Азиатские фермы будущего

МАНИЛА – Для многих в Азии проблема дефицита продовольствия стала далёким воспоминанием. Но регион с трудом справляется с задачей обеспечения продовольствием быстрорастущего населения, поэтому данная проблема может вновь стать тягостным фактом жизни.

Уже сегодня Азия является крупнейшим потребителем продовольствия в мире, а к 2050 году её население, как ожидается, вырастет до пяти миллиардов, увеличившись на 900 миллионов человек. К 2030 году из-за роста численности среднего класса на Азию, как предполагается, будет приходиться половина глобального прироста объёмов ежегодного потребления мяса (говядины и птицы) и более 75% прироста потребления рыбы. А страны Южной и Восточной Азии будут обеспечивать более 60% совокупного спроса развивающихся стран на зерно. Для удовлетворения этого растущего спроса производство продовольствия должно увеличиться на 60-70% по сравнению с уровнем десятилетней давности.

В идеале азиатские фермы могли бы просто увеличить объёмы производства. Но они крайне плохо подготовлены к выполнению этой задачи. Для производства достаточного количества еды азиатским фермам необходимо перестроиться под XXI век.

Центральным элементом в этой перестройке должна стать помощь азиатским фермерам в адаптации к изменению климата. Хотя в некоторых частях азиатского региона потепление планеты позволит нарастить выпуск аграрной продукции, на остальных территориях оно серьёзно ограничит производство, а возможно даже спровоцирует затяжные продовольственные кризисы. В традиционно плодородных зонах, например в Индо-Гангской долине, воды становится всё меньше; а, тем временем, подъём уровня моря приводит к уничтожению огромных площадей фермерской земли. Если уровень моря вырастет на один метр, вызванное этим явлением засоление почвы поставит под угрозу 70% прибрежных фермерских земель Вьетнама. А в дельте Меконга из-за потепления воды и изменений в приливах и отливах может резко упасть продуктивность рыбных хозяйств.

По данным доклада Азиатского банка развития, к 2050 году урожаи ирригационного риса и пшеницы могут сократиться на 20% и 44% соответственно. Это вызовет рост цен на зерновые, сою и пшеницу на 70%, из-за чего число детей, не получающих достаточного питания в этом регионе, вырастет на 11 миллионов.

Но такого будущего в Азии можно избежать, если фермеры континента сумеют адаптироваться. Большинство азиатских фермеров работают сейчас на небольших семейных участках, обеспечивающих их скудным пропитанием. Им не хватает денег и знаний, чтобы повысить производительность и качество урожаев. Например, в Мьянме лишь 16% фермерских хозяйств используют культиваторы или тракторы для подготовки земли к посевной.

Между тем, деградация окружающей среды приводит к запустению огромных участков земли. По данным Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, в той или иной степени проблема опустынивания касается сейчас почти 40% всей территории Азии. Правительства не могут создать новые пахотные земли, но они могут – и обязаны – проводить политику, направленную на поддержание, консолидацию и интенсификацию работы фермеров на той земле, которая ещё доступна.

Прежде всего, правительства стран региона могут стимулировать создание фермерских кооперативов. Эту политику не следует путать с коллективизацией сельского хозяйства в старом стиле. Сегодняшние кооперативы – это полностью коммерческие организации, их приоритет – эффективность и прибыли. Эти кооперативы включают аграрные предприятия и отдельных фермеров, которые объединяют свои ресурсы ради создания экономики масштаба, снижения затрат и увеличения доходов. Благодаря оптовым закупкам, которые осуществляет кооператив, необходимые ресурсы, например, удобрения и оборудование, обходятся дешевле, равно как и процесс сбора урожая. Коллективно координируя посевную, кооперативы в Индии и Непале дают возможность своим членам засевать зерновые и собирать урожаи машинами, а не заниматься этим вручную по одиночке.

Кооперативы могут быть полезны и после сбора урожая: они упрощают процесс его очистки, сортировки, упаковки, хранения и транспортировки. Тем самым, увеличивается предложение продовольствия, а также доходы фермеров, особенно в таких странах, как Бангладеш, где более трети произведённых продуктов портятся, так и не дойдя до потребителя.

Китай уже занимается модернизацией сельского хозяйства, создавая кооперативы и используя платформы электронной торговли, которые позволяют проникнуть на рынки с высокой стоимостью. Во Вьетнаме кооперативная программа помогла повысить качество продукции для городских потребителей, а доходы от продажи чая, фруктов и овощей выросли почти на треть.

Хотя кооперативное движение постепенно охватывают всю Азию, ему необходима дополнительная поддержка. Большинство кооперативов в Азии представляют собой неформальные, нестабильные образования. Введение надлежащего законодательства позволило бы им стать намного более эффективными и устойчивыми.

С этой точки зрения, китайский закон 2007 года о фермерских кооперативах может послужить хорошим примером. Предложив определённые стимулы, например, освобождение от НДС, данный закон стимулировал создание кооперативов, подталкивая аграрные организации к сотрудничеству и переходу к экономике масштаба. Через три года после принятия закона число кооперативов в Китае увеличилось в девять раз, их стало почти 400 тысяч.

Кооперативы помогают фермерам бороться с последствиями изменения климата, так как они создают сети обмена знаниями между своими участниками, которые делятся различными стратегиями адаптации. Например, в зонах, пострадавших от засоления, можно переключиться с производства зерновых на выращивание рыб или креветок. Дополнительные доходы, которые приносят кооперативы, позволяют фермерам покупать теплицы и, тем самым, удлинять производственный сезон и защищаться от нестабильности погоды. Кроме того, кооперативы дают фермерам возможность пользоваться ранее недоступными им технологиями, например, технологией фертигации – использование систем полива для доставки жидких удобрений.

Наконец, кооперативы повышают доступность климатических смарт-технологий. Благодаря новым цифровым технологиям, фермеры могут лучше управлять своей землей, водой и энергоресурсами, а также готовиться к наступлению плохой погоды. Например, Филиппины проводят эксперимент с мобильным приложением, благодаря которому фермеры узнают новости о заболеваниях растений и животных, информацию о том, где лучше всего продавать продукцию или покупать необходимые ресурсы, а также метеопрогнозы.

Используя меньше труда и больше капитала и технологий, будущие фермы Азии смогут выращивать достаточное количество продовольствия, чтобы накормить каждого в этом регионе. Кооперативы – это способ сделать данную перспективу реальностью. Лишь в этом случае дефицит продовольствия действительно уйдёт в историю.