罗马—去年，在埃塞俄比亚可怕的政治示威风潮中，埃塞俄比亚政府封禁了超过15家媒体网站以及智能手机聊天应用WhatsApp。宣扬新闻自由和LGBTQ+权利的网站，以及Tor和Psiphon等规避审查的工具也被封禁。

所有这些都是通过一个叫作ooniprobe的软件曝光的。这个软件是为了测量网络、侦测网络审查而设计。它在五年多前由Tor支持的互联网干预开放观察（Open Observatory of Network Interference，OONI）为了促进互联网审查的透明度、问责和监督而开发。我是其中的工作人员。该软件是一个免费的开源软件，这意味着任何人都可以使用它。事实上，目前ooniprobe在190多个国家拥有数十万用户。

这些用户帮助收集数百万个互联网测量指标，全部通过OONI浏览器发布，它可能是可以公开获得的最大的互联网审查情况信息源。感谢他们使用ooniprobe，让我们得以掌握去年埃塞俄比亚审查风潮的规模，以及世界其他地区的许多互联网审查的细节。

在乌干达，一些当地组织在去年大选期间使用了ooniprobe。在此期间，社交媒体被政府封禁。Ooniprobe的网络测量数据不但确认了政府存在封禁行为，还揭示了哪些网站被封禁，以及互联网服务提供商（ISP）用了哪些不同的方法实施审查。

Ooniprobe在2015年的马来西亚也大显神威。马来西亚总理纳吉被控将近7亿美元从国家投资基金1MDB转移到其个人账户，为此他试图封禁报道这一丑闻的新闻媒体和博客。Ooniprobe的网络测量软件让马来西亚公民社会组织得以收集到可作为封禁证据的数据。

当然，审查并非总是为了保护政治权势人物；它也可以用来加强社会和文化规范。比如，在印尼，同性恋的社会容忍度很低，这是其封禁众多LGBTQ+网站的原因之一，虽然该国官方并不限制LGBTQ+权利。类似的因素可能也影响到对伊斯兰教持过度批判态度的网站的封禁行为。

在泰国，ISP在过去三年中封禁了一大批被认为对王室有冒犯行为的网站。但这个例子也有其法律正当性：泰国严禁大不敬行为，王室最高成员不可冒犯或威胁。其他具有法律正当性的互联网审查包括禁止色情内容的国家封禁有赤裸裸性形象的网站。

也有不少审查，背后的动机不明。比如，马来西亚为什么要封禁一家在线约会网站？在一些国家，ISP似乎可以随心所欲地审查网站。据ooniprobe的数据，多家泰国ISP联手封禁了多种网站——从新闻媒体到维基解密和色情网站——这表明它们可能收到了当局的指令。

Ooniprobe诞生前，这些审查很难被侦测到，这导致了难以问责，政府和ISP常常否认一切与审查有关的指控。即使有时政府会公布官方封禁网站名单，也会网开一面。类似地，ISP也不会一直遵守官方的封禁指令。比如，Vimeo和Reddit最近被发现遭到了印尼一些社交网络的封禁，尽管官方在两年多前就将它们移出了封禁名单。

有了ooniprobe，用户不但能够曝光互联网审查；还可以了解关于审查如何实施、何时实施、由谁实施的大量细节。比如，OONI的网络连通性测试可以检查网站接入是否通过DNS削弱、TCP/IP封禁或透明HTTP代理封禁。

其他ooniprobe测试可以检查聊天应用在网络中是否畅通，比如WhatsApp、Telegram和Facebook Messenger，以及规避审查的工具是否可用，比如Tor、Psiphon和Lantern。OONI还提供软件测试，以发现是否有可能造成审查或监控的系统（“中间盒”）的存在。

OONI数据的深度支持急需的问责和监督。律师可以援引OONI数据评估互联网审查的合法性，并可以作为呈堂证供。记者、研究者和人权卫士可以使用OONI数据了解他们的工作情况。Tor等审查规避项目可以使用OONI数据提前发现审查，据此改进它们的工具和策略。

OONI数据有助于丰富关于互联网审查的合法性、必要性和适当性的公共讨论。它是一个在互联网捍卫人权的重要工具。