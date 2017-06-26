支持发展中世界的卫生创新

达卡—2012年，被忽视热带病伦敦宣言标志着一项重大的国际合作新愿景，在这个计划中，网络化和全球化将成为全球南方根治对最贫穷社会造成巨大影响的致死疾病的基石。伦敦宣言是迄今为止最大规模的全球公共卫生合作计划，它有助于建立对第二次世界大战以来基于规则的秩序的信任。

但这一来之不易的信任现在因为西方世界民粹主义势力将矛头对准各自国家的对外援助承诺而岌岌可危。特别是美国总统特朗普宣布要几乎取消美国的国际援助预算，以安抚要求将税款用在国内的囊中羞涩的美国选民。这一方针没有认识到，支持全球南方的医学研究所带来的长期回报远远超过短期成本。

作为孟加拉国国际痢疾类疾病研究中心（icddr,b）的孟加拉籍研究人员，我积极地参与了根治内脏利什曼病（VL，又称黑热病）的本地行动。黑热病是伦敦宣言涵盖的疾病之一。感谢国际出资者的慷慨支持，我得以在这份那面取得了方法研究突破。

2006年，通过世界卫生组织热带疾病研究和培训特别计划（TDR）所资助的研究，我发现在黑热病肆虐的地区，几乎没有任何沙蝇（白蛉）控制手段。而黑热病是通过一种沙蝇传播的。这一认识让决策者有了清晰的概念，开始在全国实施沙蝇控制措施。

多年后，作为瑞银集团擎天柱基金会（Optimus Foundation）资助的家庭控虫研究的一部分，我的团队发现了一项非常了不起的技术——浸透杀虫剂溴氰菊酯的耐久墙衬在使用之后的一年内都能保持有效的沙蝇杀除效果。目前我们正在测试其他持久的控虫方案，包括混入了三种不同杀虫剂的墙漆。

这项工作的影响远超黑热病——也远超孟加拉国。室内喷涂仍然是全世界最广泛使用的家庭控虫方法。但在偏远农村社区，我们所研究的方案更稳定、更方便、更有效，不断对沙蝇如此，对其他携带疾病的昆虫，如携带寨卡病毒的蚊子也是如此。

我还参与了对各种黑��病传播方式的研究。在孟加拉国，许多从黑热病中痊愈的患者，后续会患上一种叫做黄斑黑热病后内脏利什曼病（post-kala-azar dermal leishmaniasis，PKDL）的疾病。为了研究PKDL患者是否是黑热病的携带者——从而加强我们根治这种疾病的能力——我的团队和我建立了无菌培养室繁殖沙蝇。

我们的培养室由被忽视疾病特效药计划（Drugs for Neglected Diseases Initiative）和西班牙国际合作基金会提供资金，它只是世界七个培养室中的一个（绝大部分位于发展中国家）。它后来成为孟加拉国病媒控制和疾病传播研究的永久性宝贵资源。

目前，该培养室已经促进了不少重要进展。最新中间试验表明，黄斑PKDL可能成为传染源，该发现发表在《临床传染病》（Clinical Infectious Diseases）上。我们还是用该培养室测试沙蝇杀虫剂抗药性和敏感性——这项研究将支持整个印度次大陆的沙蝇控制策略的优化。

当然，一切根治疾病的策略，一个关键要素是早期的有效诊断。对于黑热病，传统诊断方法依靠检测血液或小便中循环抗体。但是，由于抗体在痊愈后仍存在于血液中，因此这一方法会将不具传染性的健康患者误诊为需要治疗。基于DNA的诊断测试能提供更准确的结果，但目前所使用的方法需要昂贵的设备，如热循环仪和运转良好的冷链等。

因此，我的团队继续致力于开发一套系统，以实现资源缺乏环境下的基于DNA的诊断。使用一种称为特异性聚合酶扩增的等温DNA扩增技术，我们开发一种不依靠冷链的黑热病检测方法，并将它整合到太阳能移动“手提试验箱”，可以轻易地在农村中推广。

现在，我们正在尝试改造手提箱，以使其还能够诊断伤寒和结核病，进一步改变贫困和农村社区的疾病监控。换句话说，不依赖冷链的疾病检测技术，和我们的其他研究和创新一样，对全球卫生有着深远的影响。

但我们在过去二十年所取得的所有的成功，目前都面临着威胁。出资机构因为美国等主要行动方削减援助而被迫减少上文所描述的研究的经费。孟加拉国无力填补资金缺口，我们所进行的救命项目面临崩溃；我们已经开发出来的长期资源——如培养室和新的诊断设备——将不得不抛弃；发展中世界的最贫困社区将因此受难。

失去的不仅仅是慷慨。援助出资者能够从资助全球南方的科学研究中获得重要的收益，比如增进信任，而信任正是我们所有人都赖以生存的脆弱的国际秩序的基础。更直接地说，支持低成本卫生创新的开发能够极大地促进美国等发达国家节约其数字庞大的医疗支出。长期而言，这些节约下来的资金可以轻松覆盖支持icddr,b等组织的拯救生命的工作的成本。