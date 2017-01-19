Надежды глобального здравоохранения на 2017 год

ГОНКОНГ – Оглядываясь назад на 2016 год, можно подумать, что радоваться особо нечему. Если говорить только о глобальном здравоохранении, минувший год выглядит бесконечной трагедией. Помимо историй о том, как больницы в зонах конфликта подвергались бомбёжкам, появилась новая опасность – вирус Зика. Начали распространяться микробы, устойчивые к антибиотикам (так называемые «супербактерии»); продолжилось возрождение жёлтой лихорадки; отмечены новые случаи полиомиелита в Нигерии, которая ранее была объявлена страной, свободной от этой болезни. Рухнули надежды на создание вакцины против респираторно-синцитиального вируса. В Европе возросло число случаев смертности, вызванной алкоголем.

Однако во мраке всех этих плохих новостей 2016 года можно было найти и несколько обнадёживающих историй, связанных с глобальным здравоохранением.

Первая история произошла в Танзании и Мозамбике: гигантским африканским сумчатым крысам, которых бельгийская неправительственная организация APOPO ранее тренировала для поиска военных мин, было найдено новое применение – помощь в борьбе с туберкулёзом. Крысы подвергаются тщательной дрессировке, во время которой их приучают к различным раздражителям, показывают, как надо взаимодействовать с людьми, учат находить туберкулёз в образцах мокроты (слизи, которую больные выкашливают из нижних дыхательных путей). Крысы оказались способны обнаруживать туберкулёз почти со 100% точностью, хотя и не могут отличить нормальные штаммы болезни от устойчивых к лекарствам.

Вторым позитивным событием стало создание Коалиции за инновации в сфере эпидемической готовности (CEPI). Появление инфекционных болезней, подобных вирусам Эбола, чикунгунья, Зика, а ранее атипичной пневмонии (SARS), свиного гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS), обычно свидетельствует о неадекватных возможностях у государственных систем здравоохранения быстро создавать необходимую защиту.

CEPI стремится изменить сложившееся положение. Участники коалиции – представители международных организаций, правительств, бизнеса, государственных и частных спонсоров научных исследований и разработок, учёного сообщества, НКО, групп гражданского общества – займутся разработкой новых вакцин, которые помогут помешать новым инфекционным заболеваниям превращаться в эпидемии.

Третьим позитивным событием 2016 года стал прогресс, достигнутый в борьбе с малярией. Смертность от малярии снижается уже много лет. В Африке, где отмечен самый высокий в мире уровень смертности от малярии, число жертв этой болезни сократилось с более чем 800000 в 2000 году до примерно 400000 в прошлом году.

Более того, в 2015 году европейские регуляторы рынка лекарств одобрили первую лицензирован��ую вакцину от малярии для человека – RTS,S (другое название Mosquirix) – после почти трёх десятилетий исследовательских работ. Дальнейший путь, возможно, будет не самым гладким: исследователи обнаружили, что эффект вакцины со временем слабеет, через семь лет её эффективность падает до 4%.

Тем не менее, эта вакцина является важным прорывом. Свидетельством её потенциала в деле спасения человеческих жизней стало обеспечение Всемирной организацией здравоохранения необходимого финансирования для начальной, экспериментальной фазы: начиная с 2018 года, ВОЗ будет вводить вакцину RTS,S через пилотные программы, которые проверят её эффективность в реальном мире – в странах Африки южнее Сахары.

Есть и другие хорошие новости с фронта вакцинации: создана вакцина от опоясывающего герпеса. Это вирусное заболевание (его симптомом является болезненная сыпь с пузырями на коже) вызывает реактивация вируса ветряной оспы в теле человека. Если сыпь распространяется на глаза, больной может потерять зрение. Некоторые люди испытывают непрекращающиеся невралгические боли, которые могут длиться месяцами или даже годами. Новая вакцина намного более эффективна прежней, которая сокращала риск заражения болезнью только на 50%.

Лихорадку денге также теперь можно предотвращать с помощью прививок. Денге признана Всемирной организацией здравоохранения самым серьёзным и самым быстро распространяющимся вирусным заболеванием в мире, которое переносят комары: ежегодно регистрируется около 50-100 млн случаев заражения. Но в 2016 году первая (и пока что единственная) вакцина от денге – Dengvaxia – была одобрена в 12 странах.

Dengvaxia получила поддержку ключевых медицинских организаций национального и регионального уровней. Их рекомендации совпадают с позицией ВОЗ, рекомендовавшей странам с высоким бременем этой болезни рассмотреть возможность включения данной вакцины в интегрированные программы контроля лихорадки денге.

Если этого покажется недостаточно, у нас теперь есть ещё и вакцина от Эболы. Экспериментальная вакцина, протестированная на людях, показала способность обеспечивать 100% защиту от этой болезни. Хотя она пока не одобрена ни одним регулятором, эта вакцина считается настолько сильной, что уже создан чрезвычайный запас из 300000 доз для использования в случае новой вспышки.

По болезням, от которых у нас пока нет прививок, также удалось нанести серьёзный удар. Например, стабилизировалось число случаев заражения и смертности от ВИЧ-инфекции, и это несмотря на быстрый рост населения в Африке. Это свидетельство пользы тех огромных усилий, которые были предприняты для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД в виде профилактики, просвещения и программ лечения. Для сохранения достигнутых темпов прогресса в борьбе с этой эпидемией глобальному медицинскому сообществу следует продолжать начатые усилия.

Помимо этого, на американском континенте теперь практически побеждена речная слепота – паразитическая инфекция, распространяемая мошками («чёрными мухами») и вызывающая зуд, а в тяжёлых случаях – потерю зрения. Свободной от этой болезни была объявлена Гватемала, а это значит, что в Латинской Америке остался заражённым только один отдалённый регион в бассейне реки Амазонка.

Кроме того, мы стали на один шаг ближе к победе над лимфатическим филяриозом, известным также как слоновая болезнь (элефантиаз). Вызываемый червями-филяриями, элефантиаз является паразитической инфекцией, которая приводит к страшному распуханию ног и мошонки. В этом году Камбоджа, острова Кука, государства Ниуэ и Вануату получили от ВОЗ подтверждение факта ликвидации лимфатического филяриоза как проблемы общественного здравоохранения.

На грани уничтожения находится и гвинейский червь, отвратительный тропический паразит, который переносится через заражённую воду. По данным Картер-центра, одной из организаций, руководящей проектом ликвидации гвинейского червя, за первые десять месяцев 2016 года было зарегистрировано лишь чуть более двух десятков новых случаев заражения. Гвинейский червь может стать второй болезнью в истории человечества, которая была полностью побеждена.

Начиная 2017-й год, важно помнить о победах в здравоохранении, которых нам удалось достичь. Какой бы плохой не казалась ситуация, какими бы пугающими не выглядели трудности, есть масса причин сохранять надежду и продолжать работу ради лучшего, здорового будущего.