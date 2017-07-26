Помочь героиням ликвидации полиомиелита

НЬЮ-ЙОРК – В прошлом месяце правительства стран мира и другие спонсоры пообещали помощь в размере 1,2 миллиарда долларов США для завершения 30-летней кампании за ликвидацию полиомиелита. На пике заболеваемости эпидемия полиомиелита ежегодно приводила к 350 000 случаев паралича у детей. В прошлом году было зарегистрировано только 37 случаев. В этом году их пока только шесть.

Но как бы ни были значимы эти достижения, победа над полиомиелитом еще не гарантирована. И один из факторов – роль женщин-вакцинаторов – станет решающим для успеха.

Женщины уже давно находятся на переднем крае глобальных усилий по искоренению полиомиелита. В населенных некоторыми племенами районах Пакистана мужчинам-вакцинаторам часто не разрешают входить в чужой дом, в то время как женщины-медики могут доставить вакцину детям, которым угрожает заболевание, а также сделать другие плановые прививки и оказать базовые медицинские услуги.

В 2015 году я отправилась в соседнюю Индию, чтобы принять участие в национальной кампании по иммунизации, присоединившись к женской группе медицинских работников, которым поручено прививать от полиомиелита детей из бедных районов Нью-Дели. Я сопровождала местного медработника, Дипику, на костылях, так как меня и саму искалечил полиомиелит.

Мы пробирались сквозь толпу по грязным улицам, и в одном из домов мать троих детей, которую Дипика хорошо знала, пригласила нас войти. Дипика задумалась: «Кого-то не хватает», сказала она, видя двух детей. Мать ответила, что ее старший ребенок отправился в другую деревню. Дипика записала этот факт в своем блокноте, пообещав вернуться, и сделала прививки оставшимся детям, прежде чем двинуться дальше. Даже один пропущенный ребенок – это слишком много.

В странах, где все еще есть полиомиелит, – в Пакистане, Афганистане и Нигерии, – такие вакцинаторы, как Дипика, работают неустанно, чтобы не пропустить ни одного ребенка. Эта «последняя миля» в глобальном искоренении полиомиелита действительно самая трудная. Согласно опубликованному в июне 2017 года отчету Независимого наблюдательного совета (ННС) Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, более миллиона детей остаются непривитыми, в том числе 858 000 в одном только Пакистане.

Труднее всего в Пакистане добраться до тех детей, которые вместе с семьями в поисках лучшей жизни постоянно переезжают от одних родственников к другим, часто пересекая афганскую границу. Хотя некоторых из этих детей прививают на пограничных переходах, многие остаются без вакцины.

ННС призывает теперь к новому подходу: находить детей не тогда, когда они в пути, а по месту проживания, независимо от того, насколько оно непродолжительно. Эта стратегия требует основательного знания местных реалий, чтобы предвидеть, когда ребенок вернется, чтобы вакцинатор был на месте. А кто лучше знает такие подробности, чем женщины из сообществ, нуждающихся в этой услуге?

В пакистанском округе Кохат, к югу от Пешавара, заслуга женщин-вакцинаторов в том, что число непривитых детей снизилось с 30 000 до 22 000 человек, а количество отказов от прививок сократилось с примерно 4000 до 400. Эти смелые и преданные делу женщины выполняют свою работу, невзирая на большие препятствия, в том числе угрозы их безопасности. Одна из них описала, как уже 16 лет ходит от двери к двери, прививая детей от полиомиелита. Несмотря на просьбы ее семьи прекратить, она продолжает этим заниматься, радуясь тому, что вот уже много лет ни один ребенок в ее районе не искалечен полиомиелитом.

Напротив, в Кветте, пакистанском городе, где больше всего детей находится в группе риска, женщин-вакцинаторов не хватает, и текучесть кадров высока. В результате количество подтвержденных случаев полиомиелита в городе растет.

На этих двух примерах можно понять историю кампании по ликвидации полиомиелита: успех или неудача зависят от той роли, которую выполняют женщины-вакцинаторы. Чтобы они по-прежнему принимали участие в этой борьбе, крайне важно устранить препятствия – будь то физическая безопасность, социальные ограничения или низкая заработная плата, – с которыми они сталкиваются.

Давайте не будем забывать, что смелость этих женщин защищает всех от болезни, нанесшей огромный ущерб здоровью людей в мире. Как пережившая полиомиелит, я просто не могу смириться с возможностью возвращения полиомиелита после того, как он уже полностью исчез в нашем окружении.

С тех пор как в 2014 году ЮНИСЕФ начал уделять особое внимание набору женщин для своей программы борьбы с полиомиелитом, число женщин-вакцинаторов резко возросло. Почти 62% вакцинаторов в Нигерии составляют женщины. В Пакистане доля женщин-вакцинаторов составляет 58%, а в Афганистане – 30%. Как отметил Айдан О'Лири, руководитель программы ЮНИСЕФ по борьбе с полиомиелитом в Пакистане, «женщины-вакцинаторы – движущая сила всех наших текущих достижений».

Безусловно, женщины-вакцинаторы не единственные, кто участвует в этой глобальной борьбе. Религиозные и местные лидеры сыграли решающую роль в достижении понимания и сотрудничества со стороны общественности. Иногда необходима защита безопасности вакцинаторов со стороны полиции и армии. И, конечно же, движение поддерживалось политическими обязательствами на самом высоком уровне.

Но, в конце концов, женщины на местах лучше знают свои сообщества, и их квалификация как нельзя лучше подходит для того, чтобы довести работу до конца. Прохождение «последней мили» потребует изобретательности и упорства, а правительства и спонсоры должны поддержать женщин, которые доведут нас до финишной ленточки, в мир, где полиомиелита больше нет – и это навсегда.