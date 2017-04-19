Привлечение женщин к борьбе за здоровье в Африке

БРАЗЗАВИЛЬ – Запущенные тропические болезни (ЗТБ) непропорционально широко поражают женщин и девушек. Один только шистосоматоз женских половых органов (FGS), вызывающий сильные боли, кровотечения и патологические изменения, поражает более чем 16 миллионов женщин и девушек в Африке к югу от пустыни Сахары.
Помимо широкого распространения физических страданий ЗТБ оказывают тяжелое долгосрочное социально-экономическое влияние на жизнь миллионов женщин и девушек. Женщин, которые были травмированы или изуродованы такими болезнями, как FGS и лимфатический филяриатоз, часто позорят до такой степени, что они не могут выйти замуж или же их бросают собственные мужья. И хотя позор и социальное клеймо не смертельны, они могут вызвать или усилить психологические расстройства и ограничить те возможности, которые имеют женщины и девушки.
С 2000 года было бесплатно передано достаточное количество фармацевтических препаратов для проведения пяти миллиардов прививок против ЗТБ. И многие люди теперь признают, что контроль, а в конечном счете и устранение ЗТБ будет важнейшим способом для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые связаны с такими разнообразными областями, как питание, образование, здоровье, вода, санитария, гигиена и экономический рост. Поскольку ЦУР основаны на принципе «не оставлять без внимания ни одного человека», их нельзя считать успешно выполненными, пока они не будут достигнуты повсеместно и для всех людей – включая женщин и девушек.
В частности, ЦУР 5 призывает, чтобы мир «обеспечил гендерное равенство и дал одинаковые возможности для всех женщин и девушек» к 2030 году. Гендерное равенство распространяется на оба пола, но особое внимание необходимо, чтобы улучшить условия для женщин и девушек. В Африке женщины часто лишены гражданских прав, хотя они составляют больше половины населения континента. Чтобы гарантировать, чтобы о них не забыли, мы должны улучшить наше понимание того, каким образом гендерная принадлежность определяет распределение властных полномочий, и стараться улучшить социальную динамику.
Поскольку здоровье женщин и девушек в детородном возрасте непропорционально страдает от проблем общего состояния здоровья и социальных эффектов, вызванных запущенными тропическими болезнями (ЗТБ), критически важно, чтобы женщины и девушки были включены во все предлагаемые крупные мероприятия и программы в области охраны здоровья. И помимо особого внимания к женщинам в рамках программ ЗТБ мы должны признать, что они будут играть центральную роль в выполнении программы действий по достижению устойчивого развития.
Мы должны дать возможность женщинам и девушкам содействовать в этой работе и возглавлять усилия по социальной мобилизации в Африке. Женщины – это непосредственные исполнители, актив для сотрудников здравоохранения, которые работают для того, чтобы сделать доступными для всех на континенте основные лекарственные средства. Кроме того, женщины могут помочь в поиске и устранении источников и переносчиков инфекции запущенных тропических болезней (ЗТБ), гарантировав, что все члены их сообщества выполняют программы борьбы с ЗТБ, распределяя и обеспечивая лечение лекарственными средствами.
Продолжающиеся усилия по контролю и устранению ЗТБ в Африке дали определенные успешные результаты. Но настало время разработки инновационных методов осуществления этой политики. Нам срочно нужны интегрированные, межпрограммные и межотраслевые подходы, которые направлены на достижение социальной, экономической и причинной динамики в борьбе с ЗТБ. И нам нужно будет добиться всестороннего участия самых уязвимых людских сообществ. Без этого никакая программа по ликвидации ЗТБ не может быть выполнена успешно.
В этом году отмечается пятая годовщина со дня принятия Дорожной карты Всемирной организации здравоохранения по искоренению ЗТБ и Лондонской Декларации по запущенным тропическим болезням. Отрадно видеть, что международное сообщество признает не только непропорциональное бремя, которое ЗТБ накладывают на женщин, но также и существенную роль, которую женщины играют в контроле и искоренении этих болезней.
Теперь, когда создано постоянно растущее международное партнерство, у нас есть уникальная возможность положить конец этим изнурительным болезням раз и навсегда. В 2016 году региональное отделение ВОЗ для Африки запустило Расширенный специальный проект по ликвидации запущенных тропических болезней (ESPEN), который предоставляет африканским странам техническую помощь и инструменты для сбора финансовых средств, чтобы бороться с пятью основными ЗТБ методами профилактической химиотерапии: онхоцеркоз, лимфатический филяриоз, шистосоматоз, передаваемый через почву гельминтоз и трахома.
Проект ESPEN – это программа работ по объединению действий правительств, глобальных сообществ здравоохранения и других заинтересованных сторон. Наша задача состоит в том, чтобы укрепить специально созданные партнерства для ликвидации ЗТБ. С этой целью ESPEN активно поддерживает программы по борьбе с ЗТБ на национальном уровне, которые были подготовлены с целью уничтожения цикла повторяющейся бедности населения, что и является причиной появления и существования запущенных тропических болезней (ЗТБ).
Поскольку ВОЗ работает для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), мы продолжим поддержку совместных действий, в которые включены наиболее уязвимые группы населения – особенно женщины и девушки, – в борьбе против болезни. В конечном счете, единственный способ гарантировать долгосрочный успех состоит в том, чтобы дать возможность работать над решением проблемы тем, кто больше всего страдает от этой проблемы.
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