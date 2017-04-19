让妇女参与非洲的健康之战

布拉柴维尔——被忽视的热带疾病（NTD）不成比例的影响着女性和少女的健康。仅女性生殖器血吸虫病（FGS）一项就可以造成撒哈拉以南非洲地区1600万女性和少女忍受严重疼痛、出血和其他病变的折磨。

被忽视的热带疾病不仅能造成普遍的肉体痛苦，还会给数以百万计的女性和少女带来严重的长期经济社会影响。因为女性生殖器血吸虫病和淋巴丝虫病等疾病留下疤痕或遭到毁容的女性往往受到歧视，以至于她们无法结婚或者被配偶所抛弃。尽管毁容和社会耻辱还算不上致命条件，但却可以导致或加剧心理障碍，限制女性和少女所拥有的机遇。

自2000年以来，国际社会已经捐赠了足以预防50亿例被忽视的热带疾病的充裕药物。许多人现在认识到控制并最终消灭被忽视的热带疾病对实现涵盖营养、教育、医疗、水资源、卫生保健和经济发展等各个领域的可持续发展目标起着至关重要的作用。因为可持续发展目标的原则是“不放弃每一个人”，因此只有在上述目标针对所有地方的所有人——包括女性和少女——能够全部实现的情况下才能被视为成功。

可持续发展目标第五条特别呼吁世界各国到2030年“实现两性平等和针对所有女性和少女的授权”。性别平等适用于男性和女性，但需要特别注意改善女性和少女的生存条件。在非洲，妇女往往被剥夺权利，尽管她们占据非洲大陆的超过半数人口。为确保她们不被遗忘，我们必须提高对性别权力关系如何起作用的理解，从而正面解决这些社会问题。

因为处在生育年龄的女性和少女不成比例地受到被忽视的热带疾病所造成的健康和社会后果的影响，所以将她们纳入拟议中所有大规模健康政策干预行动的保障范围至关重要。而且，除了要使女性成为被忽视热带疾病计划的关注重点，我们还应当承认她们在推动可持续发展议程方面将发挥核心作用。

我们需要授权女性和少女推动并领导非洲的社会动员工作。女性扮演着正在竭尽全力为整个非洲大陆提供基本药物的公共卫生倡导者的一线伙伴的角色。不仅如此，女性可以协助控制来自源头的被忽视热带疾病的细菌携带者，因为她们可以确保社区中的所有成员��严格落实抗热带疾病药物的发放和治疗项目。

控制和根除被忽视热带疾病的持续努力在非洲已经取得了某些成果。但现在已经到了开发更多创新政策工具的时候。我们迫切需要跨项目、跨领域的综合方法来解决被忽视热带疾病的社会、经济和病原学因素。并且我们需要最脆弱群体的全面加入。如果做不到这一点，任何以最终根除被忽视热带疾病为目标的计划都不可能成功。

今年是世界卫生组织根除被忽视热带疾病路线图和被忽视热带疾病伦敦宣言发表五周年纪念日。我们欢欣鼓舞地看到国际社会不仅认识到被忽视的热带疾病对女性造成的负担不成比例，而且还清醒地认识到妇女在控制和根除上述疾病中能够发挥关键的作用。

现在越来越多的国际伙伴关系已经出现，我们拥有独一无二的机会永远结束这些导致民众衰弱的疾病。2016年，世卫组织非洲区办事处启动了根除被忽视热带疾病的扩大特别项目（ESPEN），该项目为非洲国家提供技术援助和筹资工具，以对抗可以先发制人地以化疗预防的5种被忽视的热带疾病：包括盘尾丝虫病、淋巴丝虫病、血吸虫病、土壤传播的蠕虫病和沙眼。

根除被忽视热带疾病的扩大特别项目（ESPEN）是将政府、全球公共卫生群体和其他利益相关方团结到一起的一项工作。加强专门为根除被忽视的热带疾病而设计的伙伴关系是我们的目标。为实现这一目的，根除被忽视热带疾病的扩大项目正在积极支持国家级抗热带疾病计划，相关计划是以打破被忽视的热带疾病所导致和维系的贫困循环为目的的。

随着世卫组织致力于实现可持续发展目标，我们将继续促进最弱势群体——尤其是女性和少女——为抗击疾病出力的参与性方法。最终，授权那些受影响最大的人是确保长期成功的唯一方式。

翻译：Xu Binbin