Помочь героиням ликвидации полиомиелита

НЬЮ-ЙОРК – В прошлом месяце правительства стран мира и другие спонсоры пообещали помощь в размере 1,2 миллиарда долларов США для завершения 30-летней кампании за ликвидацию полиомиелита. На пике заболеваемости эпидемия полиомиелита ежегодно приводила к 350 000 случаев паралича у детей. В прошлом году было зарегистрировано только 37 случаев. В этом году их пока только шесть.
Но как бы ни были значимы эти достижения, победа над полиомиелитом еще не гарантирована. И один из факторов – роль женщин-вакцинаторов – станет решающим для успеха.
Женщины уже давно находятся на переднем крае глобальных усилий по искоренению полиомиелита. В населенных некоторыми племенами районах Пакистана мужчинам-вакцинаторам часто не разрешают входить в чужой дом, в то время как женщины-медики могут доставить вакцину детям, которым угрожает заболевание, а также сделать другие плановые прививки и оказать базовые медицинские услуги.
В 2015 году я отправилась в соседнюю Индию, чтобы принять участие в национальной кампании по иммунизации, присоединившись к женской группе медицинских работников, которым поручено прививать от полиомиелита детей из бедных районов Нью-Дели. Я сопровождала местного медработника, Дипику, на костылях, так как меня и саму искалечил полиомиелит.
Мы пробирались сквозь толпу по грязным улицам, и в одном из домов мать троих детей, которую Дипика хорошо знала, пригласила нас войти. Дипика задумалась: «Кого-то не хватает», сказала она, видя двух детей. Мать ответила, что ее старший ребенок отправился в другую деревню. Дипика записала этот факт в своем блокноте, пообещав вернуться, и сделала прививки оставшимся детям, прежде чем двинуться дальше. Даже один пропущенный ребенок – это слишком много.
В странах, где все еще есть полиомиелит, – в Пакистане, Афганистане и Нигерии, – такие вакцинаторы, как Дипика, работают неустанно, чтобы не пропустить ни одного ребенка. Эта «последняя миля» в глобальном искоренении полиомиелита действительно самая трудная. Согласно опубликованному в июне 2017 года отчету Независимого наблюдательного совета (ННС) Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, более миллиона детей остаются непривитыми, в том числе 858 000 в одном только Пакистане.
Труднее всего в Пакистане добраться до тех детей, которые вместе с семьями в поисках лучшей жизни постоянно переезжают от одних родственников к другим, часто пересекая афганскую границу. Хотя некоторых из этих детей прививают на пограничных переходах, многие остаются без вакцины.
ННС призывает теперь к новому подходу: находить детей не тогда, когда они в пути, а по месту проживания, независимо от того, насколько оно непродолжительно. Эта стратегия требует основательного знания местных реалий, чтобы предвидеть, когда ребенок вернется, чтобы вакцинатор был на месте. А кто лучше знает такие подробности, чем женщины из сообществ, нуждающихся в этой услуге?
В пакистанском округе Кохат, к югу от Пешавара, заслуга женщин-вакцинаторов в том, что число непривитых детей снизилось с 30 000 до 22 000 человек, а количество отказов от прививок сократилось с примерно 4000 до 400. Эти смелые и преданные делу женщины выполняют свою работу, невзирая на большие препятствия, в том числе угрозы их безопасности. Одна из них описала, как уже 16 лет ходит от двери к двери, прививая детей от полиомиелита. Несмотря на просьбы ее семьи прекратить, она продолжает этим заниматься, радуясь тому, что вот уже много лет ни один ребенок в ее районе не искалечен полиомиелитом.
Напротив, в Кветте, пакистанском городе, где больше всего детей находится в группе риска, женщин-вакцинаторов не хватает, и текучесть кадров высока. В результате количество подтвержденных случаев полиомиелита в городе растет.
На этих двух примерах можно понять историю кампании по ликвидации полиомиелита: успех или неудача зависят от той роли, которую выполняют женщины-вакцинаторы. Чтобы они по-прежнему принимали участие в этой борьбе, крайне важно устранить препятствия – будь то физическая безопасность, социальные ограничения или низкая заработная плата, – с которыми они сталкиваются.
Давайте не будем забывать, что смелость этих женщин защищает всех от болезни, нанесшей огромный ущерб здоровью людей в мире. Как пережившая полиомиелит, я просто не могу смириться с возможностью возвращения полиомиелита после того, как он уже полностью исчез в нашем окружении.
С тех пор как в 2014 году ЮНИСЕФ начал уделять особое внимание набору женщин для своей программы борьбы с полиомиелитом, число женщин-вакцинаторов резко возросло. Почти 62% вакцинаторов в Нигерии составляют женщины. В Пакистане доля женщин-вакцинаторов составляет 58%, а в Афганистане – 30%. Как отметил Айдан О'Лири, руководитель программы ЮНИСЕФ по борьбе с полиомиелитом в Пакистане, «женщины-вакцинаторы – движущая сила всех наших текущих достижений».
Безусловно, женщины-вакцинаторы не единственные, кто участвует в этой глобальной борьбе. Религиозные и местные лидеры сыграли решающую роль в достижении понимания и сотрудничества со стороны общественности. Иногда необходима защита безопасности вакцинаторов со стороны полиции и армии. И, конечно же, движение поддерживалось политическими обязательствами на самом высоком уровне.
Но, в конце концов, женщины на местах лучше знают свои сообщества, и их квалификация как нельзя лучше подходит для того, чтобы довести работу до конца. Прохождение «последней мили» потребует изобретательности и упорства, а правительства и спонсоры должны поддержать женщин, которые доведут нас до финишной ленточки, в мир, где полиомиелита больше нет – и это навсегда.
CommentsHide Comments
Be the first to leave a comment.
This commentary does not yet have any comments. Log in or register to be the first to leave a comment.
Featured
Deciphering China’s Economic Resilience
Stephen S. Roach explains why forecasters continue to predict the worst, only to be proven wrong time and again.
Why Obamacare Survived
Jeffrey Frankel blames US Republicans' failure to reform health care on the party's refusal to accept reality.
The Coming Financial Volatility
Gene Frieda believes investors in risky asset markets should be more worried about monetary tightening.
PS authors in concise videos
Trump’s Yes to NATO
Jacek Rostowski discusses whether Donald Trump’s commitment in Warsaw to Article 5 of the NATO Treaty was the result of a carefully laid plot.