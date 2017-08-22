Как измерить свободу в интернете

РИМ – В прошлом году в Эфиопии во время волны политических протестов, сопровождавшихся жертвами, правительство страны заблокировало более 15 медиа-сайтов, также мобильное приложение WhatsApp. Кроме того, был закрыт доступ к сайтам, выступающим за свободу слова и за права LGBTQ+, а также к инструментам обхода цензуры, таким как Tor и Psiphon.

Всё это стало известно благодаря программе под названием ooniprobe, созданной для измерения сетевого трафика и выявления случаев цензуры в Интернете. Программа ooniprobe была разработана более пяти лет назад «Открытой обсерваторией сетевых помех» (Open Observatory of Network Interference, сокращённо OONI), которую поддерживает проект Tor и с которой я работаю, с целью повысить прозрачность, подотчётность и надзор за цензурой в Интернете. Приложение бесплатное, с открытым исходным кодом, а это значит, что его может использовать любой. И действительно, именно так и поступают уже десятки тысяч пользователей ooniprobe в более чем 190 странах.

Пользователи помогли собрать коллекцию из миллионов замеров сети, которые полностью опубликованы на сайте OONI Explorer, вероятно, самом большом публично доступном ресурсе, посвящённом цензуре в Интернете. Благодаря пользователям ooniprobe, мы раскрыли масштабы волны цензуры в Эфиопии в прошлом году, а также подробности многочисленных случаев цензуры в других странах мира.

В прошлом году в Уганде местные группы использовали ooniprobe во время всеобщих выборов, когда правительство блокировало социальные сети. Полученные ooniprobe данные замеров сетевого трафика не только подтвердили эти действия правительства; они позволили также узнать, какие именно сайты блокировались, а также выявить разнообразные методы, применявшиеся интернет-провайдерами для осуществления цензуры.

В 2015 году приложение ooniprobe пригодилось в Малайзии. Премьер-министр страны Наджиб Разак, обвинявшийся в том, что он перевёл почти $700 млн из государственного инвестиционного фонда 1MDB на свой личный банковский счёт, попытался заблокировать новостные сайты и блоги, сообщавшие об этом скандале. Именно программа сетевых измерений ooniprobe позволила группам гражданского общества Малайзии собрать данные, доказывающие факт блокировок.

Разумеется, цензура применяется не только для защиты политически могущественных лиц. Её могут использовать и для укрепления социальных и культурных норм. Например, в Индонезии низкий уровень социальной толерантности к гомосексуальности, возможно, сыграл важную роль в блокировке многочисленных сайтов LGBTQ+, хотя официально эта страна не ограничивает права LGBTQ+. Аналогичные факторы могли стать причиной усилий по блокировке сайтов, которые считаются излишне критически настроенными в отношении ислама.

В Таиланде в течение последних трёх лет интернет-провайдеры блокировали доступ к сайтам, которые, как считается, оскорбляют королевскую семью страны. Здесь, впрочем, у них есть юридическое оправдание: в Таиланде действует строгий запрет на «оскорбление величества» (lèse-majesté), который защищает высших членов королевской семьи от оскорблений или угроз. К другим случаям легально оправданной цензуры в интернете относится блокировка сайтов с откровенно сексуальным контентом в странах, где запрещена порнография.

Следует упомянуть случаи, когда мотивация цензуры неясна. Почему, например, в Малайзии заблокировали сайт знакомств? В некоторых странах интернет-провайдеры, похоже, занимаются цензурой сайтов по собственному усмотрению. По данным ooniprobe, множество интернет-провайдеров Таиланда одновременно заблокировали доступ к различным сайтам (от новостных изданий и «Викиликс» до порнографии), что указывает на вероятность получения неких смутных указаний от властей.

До появления ooniprobe подобные случаи цензуры было трудно отследить, что приводило к отсутствию ответственности, поскольку власти и интернет-провайдеры полностью отрицали свою причастность к ним. Даже когда власти официально объявляют списки заблокированных сайтов, они могут включать в них не все цели. Тем временем, интернет-провайдеры не всегда выполняют официальные приказы о снятии блокировок. Например, недавно обнаружилось, что Vimeo и Reddit заблокированы в некоторых сетях в Индонезии, хотя официальный запрет на эти сайты был отменён более двух лет назад.

Благодаря ooniprobe, пользователи имеют возможность не только обнаруживать случаи интернет-цензуры, но и получать важные подробности о том, как, когда, где и кем осуществляется эта цензура. Например, тест на веб-подключение OONI предназначен для анализа методов блокировки сайтов – через закрытие доменных имён, блокирование TCP/IP или прозрачный HTTP прокси-сервер.

Другие тесты ooniprobe предназначены для анализа доступности мессенджеров, а именно, WhatsApp, Telegram и Facebook Messenger, внутри сетей, а также доступности инструментов обхода цензуры, таких как Tor, Psiphon и Lantern. Кроме того, OONI предоставляет программы с тестами, позволяющими обнаружить присутствие систем (так называемых «middle boxes»), которые потенциально могут отвечать за цензуру или слежку.

Глубина данных OONI способствует укреплению столь необходимых подотчётности и надзора. Юристы могут использовать данные OONI для оценки законности цензуры в Интернете в своих странах и потенциально представлять их в качестве доказательства в судах. Журналисты, расследователи, защитники прав человека тоже могут пользоваться этими данными в своей работе. Наконец, проекты обхода цензуры, подобные Tor, могут использовать полученные OONI данные о новых случаях цензуры для выработки собственных инструментов и стратегий.

Данные OONI помогают оживлению общественной дискуссии о законности, необходимости и пропорциональности цензуры в Интернете. Это делает его критически важным инструментом для защиты прав человека в Интернете и за его пределами.