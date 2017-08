Medir a liberdade na Internet

Maria Xynou, a digital rights advocate, manages community research on the study of Internet censorship at the Open Observatory of Network Interference (OONI) project.

ROMA – No ano passado, durante uma onda de contestação política mortífera na Etiópia, o governo bloqueou mais de 15 sítios internet de meios de comunicação e a aplicação de chat para smartphones WhatsApp. Os sítios que promoviam a liberdade de expressão e os direitos LGBTQ+, e os que ofereciam ferramentas para contornamento da censura, tais como o Tor e o Psiphon, também foram suprimidos.

Tudo isto foi descoberto através da utilização de um software chamado ooniprobe, concebido para avaliação de redes e detecção de censura na Internet. O ooniprobe foi desenvolvido há mais de cinco anos pelo Open Observatory of Network Interference (OONI) (NdT: Observatório Aberto de Interferências na Rede), baseado no Tor e com o qual trabalho, para aumentar a transparência, a responsabilização, e a supervisão da censura na Internet. Este software é gratuito e de código-fonte aberto, o que significa que pode ser usado por qualquer pessoa. E, com efeito, dezenas de milhares de utilizadores do ooniprobe de mais de 190 países já fizeram isso mesmo.

Estes utilizadores já contribuíram para a colecção de milhões de medições de rede, tendo todas sido publicadas no OONI Explorer, provavelmente o maior recurso publicamente disponível sobre a censura na Internet. Graças à sua utilização do ooniprove, descobrimos a dimensão da onda de censura do ano passado na Etiópia, bem como detalhes de muitos outros casos de censura noutros pontos do mundo.

No Uganda, grupos locais usaram o ooniprobe durante as eleições legislativas do ano passado, quando o governo bloqueou as redes sociais. Os dados de medição de rede do ooniprobe não confirmaram apenas as acções do governo: também revelaram quais os sítios que foram bloqueados, e os vários métodos usados por fornecedores de serviços de internet (ISP: Internet Service Providers) para implementação da censura.

O ooniprobe também se revelou útil na Malásia em 2015. Ao enfrentar acusações de que teria transferido perto de 700 milhões de dólares do fundo de capitais estatais 1MDB para as suas contas bancárias pessoais, o primeiro-ministro Najib Razak tentou bloquear as plataformas de notícias e os blogues que divulgassem informações sobre o escândalo. Foi o software de medição de rede da ooniprobe que permitiu aos grupos da sociedade civil da Malásia recolherem dados que constituíssem provas do bloqueio.

Evidentemente, a censura não é somente aplicada para proteger os politicamente poderosos; também pode ser usada para reforçar normas sociais e culturais. Na Indonésia, por exemplo, a reduzida tolerância social à homossexualidade pode ter desempenhado um papel no bloqueio de numerosos sítios LGBTQ+, apesar do país não restringir oficialmente os direitos LGBTQ+. Factores semelhantes podem ter influenciado os esforços para bloquear sítios considerados demasiado críticos do Islão.

Na Tailândia, nos últimos três anos, os ISP bloquearam o acesso a uma série de sítios considerados como ofensivos para a família real do país. Mas, aqui, existe uma razão jurídica: a proibição formal da Tailândia contra a lesa-majestade protege os membros mais destacados da família real dos insultos e das ameaças. Outros casos de censura juridicamente justificada na Internet incluem o bloqueio de sítios sexualmente explícitos em países onde a pornografia é proibida.

Depois há os casos em que a motivação para a censura é pouco clara. Por exemplo, porque foi bloqueado um sítio de encontros on-line na Malásia? Nalguns países, os ISP parecem estar a censurar os sítios que bem entendem. De acordo com dados do ooniprobe, vários ISP tailandeses bloquearam simultaneamente o acesso a vários tipos de sítios, desde plataformas noticiosas ao Wikileaks e pornografia, indicando que terão provavelmente recebido ordens vagas das autoridades.

Antes do ooniprobe, esta censura dificilmente seria detectada, o que levava a uma ausência de responsabilização, já que os governos e os ISP negam frequentemente qualquer envolvimento. Mesmo nos casos em que os governos anunciam listas oficiais de sítios bloqueados, podem deixar de fora alguns alvos. Do mesmo modo, os ISP nem sempre cumprem as ordens oficiais de levantamento de bloqueios. Por exemplo, descobriu-se recentemente que o Vimeo e o Reddit estavam bloqueados nalgumas redes da Indonésia, apesar da proibição oficial desses sítios ter sido levantada há mais de dois anos.

Com o ooniprobe, os utilizadores não são apenas capazes de expor a censura na Internet; também podem recolher detalhes importantes sobre como, quando, onde, e por quem está a ser implementada a censura. O Teste de Conectividade Web do OONI, por exemplo, é concebido para examinar se o acesso aos sítios é bloqueado por manipulação de DNS, por bloqueio de TCP/IP, ou por um proxy de interceptação HTTP.

Outros testes do ooniprobe são concebidos para examinar a acessibilidade das aplicações de chat (nomeadamente, o WhatsApp, o Telegram, e o Facebook Messenger) nas redes, bem como a de ferramentas para contornar a censura, como o Tor, o Psiphon, e o Lantern. O OONI também fornece testes de software que revelam a presença de sistemas (“middle boxes”) que poderão ser potencialmente responsáveis pela censura e pela vigilância.

A profundidade dos dados do OONI promove uma muito necessária responsabilização e supervisão. Os advogados podem usar os dados do OONI para avaliar a legalidade da censura na Internet nos seus países, e potencialmente apresentá-los como prova em processos judiciais. Jornalistas, investigadores, e defensores dos direitos humanos podem também usar os dados para apoiarem o seu trabalho. E projectos de contornamento da censura como o Tor podem usar as constatações do OONI relativas a eventos emergentes de censura para modelarem as suas ferramentas e estratégias.

Os dados do OONI podem ajudar a enriquecer o debate público sobre a legalidade, a necessidade, e a proporcionalidade da censura na Internet. Isso torna-os uma ferramenta crítica para a salvaguarda dos direitos humanos na Internet e não só.