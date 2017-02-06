Частный сектор и «Цели устойчивого развития»

ВАШИНГТОН – Достижение амбициозных и глобальных «Целей устойчивого развития» до 2030 года (сокращённо ЦУР), в числе которых ликвидация нищеты, улучшение здоровья людей во всё мире, обеспечение всеобщего образования, смягчение последствий изменения климата, будет стоить очень дорого. Общие затраты будут намного выше, чем способны предоставить правительства стран мира, и этот разрыв нельзя будет закрыть официальным программами помощи развития, чья сумма составляет сейчас $132 млрд в год. Ключевую роль должны будут сыграть частный сектор и обновлённые финансовые рынки.

До недавнего времени у международных организаций и правительств была сравнительно хорошо очерченная роль в выполнении программ содействия глобальному развитию и устойчивости. Между тем, роль частного сектора в этом процессе зачастую рассматривалась сквозь призму его вклада в рост экономики, в создание рабочих мест и в налоговые поступления. Эти подходы пора менять: частному сектору необходимо взять на себя более широкую, более интегрированную роль в реализации повестки развития.

Частный сектор может стать не только источником финансовых ресурсов, перенаправив триллионы долларов своих капиталов в сторону развивающихся стран. Он может также сыграть важную роль в конкретной реализации ЦУР, транслируя свои прибыли в устойчивый экономический рост, повышение социальной инклюзивности, защиту окружающей среды. Принципы, лежащие в основе такого подхода, указаны в задаче 12.6 «Целей устойчивого развития», призывающей «компании, особенно крупные и транснациональные компании, переходить к устойчивым методам работы и включать информацию, касающуюся устойчивости, в свои регулярные отчёты».

Финансовые учреждения, а также институты, занимающиеся управлением активами, могут предоставить позитивные стимулы таким компаниям, размещая ресурсы соответствующим образом. Речь идёт о компаниях, которые ставят устойчивость, долгосрочное мышление, а также экологические, социальные и управленческие индикаторы (так называемые критерии ESG) в центр своих бизнес-моделей. Подобное размещение ресурсов имело бы большое значение для содействия долгосрочному прогрессу на пути к достижению ЦУР.

К счастью, многие компании уже подходят под это описание. Как показал опрос гендиректоров компаний, проведённый в 2016 году организацией ООН «Глобальный договор» совместно с Accenture, многие бизнес-лидеры уже считают решение «социальных проблем ключевым фактором при поиске конкурентных преимуществ». Почти половина опрошенных руководителей компаний полагают, что «бизнес будет играть важнейшую и исключительную роль в достижение ЦУР».

Согласно недавнему докладу, опубликованному Moody’s, за последние годы резко вырос интерес к инвестициям, связанным с изменением климата и устойчивым развитием, со стороны институциональных инвесторов. К числу тех, кто уже давно занимается инвестициями в соответствии с критериями ESG, как например, Пенсионная система для госслужащих штата Калифорния CalPERS, стали активно присоединяться новые институциональные инвесторы. А некоторые из них даже начинают избавляться от инвестиций в компании, которые имеют отношение к отраслям или методам ведения бизнеса, создающим угрозу устойчивости.

Тенденция перехода к устойчивым инвестициям будет, несомненно, ускоряться. Но даже если забыть о ЦУР, подобные инвестиции являются привлекательными: есть данные, что благодаря учёту принципов ESG (если они воплощаются с умом и с прозрачными оценками и отчётностью) результаты инвестиций оказываются выше ожиданий, причём как для компаний, так и для инвесторов. Прибавьте сюда ещё и стимулы финансовых рынков, и тогда в ESG-инвестиции можно будет привлечь огромные капиталы.

Тем не менее, сохраняются значительные трудности, в том числе неопределённость ожиданий в отношении будущих результатов, а также изменения режимов раскрытия информации. Несмотря на различные инновации в сфере финансовых продуктов, привлекающих ESG-инвестиции, предложение ESG-инструментов, например, «зелёных» облигаций, по-прежнему недостаточно.

Ещё одна проблема касается данных. Качественные данные о ESG-инвестициях абсолютно незаменимы, поскольку они помогают инвесторам и компаниям понять, будут ли их расходы в этой сфере помогать или мешать достижению ЦУР.

В связи с этим нам необходимо разработать надёжную и прозрачную систему отчётности, которая позволит компаниям отчитываться о своих финансовых и нефинансовых показателях. Эта система должна поддержать стремление частного сектора и инвесторов соединить максимизацию прибыли с достижением долгосрочных экономических, социальных и экологических целей. Интегрированная корпоративная отчётность и раскрытие существенной информации по ESG помогут создать эффективную финансовую систему, способствующую устойчивому росту экономики и одновременно помогающую достигнуть ЦУР.

Процесс разработки подобной интегрированной системы отчётности сейчас возглавляют несколько национальных и международных организаций, в том числе Глобальная инициатива по отчётности (GRI), Совет по стандартам отчетности устойчивого развития (SASB), Международный совет по интегрированной отчётности (IIRC). В числе их главных задач – дать возможность компаниям и организациям устанавливать цели в области устойчивости, а также необходимые ключевые индикаторы; отслеживать, анализировать и раскрывать сравнительные данные, оценивающие экономический и ESG-прогресс; наконец, интегрировать принципы устойчивого производства и потребления в корпоративные бизнес-стратегии и бизнес-модели.

Глобальная осведомлённость по этой теме постоянно повышается. Например, недавно Марк Карни, управляющий Банком Англии и председатель Совета по финансовой стабильности стран «Большой двадцатки», совместно с Майклом Блумбергом, бывшим мэром Нью-Йорка и гендиректором Bloomberg LP, сделали заявление по поводу рыночных данных о климате.

Впрочем, учитывая огромные масштабы задачи, очень важно обеспечить эффективную координацию и гармонизацию всех этих усилий с соответствующими регуляторами, институтами стандартизации и отраслевыми организациями. К примеру, Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже начала дискуссию по этим вопросам в рамках проводимого анализа возможных решений в ответ на нужды инвесторов и бизнеса в сфере ESG.

Новая система ESG-отчётности способна помочь привлечь миллиарды долларов от институциональных инвесторов на поддержку усилий по достижению ЦУР. Но это лишь один из примеров того, как государственный и частный сектор могут совместно находить возможности для их достижения. Если мы воспользуемся данными возможностями, тогда частно-государственное сотрудничество позволит миллионам людей выйти из нищеты и поможет создать более мирную, процветающую и безопасную планету.