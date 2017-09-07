马克龙的劳工改革开局

剑桥城——8月底，法国总统伊曼纽尔·马克龙公布对劳工市场进行重大改革，该举措将成就或摧毁其总统任期——而且很有可能决定欧元区未来的前景。他的目标是降低法国仅比10%低一点的顽固高失业率，并为迫切需要推动的经济注入活力。

劳工改革一直是法国的政治议程。几乎近期每一届法国政府都曾试图修改该国庞大的劳工法，但每次都在工会的抗议下无疾而终。马克龙面对阻力毫不犹豫：他将劳工改革形容为一次哥白尼式的革命。但这一次结果很可能会有所不同。尽管法国第二大工会已经号召发起大罢工，但仍有迹象显示马克龙将会获得他所需要的政治支持。

马克龙的改革旨在增加被委婉地称为劳动力市场的灵活性。拟议中的改革将降低公司解雇员工的难度，（通过取消行业协议）分散小企业雇主和雇员之间的谈判权，并对非法解雇行为实行赔偿上限制，从而为企业遭受不可预测的仲裁损失提供救济。此外，改革取消了将大企业大规模裁员与公司全球盈利能力挂钩的规定；企业现在可以仅凭国内盈利状况来裁减员工。

马克龙劳工市场改革背后的逻辑推动了30年来从国际货币基金组织到经合组织的政策经济学家和国际机构的结构改革议程。上述观点认为增强灵活性将使法国企业能更有效地适应市场环境变化，从而增强其活力和竞争力，进而对法国经济起到推动作用。

认为降低解雇员工的难度将减少而非增加失业的想法并没有听起来那样疯狂。如果解雇工人的成本过高，企业可能就不会在市场复苏期额外雇用工人，因为担心在未来的经济衰退期劳工成本无法下降。解雇成本就是雇用成本，经济学家说。降低解雇成本，雇用成本也同时降低。

降低解雇成本是否能促进就业取决于如何在这两个对立的因素间达成平衡。企业更多受制于雇用成本还是解雇成本决定了最终的结果。

在经济上行期，当企业想要扩张时，往往受到雇用成本的约束，而降低解雇员工的难度将消除投资和产能扩张过程中一个重要的阻碍因素。而在更加悲观的时期，降低解雇成本只会导致更多的解雇。这两种因素哪种起决定作用取决于总需求状况和雇主的“动物精神”。

这种模糊的关系解释了为什么尽管许多经济学家和决策者热衷于推行提高灵活性的改革措施，但事实证明在就业保护和劳动力市场绩效之间建立明确的实证关系是非常困难的。有相当多的证据表明强势就业保护法的确抑制了岗位周转率——也就是雇用和解雇的人数。但是就整体就业和失业水平而言，近期的一份调查结果显示，“陪审团仍未能达成一致。”比较记录很难为我们提供信心，认为法国改革将会推动就业。

法国劳动法被认为尤其麻烦重重。但与法国竞争的诸多经济体也存在类似的强力劳动市场保护。事实上，经合组织就业保障指标显示，签订永久性合约的德国和荷兰工人享有比法国工人更高的安全度。（法国体系看似尤其麻烦的地方是限制临时合同。）

从某种角度看，全球金融危机爆发前法国的劳动力市场去管制化程度仅次于德国。但德国和荷兰的失业率却比法国低得多。

这些经济体之间真正的区别在于德国和荷兰与法国不同，拥有大规模经常账户盈余。这意味着他们的经济体受到外需的大幅推动。相反，法国却有着小规模经常账户赤字。

增强劳动力市场灵活性的改革是否也能提升法国工业？或许可以。但这需要法国企业家大幅提高其动物精神。心理状态可能最终比改革本身的细节能够发挥更大的作用。

在这样的技术性探讨中，很容易忘记经济学家所说的“劳动力市场刚性”其实是发达资本主义国家社会契约的关键组成部分。它们为那些生活可能遭受动荡巨变的工人提供收入和就业保障。而且，就像意大利经济学家朱塞佩·贝托拉所指出的那样，就算严格从经济角度看，这些限制规则也可能同样有效，因为它们有助于平滑劳动力收入。

马克龙的随从人员已明智地告诉外界不要从新劳动法中预期太多。改革经济学表明仅靠相关措施来扭转趋势是不太可能的。问题在于马克龙在提升法国经济增长时可用的措施太少。在宏观经济政策方面，他的手脚被欧元区牢牢捆住，德国不太可能提高其投资和支出。因此，无论马克龙是否愿意，此次劳工改革的经济和政治影响很有可能成为其总统任期的评判要素。

翻译：Xu Binbin