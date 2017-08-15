Выветривание последствий изменения климата

САНТА-МОНИКА – В Индии, которая переживает самую тяжелую засуху за последние 140 лет, фермеры вышли на улицы. Этим летом во время протестов в Мадхья-Прадеш полиция открыла огонь по фермерам, которые требовали облегчения долгового бремени и повышения цен на урожай, и убила пять человек. В Тамил-Наду разозленные производители провели аналогичные протесты и зажгли свечи в память о погибших. А на один из митингов в Нью-Дели фермеры принесли человеческие черепа, которые, по их словам, принадлежали фермерам, покончившим с собой после разрушительных потерь урожая за последние шесть месяцев.

Согласно недавнему исследованию, которое провела исследовательница из Калифорнийского университета в Беркли Тамма А. Карлтон, число самоубийств среди индийских фермеров растет пропорционально температуре таким образом, что ее увеличение на 1º Цельсия относительно средней температуры для данного дня связано приблизительно с 70 новыми самоубийствами.

Помимо последствий проведения неудачной политики в области сельского хозяйства, потрясения, вызванные засухой в этом году, также подчеркивают угрозу изменения климата не только для Индии, но и для всех остальных стран. По мере того как глобальная температура будет повышаться, а засухи станут более распространенными, политическая агитация, социальные беспорядки и даже насилие начнут расти следом.

В 2008 году, когда суровая погода сократила мировые поставки зерна и привела к росту цен на продовольствие, многие страны, от Марокко до Индонезии, пережили социальные и политические потрясения. Совсем недавно продовольственная безопасность использовалась в качестве оружия в войнах в Йемене и Сирии.

По мнению Центра по вопросам климата и безопасности, неспособность дать ответ на такие «климатические риски» может привести к усилению борьбы за источники воды, пищи, энергии и земель, особенно в уже неустойчивых регионах. Центр определяет 12 «эпицентров», где изменение климата может воспламенить или усугубить конфликты, которые могут охватить большие группы населения и распространиться через национальные границы.

Неслучайно конфликты распространяются вместе с повышением температуры. Исследование, проведенное в 2013 году, показывает, что межличностное насилие возрастает на 4%, а межгрупповые конфликты – на 14% «при каждом изменении стандартного отклонения климата в сторону более высоких температур или более сильных осадков». Кроме того, психологические исследования показали, что когда люди подвергаются воздействию некомфортно высоких температур, они проявляют повышенный уровень агрессии. И новое исследование демонстрирует, что то, что верно для индивидуума, справедливо и для населения в целом.

В странах Африки к югу от Сахары исследователи обнаружили сильную корреляцию между тремя десятилетиями повышения температуры и вспышками гражданских войн. Если тенденция к потеплению сохранится, гражданские войны и другие конфликты в Африке, Южно-Китайском море, Арктике, Центральной Америке и других местах станут более распространенными. Чтобы избежать подобного сценария, понадобится обновленная поддержка в виде многосторонних договоров, таких как Парижское соглашение о климате 2015 года, которое недавно было ослаблено выходом Соединенных Штатов. Но это также потребует более активного участия стран, городов и отраслей в трех ключевых сферах: управлении ресурсами, смягчении последствий бедствий и миграции.

В преимущественно сельскохозяйственных сообществах производительность сельского хозяйства влияет на всю экономику. Как мы видели на Африканском роге и в Индии в этом году, изменение температуры и количества осадков может снизить урожайность сельскохозяйственных культур и, следовательно, доходы среди сельского населения. В таких условиях и при отсутствии других экономических возможностей общины могут прибегать к насилию, поскольку они конкурируют за еду и скудные ресурсы.

Международные организации по оказанию помощи, работающие с государственными и федеральными правительствами, должны выходить за рамки устранения непосредственных причин нищеты, а также разрабатывать долгосрочные стратегии, помогающие сельским общинам выживать в условиях плохих урожаев. Такие стратегии должны быть сосредоточены на управлении земельными ресурсами и водосбережении, помимо других областей.

Кроме того, необходимы новые стратегии для координации усилий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. По мере изменения климата метеорологические катастрофы, такие как наводнения, ураганы, оползни и тайфуны, будут увеличиваться по частоте, интенсивности и продолжительности, подрывая индивидуальные средства к существованию и экономику в более широком смысле. Правительства должны работать вместе над смягчением этих рисков и решительно реагировать на стихийные бедствия в случае их возникновения. В противном случае последствия будут непропорционально сильно сказываться на бедных и уязвимых общинах, увековечивая цикл нищеты и насилия.

Наконец, нам необходима более эффективная политика управления миграцией людей, большая часть которой связана с суровой погодой и засухами. В 2015 году число международных мигрантов достигло рекордного уровня в 244 миллиона человек. По мере изменения климата целые регионы могут стать непригодными для жизни и многие люди будут вынуждены покинуть родные места. Например, некоторые части Ближнего Востока могут стать слишком жаркими для людей уже к концу этого столетия; а густонаселенные города, такие как Нью-Дели, могут подвергаться воздействию температур выше 35 градусов по Цельсию на протяжении вплоть до 200 дней в году. Международная организация по миграции опасается, что, по мере того как все больше людей будут бежать от жары, концентрация человечества на меньших пространствах будет иметь беспрецедентное влияние на местные «адаптационные возможности».

Ученые согласны с тем, что изменение климата представляет серьезную опасность для планеты. Но по какой-то причине политики и правительственные чиновники не соединили точки между меняющимся климатом и человеческими конфликтами. Среди многих угроз, связанных с изменением климата, ухудшение может быть самой страшной из всех глобальных безопасностей. Фермеры, несущие черепа по улицам Индии, уже являются весьма дурным знаком. Однако, если мы не будем серьезно относиться к рискам безопасности, связанным с климатом, впереди нас могут ожидать еще худшие знаки.