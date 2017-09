La prima mossa di Macron sul lavoro

CAMBRIDGE – Alla fine di agosto, il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto il piano per la riforma del mercato del lavoro che determinerà il successo o il fallimento della sua presidenza e, potenzialmente, anche il futuro dell’eurozona. Il suo obiettivo è quello di ridurre l’elevato tasso di disoccupazione del paese, ostinatamente attestato appena sotto il 10%, e di ridare slancio a un’economia che ne ha disperatamente bisogno.

La riforma del lavoro è da tempo nell’agenda del governo francese, tant’è che le amministrazioni che si sono avvicendate nella storia recente hanno tentato più o meno tutte l’impresa di riscrivere il mastodontico codice del lavoro, gettando poi la spugna di fronte alle proteste dei sindacati. Macron non nega l’entità di ciò con cui intende confrontarsi, che ha descritto come una rivoluzione copernicana. Stavolta, però, la musica potrebbe essere diversa. Anche se il secondo sindacato più grande del paese ha annunciato uno sciopero generale, alcuni indizi suggeriscono che Macron avrà il sostegno politico necessario.

Le riforme di Macron puntano a incrementare quella che, con un eufemismo, viene chiamata flessibilità del mercato del lavoro. Esse vogliono rendere più facile per le aziende licenziare i lavoratori e inoltre implicano la decentralizzazione della contrattazione collettiva nelle imprese di piccole dimensioni (eliminando gli accordi di settore) e l’introduzione di un tetto alle indennità per licenziamento illegittimo, offrendo così alle aziende un minimo riparo dall’imprevedibilità dei risarcimenti concessi mediante procedimento arbitrale. Inoltre, tali riforme prevedono l’eliminazione di un requisito che fino ad oggi collegava i licenziamenti di massa nelle grandi aziende alla loro redditività globale; d’ora in avanti le aziende potranno licenziare i lavoratori solo sulla base della redditività interna.

La logica che soggiace alle riforme del mercato del lavoro di Macron è la stessa che, negli ultimi tre decenni, ha guidato l’agenda delle riforme strutturali di economisti e istituzioni internazionali, tra cui il Fondo monetario internazionale e l’Ocse. In quest’ottica, una maggiore flessibilità consentirebbe alle imprese francesi di adeguarsi meglio all’evoluzione delle condizioni di mercato, il che a sua volta contribuirebbe a rendere tali imprese più competitive e dinamiche, ridando impulso all’economia francese.

L’idea che rendere più facili i licenziamenti possa ridurre, anziché aumentare, la disoccupazione non è così folle come può sembrare. Se i costi associati ai licenziamenti sono proibitivi, le imprese potrebbero scegliere di non assumere nuovi dipendenti in una fase di ripresa del mercato per timore di non essere poi in grado di ridurre i costi del lavoro in caso di un’eventuale fase di contrazione successiva. Licenziare costa quanto assumere, amano dire gli economisti. Abbassando i costi di licenziamento si riducono anche quelli di assunzione.

La possibilità concreta che una riduzione dei costi di licenziamento incoraggi l’occupazione dipende dall’equilibrio di questi due fattori di compensazione. Il risultato varia a seconda che le imprese siano più vincolate dai costi di assunzione o da quelli di licenziamento.

In tempi di congiuntura favorevole, quando le imprese puntano a espandersi, sono i costi di assunzione a vincolare, quindi rendere più facile licenziare rimuove un ostacolo cruciale agli investimenti e all’espansione della capacità. In periodi più negativi, invece, ridurre i costi di licenziamento determina semplicemente più licenziamenti. La prevalenza di uno di questi fattori dipende dallo stato della domanda aggregata e dagli “spiriti animali” dei datori di lavoro.

Tale ambiguità spiega come mai sia stato difficile stabilire un chiaro collegamento empirico tra tutela dell’occupazione e performance del mercato del lavoro, malgrado l’entusiasmo di molti economisti e policymaker per le riforme tese a favorire la flessibilità. È ampiamente provato che una legislazione severa in materia di tutela del lavoro riduce il turnover dei posti di lavoro, cioè il numero delle assunzioni e dei licenziamenti. Ma quando si parla di livelli di occupazione e disoccupazione complessivi, “la giuria è ancora al lavoro”, come dimostra un recente sondaggio. Uno sguardo al passato fornisce poche ragioni per credere che le riforme francesi sortiranno l’effetto di promuovere l’occupazione.

È opinione comune che la Francia abbia una normativa sul lavoro particolarmente ingombrante. Eppure, molte delle economie con cui si trova a competere hanno una legislazione sulle tutele nel mercato del lavoro altrettanto robusta. Di fatto, secondo l’Ocse, i lavoratori tedeschi e olandesi assunti a tempo indeterminato godono di una sicurezza persino maggiore rispetto a quelli francesi. (Dove il sistema francese appare particolarmente restrittivo è in merito ai contratti a tempo determinato.)

Secondo alcune stime, prima della crisi finanziaria globale la Francia era seconda solo alla Germania per quanto riguarda la deregolamentazione del mercato del lavoro. Eppure, i livelli di disoccupazione in Germania e Olanda sono solo una frazione di quelli vigenti in Francia.

La vera differenza tra queste economie è che la Germania e l’Olanda, a differenza della Francia, gestiscono avanzi delle partite correnti elevati, il che significa che le loro economie ricevono un forte impulso dalla domanda estera. La Francia, al contrario, ha un disavanzo delle partite correnti ridotto.

Potrebbero, dunque, le riforme che aumentano la flessibilità del mercato del lavoro fornire all’industria francese una simile spinta? Forse, ma ciò richiederà un notevole incremento della carica vitale degli imprenditori francesi. Alla resa dei conti, la psicologia potrebbe giocare un ruolo più importante dei dettagli delle riforme stesse.

In un dibattito così tecnico, è facile dimenticare che quelle che gli economisti chiamano “rigidità del mercato del lavoro” sono in realtà una componente essenziale della negoziazione sociale nelle economie capitaliste avanzate. Esse offrono una stabilità reddituale e occupazionale a lavoratori la cui vita sarebbe altrimenti soggetta a forti sconvolgimenti. Inoltre, come osserva l’economista italiano Giuseppe Bertola, esse possono rivelarsi efficaci anche da un punto di vista strettamente economico, poiché favoriscono il pareggiamento dei redditi da lavoro.

L’entourage di Macron giustamente avverte chiunque sia disposto ad ascoltare di non aspettarsi troppo dal nuovo codice del lavoro. L’economia delle riforme suggerisce che esse non faranno un’enorme differenza di per sé. Il problema è che Macron ha troppe poche frecce al proprio arco dovendo risollevare la crescita economica francese. Sul piano della politica macroeconomica, è vincolato all’eurozona e ci sono scarse probabilità che la Germania intervenga in aiuto incoraggiando gli investimenti e la spesa. Pertanto, che la cosa gli piaccia o meno, la sua presidenza verrà giudicata in base alle ripercussioni economiche e politiche della sua riforma del lavoro.

Traduzione di Federica Frasca