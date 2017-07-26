帮助根除脊髓灰质炎的女英雄

纽约—上个月，世界各国政府和其他出资人承诺将提供12亿美元用于帮助完成已经进行了30年的根除脊髓灰质炎的斗争。在脊髓灰质炎流行的巅峰时期，它每年都要导致350,000儿童瘫痪。去年，只有37例脊髓灰质炎报告病例。今年截至目前的报告病例为六例。

但和这些进步同样重要的是，消灭脊髓灰质炎仍然不是定局。女接种员将是一个至关重要的成功决定因素。

在全球根除脊髓灰质炎的努力中，女性一直身居最前线。在巴基斯坦部落地区等地带，男接种员通常无法进入陌生人的家中， 女性卫生工作者则可以为脆弱的儿童提供接种和其他常规免疫和基本卫生服务。

2015年，我来到邻国印度，参加一个全国性免疫运动。我加入了一支全部由女性组成的卫生工作者队伍，负责新德里某贫困区的儿童脊髓灰质炎接种工作。我的工作搭档迪皮卡（Deepika）负责搀扶我，因为我自己就是脊髓灰质炎患者，并因此致残。

我们在拥挤而肮脏的小径中间穿行，我们走到一间屋子前，一位和迪皮卡很熟的三个孩子的母亲邀请我们进屋。迪皮卡心照不宣的停下脚步：“好像少了一个，”她说，一边只数到两个孩子。母亲回答说，她的大孩子去了另外一个村子。迪皮卡在她的记事本上记下这个信息，承诺还会回来，然后为剩下的两个孩子接种后离开。即使只失去了一个孩子，损失也过於沉重。

在脊髓灰质炎仍然顽固存在的国家——比如巴基斯坦、阿富汗和尼日利亚——像迪皮卡这样的接种员不知疲倦地接触到每一个孩子。这一全球根除脊髓灰质炎之旅的“最后一英里”实在坎坷。据2017年7月的全球根除脊髓灰质炎计划独立监控委员会（IMB）报告，仍有一百多万儿童没有得到接种，其中巴基斯坦一国就有858,000人。

在巴基斯坦，最难触及到的儿童是随着为更好的生计而奔波的家庭，不断地从一位亲戚家里前往另一位亲戚家里的儿童，通常他们还会穿越阿富汗边境。其中一些儿童在越境时得到了接种，但很多没有。

现在，IMB呼吁采取新方法：不是在儿童越境过程中找到他们，而是在他们的定居之所找到他们，不管他们停留期是多么短暂。这一策略需要对本地的情况有深度的了解，才能预测儿童何时回来，以便进行接种。还有谁比需要这项服务的社区的妇女更加了解这些私密的详细信息呢？

在巴基斯坦白沙瓦以南的克哈特（Kohat）区，在女接种员的帮助下，未接种儿童从30,000人下降到22,000人，拒绝接种的儿童数量也从月4,000人下降到400人。这些勇敢而坚定的妇女克服重重障碍完成了这项工作，包括人身安全威胁。一位卫生工作者描述了她如何在16年间挨家挨户为儿童接种脊髓灰质炎疫苗。尽管家人祈求她停下脚步，但她仍然坚持了下来，支持她的信念是多年来没有一位她负责的地区的儿童因为脊髓灰质炎而瘫痪。

相反，在巴基斯坦受脊髓灰质炎儿童数量最大的奎达，女接种员数量短缺，人员流动率高。那里的脊髓灰质炎确诊病例也在增加。

这两个城市的消灭脊髓灰质炎运动的情况说明了一切：成功还是失败，取决于女接种员所扮演的角色。为了确保女接种员在这场战斗中坚守阵地，必须解决她们所面临的障碍——包括人身安全、社会约束和工资低下等。

我们不能忘记，这些妇女在保护所有人远离这个给全球健康造成巨大损失的疾病的同时，承受着多大的风险。作为脊髓灰质炎的患儿，我根本难以想象，在完全根除的目标近在咫尺的时候，还能给它死灰复燃的机会。

2014年，联合国儿童基金会开始强调聘请妇女为其脊髓灰质炎计划工作，此后，女接种员的数量大幅增加。在尼日利亚，近62%的接种员为女性。在巴基斯坦，女接种员的比例为58%，阿富汗为30%。联合国儿童基金会巴基斯坦消灭脊髓灰质炎计划主管艾丹·奥利里（Aidan O’Leary）指出，“女接种员推动了每一项任务的进展。”

平心而论，女接种员不是唯一全身心投入这场全球战斗的群体。宗教和地方领导人在构建公众认识和参与方面起着关键的作用。有时需要出动警察和军队保护接种员的安全。当然，最高层的政治��诺也是保持消灭脊髓灰质炎计划前进的推动力。

但说到底，本社区的妇女最为了解社区，她们拥有完成这项工作的独一无二的资质。完成最后一英里需要创造力和坚韧力，政府和出资者应该支持能够让世界跨越终点线、永远实现全世界脊髓灰质炎零发病的妇女们。