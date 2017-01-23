Разрушить стеклянный потолок ВОЗ

ТОРОНТО/НЬЮ-ЙОРК – В этом году, Всемирная Организация Здравоохранения будет избирать нового Генерального директора. В сентябре прошлого года, государства – участники ВОЗ выдвинули на эту должность шесть кандидатов: Тедроса Адханома Гхебреисуса, Флавию Бустрео, Филиппа Дуст-Блази, Дэвида Набарро, Санию Ништар и Миклоша Сочку. 25 января Исполнительный комитет ВОЗ представит короткий список из трех кандидатов; а в мае Всемирная ассамблея здравоохранения изберет одного из этих кандидатов, в преемники Маргарет Чен.

Все кандидаты представили свое видение того, как они руководили бы организацией, и мы лично знаем и восхищаемся некоторыми из них. Но, в конечном счете, мы считаем, что Гхебреисус является наиболее квалифицированным специалистом для этой должности. Наше утверждение опирается на три довода, которые играют важную роль в любом процессе найма на работу, и особенно на такую должность как эта: прошлые достижения кандидата, стиль руководства, а также многоплановость, которую он или она привнесет.

Что касается первого довода, Гхебреисус имеет доказанный успешный послужной список. Как министр здравоохранения Эфиопии с 2005 по 2012 год, он отстаивал интересы всех граждан страны и усилил службы первичной медицинской помощи. Он создал 3500 медицинских центра и 16.000 медпунктов, а также значительно расширил медицинский персонал, путем создания большего количества медицинских школ и задействовав более 38000 работников здравоохранения из общин.

В настоящее время, усилия Гхебреисуса служат в качестве модели, которой стремятся подражать другие страны, пытающиеся добиться всеобщего медицинского обслуживания для своих граждан. Он является единственным кандидатом, который достиг таких результатов на национальном уровне.

Гхебреисус также является давним защитником и борцом за гендерное равенство и права женщин и девочек. В действительности, его усилия по укреплению системы здравоохранения Эфиопии сыграли решающую роль, увеличив более чем в два раза процент Эфиопских женщин, получивших доступ к противозачаточным средствам, а также снизив материнскую смертность на 75%.

Когда с 2012 по 2016 год, Гхебреисус был министром иностранных дел Эфиопии, он приобрел обширный дипломатический опыт, не в последнюю очередь, ведя переговоры по Аддис-Абебской Программе действий, план международного сообщества по финансированию Целей Устойчивого Развития Организации Объединенных Наций. Этот же талант к дипломатии, необходим сейчас для того, чтобы объединить государства-участников ВОЗ для совместных действий в отношении проблем в области общего здравоохранения.

Стиль руководства Гхебреисуса, также идеально подходит для этой роли: он говорит последним и призывает других делиться своим мнением. Он также знает, как распознать и развить талант, и как представить лучшее, что есть в окружающих его людях. Он, несомненно, повысит организационный моральный дух и мотивирует сотрудников обеспечить максимальную ценность и эффективность – на благо всех государств-участников и их граждан. Являясь восприимчивым слушателем, он, в тоже время, обладает решительностью, которая является атрибутом для лидера главного мирового института здравоохранения, особенно во время глобальных чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

Также, есть обширный руководящий опыт Гхебреисуса в рамках глобальных медицинских учреждений. В качестве Председателя правления Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, между 2009 и 2011 годом, а также как Председатель партнерства борьбы с малярией, в период с 2007 по 2009 год, Гхебреисус добился радикальных изменений, которые значительно улучшили оперативную деятельность обеих организаций. Более того, он помог им собрать рекордные финансовые обязательства со стороны доноров: $11,7 млрд для Глобального фонда, и $3 млрд для Борьбы с малярией.

Это, именно тот опыт и знания в которых нуждается ВОЗ, в сфере современного глобального здравоохранения, и это объясняет, почему Африканский союз официально одобрил кандидатуру Гхебреисуса. Удивительно, но за свою почти 70-летнюю историю, ВОЗ никогда не имела Генерального директора из Африки. Сам по себе этот факт не является основанием для того, чтобы выбрать кандидата; но в случае Гхебреисуса, его прямой опыт работы в развивающихся странах делает его уникальной квалифицированной кандидатурой для решения наших самых сложных глобальных проблем в области здравоохранения, которые, как правило, в наибольшей степени поражают развивающиеся страны.

Время разрушить стеклянный потолок Африканского лидерства в ВОЗ. Устойчивое развитие действительно достижимо только тогда, когда лидеры глобальных институтов являются представителями общин, наиболее пострадавших от деятельности этих институтов.

Кандидатура Гхебреисуса представляет для ВОЗ историческую возможность, которой должен воспользоваться ее Исполнительный совет 25 января.