私营领域和可持续发展目标

华盛顿——实现雄心勃勃的全球可持续发展目标(SDGs) ——包括到2030年实现消除贫困、改善全球健康、确保普及教育及缓和气候变化——需要耗费巨额资金。所需资金总额将远远超过政府的供应能力，而且官方发展援助也无法弥补现在每年高达1320亿美元的差额。私营领域以及完成升级的金融市场将发挥关键作用。

直到不久前，政府和国际机构在全球发展和可持续议程中所起的作用相对明确，而私营领域对进程的参与却往往只涉及对经济增长、就业机会创造和税收收入的贡献情况。这样的情况现在必须改变。私营部门必须在发展议程中承担更广泛的综合责任。

私营领域可以扮演金融家，将数万亿美元的资金转移到发展中经济体。同时它可以扮演执行者的重要角色，将利润转化为持续经济增长、社会包容和环境保护。支撑上述措施的原则来源于12.6可持续发展目标，该目标鼓励“企业、尤其是大型和跨国企业采取可以持续的做法，并将可持续发展信息纳入它们的周期报告。”

金融和资产管理机构可以积极鼓励这样的企业——这些企业通过按相应的方法分配资产将可持续发展、长期思维及环境、社会、治理（ESG）绩效标准纳入到自身的核心业务模式之中。这样的举措将非常有助于促进可持续发展目标的长期进步。

幸运的是，很多企业已经符合这样的描述。由联合国全球契约组织和埃森哲公司进行的2016年首席执行官调查表明很多企业领导人已经将解决“社会挑战视为争取竞争优势的核心要素”。而且近半数受访的首席执行官认为“企业将成为实现可持续发展目标唯一最重要的行动者。”

穆迪最近发表的一份报告显示，机构投资者对气候变化及可持续发展相关投资的兴趣近年来迅速攀升。现在，具备长期环境、社会和治理经验的机构投资者，如加利福尼亚公共雇员退休体系(CalPERS)，正在吸引越来越多的同道者加入。其中有些甚至选择退���可能对可持续发展构成挑战的行业及商业投资机会。

这种可持续投资趋势无疑将不断加快。但即使没有这项协议，上述投资的吸引力依然存在：证据显示如果能明智地执行、透明地衡量及报告环境、社会和治理因素，就有可能使得投资超越企业和投资者双方的预期。如果辅之以金融市场的激励机制，就有可能吸引大量资本流入环境、社会和治理投资。

尽管如此，依然存在着重大挑战，包括不确定的业绩预期以及不断变化的披露机制。尽管金融产品创新不断引导环境、社会和治理投资，但绿色债券等环境、社会和治理金融工具的供应却依然不足。

还有一个难题关乎数据。准确的环境、社会和治理投资数据不可或缺，因为投资者和企业需要借此来确定他们在这一领域的支出是否将促进还是阻碍可持续发展目标的实现。

为达到这一目的，我们需要建立一套健全、透明的报告框架，让企业报告财务及非财务业绩。这套框架还必须有益于私人部门及投资者将利润最大化与追求长期经济、社会和环境目标相结合。综合企业报告和披露重要环境、社会、治理信息可以有助于建立一套高效的金融系统，促进可持续经济增长，并同时辅助实现可持续发展目标。

目前正由全球报告倡议组织（GRI）、可持续发展会计标准委员会（SASB）和 国际综合报告委员会（IIRC）等若干国家和国际机构领导上述综合报告框架的制定工作。它们的主要目标是使企业和机构能够制定可持续发展目标和关键绩效指标；监测、编写和公布衡量经济和环境、社会、治理绩效的比较数据；并将可持续生产和消费惯例纳入到企业的商业战略和模式当中。

全球对这个问题的认识正越来越明确。最近，英国央行行长兼G20金融稳定委员会主席马克·卡尼和前纽约市市长兼彭博社首席执行官迈克尔·布隆伯格发布了关于气候市场数据的声明。

但鉴于这项任务的艰巨性，必须确保与相关标准制定者、监管者和专业机构有效协调，一致推进这项工作。例如，美国证券交易委员会已经在探讨这些问题，并同时分析响应投资者和企业环境、社会、治理需求的备选政策。

全新环境、社会和治理报告框架有助于吸引数十亿美元的机构投资，助力实现可持续发展目标的工作。但这只是公共和私人部门共同努力、寻找推进可持续发展目标机会的一个实例。如果我们对上述可能性善加利用，公共及私营部门合作可以让数百万人摆脱贫困，并协助建设一个更加和平、繁荣和安全的世界。

翻译：Xu Binbin