Как помочь людям в «пыльном котле» Африки

СИЭТЛ – Представьте себе маленькую ферму под раскалённым небом. Сильная засуха поразила окрестные земли, перспективы на урожай мрачные, а финансовая система не способна помочь фермерам кредитами, чтобы они свели концы с концами. Этот сценарий описывает сегодняшнюю южную Африку, которая охвачена засухой эпических масштабов. И он же описывает восточную Небраску в годы «Пыльного котла» в начале 1930-х – в этот период там жила моя семья.
Мой отец Ральф Рейкс первым в семье получил диплом вуза. Поработав на Standard Oil в Калифорнии, он остановился на ферме родителей по пути в Кембридж (штат Массачусетс), где собирался продолжить обучение в МИТ. Но он так туда и не доехал. Ему пришлось остаться в Небраске, чтобы помочь моему дедушке спасти семейную ферму от банков, уже изъявших за долги треть земельного участка.
Самым важным изменением, совершённым моим отцом, стало изменение менталитета: он начал воспринимать ферму не как хозяйство, которое ведётся ради выживания, а как семейный бизнес. Он обратился в Университет Небраски (где получил степень бакалавра), чтобы ему прислали семена гибридной кукурузы и другие улучшенные сорта, которые создавались в этом университете. Затем он стал вести учёт проводимых сельхозработ и погодных условий, что редко делалось в то время.
Мой отец понял, что в одиночку ему не справиться и что ему нужно улучшить доступ к финансированию. В итоге, он стал помогать, сначала как клиент, а затем как советник и директор, компании Farm Credit (национальной банковской кооперативной сети) в её стремлениях поддержать местных фермеров в трудные годы «Пыльного котла». Кроме того, он помог основать Фермерскую бизнес-ассоциацию Небраски, накапливавшую данные, которые он собирал вместе с другими фермерами, с целью выявить лучший опыт. А работал он вместе с моей матерью, Элис, которая управляла семейным бизнесом по выращиванию домашней птицы.
Farm Credit, как и лаборатории и теплицы Университета Небраски, появились благодаря государственным программам США, начатым для улучшения положения в сельском хозяйстве. В 1933 году эта отрасль была ниже ватерлинии, а поскольку в то время четверть населения страны жила фермерством, требовалось увеличить инвестиций. В тот год Конгресс принял первый «фермерский билль» («Закон о регулировании сельского хозяйства»), который помог повысить инвестиции в сельскую экономику и за два года поднял доходы фермеров на 50%. В рамках федеральных фермерских программ фермы считались бизнес-предприятиями, что давало возможность бизнесменам, подобным моему отцу, достичь процветания.
Восемьдесят лет спустя африканским фермерам нужно сделать такое же изменение в менталитете, начав относиться к своим хозяйствам как к семейному бизнесу. Как и у моего отца в годы «Пыльного котла», в их распоряжении имеются новые инструменты – для африканских семейных ферм (владеющих 4-5 акрами земли или меньше) разработан широкий спектр новых семян и других технологий, применимых на полях. В октябре группа учёных была удостоена Мировой продовольственной премии за создание и распространение сорта сладкой картошки, помогающего добавить в рацион африканцев, живущих в странах южнее Сахары, витамин А. Есть также ряд новых сортов семян, которые помогают фермерам пережить губительные для урожаев засухи.
Впрочем, как ясно следует из недавнего доклада «Альянса за зелёную революцию в Африке» (AGRA), за наукой должны поспевать государственные инвестиции. В сельском хозяйстве занято почти две трети рабочей силы стран Африки южнее Сахары. Ещё в 2003 году Африканский союз призвал страны-члены увеличить инвестиции в этот сектор до амбициозного уровня – 10% от общей суммы госрасходов. Лишь 13 стран откликнулись на этот призыв, однако их инвестиции – в исследования и разработки, в услуги, которые помогают фермерам применять новые научные открытия, в кредитные и финансовые инициативы, в товарные биржи и другие рыночные проекты – уже начали приносить дивиденды. В этих 13 странах наблюдается рост размеров сельхозпроизводства и подушевого ВВП, а также улучшается качество питания.
Государственные инвестиции прокладывают путь для инвестиций частного сектора, а это может стать решающим фактором для африканских фермеров, которые работают на грани выживания слишком долгое время. Лишь около 6% сельских домохозяйств в странах Африки южнее Сахары получают кредиты финансовых учреждений. Кроме того, почти две трети сельскохозяйственных земель Африки отличаются недостатком питательных элементов, а многим фермерам не хватает технических знаний и ресурсов, чтобы восстановить плодородность почв. Это лишает их возможности в полной мере использовать преимущества новых технологий. Африканские фермеры, начавшие выращивать новые сорта зерновых культур, повышают урожайность только на 28%, в то время как у фермеров Азии этот показатель равен 88%.
Мои родители делали всё, чтобы их дети – пятеро – получили высшее образование. Как и они, фермеры во всём мире хотят обеспечить своим детям здоровую, процветающую жизнь; все они признают важность образования. Фермеры, с которыми я встречался в разных уголках мира, обычно готовы продавать излишки своей продукции лишь для того, чтобы этого хватало на оплату медицинских счетов и обучение детей. Они хватаются за открывающиеся возможности, и дают детям шанс зарабатывать больше в будущем.
Можно надеяться, что американская история экономического прогресса, подобная истории моей семьи, скоро станет и африканской историей. Учитывая появление доступа к такому большому количеству инноваций, семейным фермерам Африки необходимо, чтобы власти начали инвестировать в их будущее. Если они это сделают, тогда будущее станет выглядеть намного лучше, чем сегодняшняя пыльная, безнадёжная реальность.
CommentsHide Comments Read Comments (2)
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Comment Commented Katarzyna Ornowska
How are african farmers supposed to become businessmen of their own land when it's cheaper for them to buy the heavily subsidized imported goods rather than grow and sell on their own? Read more
Comment Commented Jeremy Edwards
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