparenza, la responsabilità e la vigilanza in relazione alla censura di Internet. Il software è gratuito e accessibile a tutti, e di fatto conta già con decine di migliaia di utenti in oltre 190 paesi.

Questi utenti hanno contribuito alla raccolta di milioni di misurazioni della performance di rete, che vengono pubblicate su OONI Explorer, probabilmente la più importante risorsa sulla censura di Internet accessibile al pubblico. Grazie al loro utilizzo di ooniprobe, siamo riusciti a ricostruire l’entità dell’ondata censoria che l’anno scorso ha interessato l’Etiopia, così come i dettagli di molti altri casi di censura verificatisi in altre parti del mondo.

In Uganda, alcuni gruppi locali hanno utilizzato ooniprobe durante le ultime elezioni generali tenutesi lo scorso anno, poiché il governo aveva bloccato l’accesso ai social media. I dati raccolti grazie a ooniprobe non solo hanno confermato l’azione del governo, ma hanno anche rivelato quali siti erano stati bloccati e i diversi metodi impiegati dagli ISP (Internet Service Providers), ovvero i fornitori di servizi in rete, per mettere in atto la censura.

Ooniprobe si è rivelato utile anche in Malesia nel 2015. Messo di fronte all’accusa di aver trasferito quasi 700 milioni di dollari dal fondo d’investimento statale 1MDB ai suoi conti bancari personali, il primo ministro Najib Razak aveva tentato di bloccare l’accesso a siti di notizie e blog che avevano denunciato lo scandalo. È stato grazie al software ooniprobe che alcuni gruppi della società civile malese sono riusciti a raccogliere dati utilizzabili come prova dell’avvenuto blocco.

Ovviamente, non sempre la censura viene applicata per proteggere i detentori del potere politico. Essa viene anche utilizzata per rafforzare norme sociali e culturali. In Indonesia, ad esempio, una scarsa tolleranza sociale nei riguardi dell’omosessualità può aver contribuito al blocco di numerosi siti LGBTQ, anche se ufficialmente il paese non limita i diritti di queste persone. Fattori simili possono aver influenzato il tentativo di bloccare siti considerati troppo critici nei confronti dell’Islam.

In Thailandia, negli ultimi tre anni, gli ISP hanno bloccato l’accesso ad alcuni siti ritenuti offensivi nei riguardi della famiglia reale thailandese. In questo caso, però, esiste una giustificazione legale: la rigida legge sul reato di lesa maestà del paese protegge i più alti rappresentanti della famiglia reale da offese o minacce. Tra gli altri casi di censura di Internet legalmente giustificata rientra il blocco di siti con immagini sessualmente esplicite nei paesi in cui la pornografia è vietata.

Ci sono casi, poi, in cui il motivo alla base della censura è vago. Perché, ad esempio, è stato bloccato un sito di incontri online in Malesia? In alcuni paesi, sembra che gli ISP censurino siti a propria discrezione. Secondo dati raccolti con ooniprobe, alcuni ISP thailandesi hanno simultaneamente bloccato l’accesso a siti web differenti – da quelli di notizie fino a Wikileaks e ai siti pornografici – il che indica che potrebbero aver ricevuto ordini poco chiari dalle autorità.

Prima dell’avvento di ooniprobe, la censura di Internet era difficile da rilevare, e ciò faceva sì che nessuno se ne assumesse la responsabilità, con i governi e gli ISP che spesso negavano qualunque tipo di coinvolgimento. Anche nei casi in cui i governi pubblicano le liste ufficiali dei siti bloccati, alcuni possono restarne fuori. Allo stesso modo, può accadere che non sempre gli ISP rispettino l’ordine ufficiale di rimuovere un blocco. In Indonesia, ad esempio, è emerso di recente che siti come Vimeo e Reddit risultavano ancora bloccati, anche se il blocco era stato revocato ufficialmente più di due anni fa.

Con il software ooniprobe gli utenti non solo hanno la possibilità di denunciare la censura di Internet, ma possono anche ottenere informazioni dettagliate su come, quando, dove e da chi viene applicata. Il Web-Connectivity Test, ovvero il test di connettività elaborato dall’OONI, ad esempio, serve a stabilire se l’accesso ad alcuni siti è bloccato mediante manomissione dei DNS, blocco del TCP/IP, o un proxy HTTP trasparente.

Altri test sono studiati per analizzare l’accessibilità delle applicazioni di chat – come WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger –, nonché degli strumenti per aggirare la censura, come Tor, Psiphon e Lantern. L’OONI offre anche test per software che rivelano la presenza di sistemi (“middle boxes”) potenzialmente responsabili di censura o sorveglianza della rete.

L’ampiezza dei dati raccolti dall’OONI favorisce l’assunzione di responsabilità e una vigilanza oggi più che mai necessarie. Gli avvocati possono utilizzare questi dati per determinare la legalità della censura di Internet nel proprio paese, e potenzialmente addurli come prova in tribunale. Giornalisti, ricercatori e sostenitori dei diritti umani possono, invece, usarli per ricavare informazioni utili al proprio lavoro. D’altro canto, sistemi volti ad aggirare la censura, come Tor, possono avvalersi delle conclusioni raggiunte dall’osservatorio in merito a casi di censura emergenti per affinare i propri strumenti e strategie.

Questi dati possono contribuire ad arricchire il dibattito pubblico sulla legalità, la necessità e la proporzionalità della censura di Internet, diventando così uno strumento cruciale per tutelare i diritti umani su Internet e oltre.

Traduzione di Federica Frasca